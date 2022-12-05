В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" - отметил он.

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