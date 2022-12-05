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Новости Война
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В Киевской области работает ПВО

ппо

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.

Читайте: Взрывы в Запорожской области: Разрушены несколько частных домов в Новософиевке

Киевская область (4118) ПВО (2715) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+20
А як там Макарон?
Домовився про гарантії безпеки для *********?
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05.12.2022 14:43
+7
alerts.in.ua
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05.12.2022 14:50
+7
Вже червоне. Кацапи людожери. Смерть кацапськой *********.
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05.12.2022 14:54
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А як там Макарон?
Домовився про гарантії безпеки для *********?
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05.12.2022 14:43 Ответить
Килотонны только могут быть гарантиями безопасности.
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05.12.2022 14:55 Ответить
А де дивитися інформацію про відбій тревоги?
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05.12.2022 14:48 Ответить
Тут можна https://vadimklimenko.com/map/
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05.12.2022 14:50 Ответить
alerts.in.ua
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05.12.2022 14:50 Ответить
Дякую
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05.12.2022 14:50 Ответить
Поки що все рожеве.
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05.12.2022 14:51 Ответить
Вже червоне. Кацапи людожери. Смерть кацапськой *********.
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05.12.2022 14:54 Ответить
Давно вже було потрібно всіх мокшанських військовополоненних та колаборантів з виявленими прихильниками "русского мира" розосередити по всіх об'єктах критичної інфраструктури (причому таким чином, щоб у разі потраплянняі в об'єкт всі розміщені там москалі обов'язково б загинули).
Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
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05.12.2022 15:04 Ответить
Нажаль, у нас за кермом сидять не патріоти як був Черчиль., тому про таке можете й не мріяти...
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05.12.2022 15:06 Ответить
Якби за кермом не були патріоти (хоча б частково), то Рабсіа захопила б всю Україну без спротиву, як і планувала.
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05.12.2022 16:24 Ответить
Самих чи з охороною з наших бійців?
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05.12.2022 15:09 Ответить
Навіщо ж з нашими. Замість кайданок, гарненько прив'язати стальним дротом. Так наче гуманніше!?
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05.12.2022 15:17 Ответить
Зварить гарненьку клітку з металу, провісить відеонагляд, поставити 1 відро на двадцятьох і хай собі сидять.
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05.12.2022 15:25 Ответить
Здравствуйте! Все у вас лично нормально?
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05.12.2022 15:28 Ответить
Можна, наприклад, зварити клітки, заваривши дверцята і залишивши лише віконце для передачі їжі, через яке фізично неможливо вилізти.
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05.12.2022 15:28 Ответить
Єдина невеличка херня. Що мокшам плювати на своє стадо, і скільки їх подохне їх уряд не цікавить від слова взагалі.
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05.12.2022 15:17 Ответить
Нехай. Принаймні, не треба буде годувати і охороняти, а решті стада буде продемонстровано, що залишилось від росіян від потрапляння російських же ракет (на моральний стан це теж буде діяти, в т.ч. і на тезу "мы своих не бросаем").
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05.12.2022 15:32 Ответить
Это не поможет. ***** на них плевать.....вот если б его дочурок там разместить.
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05.12.2022 15:29 Ответить
1.В полоні рашистів більше 6000 полонених українських військових і цивільних.
2.При попаданні в полон,той автоматично попадає під захист Женевської конвенції.
Так що ваші ідеї фігня.
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05.12.2022 16:21 Ответить
Взагалі-то потрапляння в полон в більшості випадків не є доблестю. По-друге, цивільні не є полоненними і не можуть ними бути в принципі за всіма міжнародними конвенцуіями та законодавством. І по-третє, Ви не уважно прочитали мій комент: розміщення військовополоненних на тиловому цивільному об'єкті конвенції не порушує (Чим це розміщення гірше за будь-яке інше, яке оркам чомусь захочеться розбомбити?).
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06.12.2022 08:14 Ответить
За ситуації, що складається, Українській владі варто подумати про націоналізацію всіх підприємств критичної інфраструктури та життезабезпечення населених пунктів (обл- і міськгазів, обл- і міськенерго, теплоенерго, водоканалів, ЖЕКів, ОСББ, обслуговуючих компаній тощо). Всіх їх можна підпорядкувати ДСНС, надавши статус "воєнізованих". Це надасть змогу ліквідовувати можливі аварії та пошкодження більш оперативними темпами, в цілодобвому режимі. Працівників цих підприємств треба вважати мобілізованими з усім, що з цього випливає (в якості "батога" - заборона звільнень, прирівняння не виходу на роботу або не виконання наказу до військового злочину; в якості "пряника" - статус учасника війни або бойових дій, надбавки за усунення пошкоджень під час обстрілів чи повітряних атак (як на полі бою) тощо).
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.
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05.12.2022 15:33 Ответить
 
 