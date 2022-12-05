Обломки сбитой российской ракеты на Киевщине. ФОТОрепортаж
На территории Киевской области полиция зафиксировала падение российской ракеты.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки одной из сбитых вражеских ракет фиксирует полиция Киевщины. Части ракеты обнаружили сотрудники отдела реагирования патрульной полиции во время объезда территории поля. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обезвреженной силами ПВО ракеты", - говорится в сообщении.
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+23 Роман Шишацкий
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+14 boris kravchenko #517295
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(Я подивлюсь як якийсь лючок треба відкрутити,а в головці Т-30 наприклад замерзла вода).
Так що все там зроблено так як треба і до вимог.