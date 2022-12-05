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Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине. ФОТОрепортаж

На территории Киевской области полиция зафиксировала падение российской ракеты.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки одной из сбитых вражеских ракет фиксирует полиция Киевщины. Части ракеты обнаружили сотрудники отдела реагирования патрульной полиции во время объезда территории поля. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киевской области работает ПВО

Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине 01
Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине 02
Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине 03
Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине 04

Автор: 

Киевская область (4132) ПВО (2745) Нацполиция (16459) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+23
«Украина совершила террористический акт! На мирно стоявшие военные самолеты, которые просто планировали мирно бомбить украинские города, были вероломно направлены адские беспилотники. Невосполнимые потери православной российской авиации - 4-6 самолетов. Россия обязана срочно созвать Совет безопасности ООН, чтобы мир осудил сатанинскую выходку дьявольского киевского режима фашистов и наркоманов! Анафема!»
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05.12.2022 17:02
+14
Шлицы на болтах под плоскую отвёртку. М-да...
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05.12.2022 16:59
+6
Мабуть ще радянське лайно назбирали. Поїржавіло за тридцять з лишком років...
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05.12.2022 16:58
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Мабуть ще радянське лайно назбирали. Поїржавіло за тридцять з лишком років...
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05.12.2022 16:58 Ответить
Шлицы на болтах под плоскую отвёртку. М-да...
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05.12.2022 16:59 Ответить
в мене є кілька шурупів радянської епохи, які я показую довбням, шо розповідають про радянський космос...
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05.12.2022 17:27 Ответить
Прикинь - а деякі із "шурупів " радянської епохи купляють за ціною коштовних металів (( Я не про союз ратую , просто перед тим як з цієї нагоди щось говорити подумай - тобі не один х#й із якими шурупами тобі на голову гепнеться пів тонни вибухівки ? ((
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05.12.2022 17:51 Ответить
В дідівському гаражі повно гайкових ключів часів сссР. Такої поганої якості металу не знайдеш в китайців в самих дешевих розпродажах. Гнуться, зкручуються, зализують. Хто цим убогим совкодрочерам внушив про советское качєство?
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05.12.2022 17:53 Ответить
Таке саме.... маю пару жмень лайна, яке неможна нікуди закрутити, лише молотком забити. Відмінний нарис совка.... Згоден
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05.12.2022 22:42 Ответить
У військової техніки зовсім другі вимоги до шліців-і різні Т,Е,РН-не всюди використовуються.
(Я подивлюсь як якийсь лючок треба відкрутити,а в головці Т-30 наприклад замерзла вода).
Так що все там зроблено так як треба і до вимог.
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05.12.2022 17:35 Ответить
А як та вода туди потрапила?
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05.12.2022 17:45 Ответить
Так як у стріли , які нам Німеччина передавала на початку цього року ((
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05.12.2022 17:52 Ответить
по ГОСТу
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05.12.2022 17:58 Ответить
Та так,але метизи виготовлені для військової техніки і для народного господарства-*две большие разницы.*
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05.12.2022 20:21 Ответить
Щось з Х-55 аналоговнєти.
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05.12.2022 17:02 Ответить
Україна до 2000 року передала РФ ~тисячу крилатих ракет Х-55 по будапештському меморандуму.
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05.12.2022 17:16 Ответить
Не по меморандуму , а в рахунок погашення боргу за газ , як надлишкове військове майно ((
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05.12.2022 17:54 Ответить
«Украина совершила террористический акт! На мирно стоявшие военные самолеты, которые просто планировали мирно бомбить украинские города, были вероломно направлены адские беспилотники. Невосполнимые потери православной российской авиации - 4-6 самолетов. Россия обязана срочно созвать Совет безопасности ООН, чтобы мир осудил сатанинскую выходку дьявольского киевского режима фашистов и наркоманов! Анафема!»
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05.12.2022 17:02 Ответить
радянське барахло..жгути, розєми, компоновка - мейд ін срср, 70-і, можливо 80-і роки
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05.12.2022 17:03 Ответить
Цензор: "... фіксують наслідки (!) знешкодженої ППО ракети" 🙄.
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05.12.2022 17:10 Ответить
А чо замазали маркування на деяких деталях??
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05.12.2022 17:17 Ответить
а ти що - кацап якому цікаво де саме яку ракету збили ? ((
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05.12.2022 17:24 Ответить
мені цікаво, які там деталі...
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05.12.2022 17:30 Ответить
Збігай на поле , вона там і досі лежить , роздивися зблизька ((
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05.12.2022 17:44 Ответить
я не шустрий...
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05.12.2022 18:28 Ответить
Звісно що не шустрий , ти просто дивний такі коментарі пишучи .... і це так культурно , щоб не образити .....
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05.12.2022 18:45 Ответить
Ой що сі сталося, у ФСБ нема чого звітувати. Фото є, а яка ракета невідомо. Яке горе у росіян.
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05.12.2022 17:31 Ответить
Було б непогано щоб у нас хоч такої "гаражної" збірки було так із тисячу штук ((
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05.12.2022 17:45 Ответить
w Saratowie coś spadło i popsuło ruskie bombowce, ciekawe co to mogło być. Może Miedwiediewowi się odbiło?
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05.12.2022 18:10 Ответить
Slishkom chasto ne naxozhu objasnenie logiki moderacii podannoj informacii. Zachem skryvati info o vrazhei technikė, zhivoj sile i o javnyh svolochah s docazatrlisvami po odinochke i gruppami?
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05.12.2022 18:29 Ответить
 
 