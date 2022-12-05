В Киевской области работает ПВО
В Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.
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+20 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий05.12.2022 14:43
+7 Валерий Коломиец #502756
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+7 Тульман Шупельпельц
показать весь комментарий05.12.2022 14:54
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Це жодним чином не порушує "женевських конвенцій", адже полонені розміщуються в глибокому тилу на цілком цивільних об'єктах і їхня загибель буде спричинена виключно порушенням цих самих конвенцій російською стороною.
До речі, під час 2-ї світової Черчиль у Великобританії вчинив щось подібне.
2.При попаданні в полон,той автоматично попадає під захист Женевської конвенції.
Так що ваші ідеї фігня.
Все ж треба нарешті почати застосовувати всі механізми, притаманні стану війни.