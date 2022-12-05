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Новости Война
11 016 17

Силы ПВО в Полтавской области сбили до 10 ракет, - ОВА

ппо

Силы противовоздушной обороны в Полтавской области сбили до 10 российских ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2715) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+23
Молодці Млава ЗСУ та ППО/ВПС окремо.
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05.12.2022 16:38
+22
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05.12.2022 16:38
+18
какая боль!
какая боооль!

ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂

Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
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05.12.2022 16:44
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Молодці Млава ЗСУ та ППО/ВПС окремо.
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05.12.2022 16:38 Ответить
...Слава.
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05.12.2022 16:40 Ответить
какая боль!
какая боооль!

ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂

Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
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05.12.2022 16:44 Ответить
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05.12.2022 16:38 Ответить
Велика Слава, Шана й Повага Збройним Силам України та Протиповітряній обороні!!! Щира подяка за збережені майно й життя людей! Спасибі вам за таку небезпечну й тяжку роботу!
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05.12.2022 16:41 Ответить
Воїнам ППО - мої аплодисменти! Слава Україні!
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05.12.2022 16:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.12.2022 17:10 Ответить
Наконец прикрыли нормально Кременчуг.
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05.12.2022 16:41 Ответить
Слава ЗСУшкам!
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05.12.2022 16:41 Ответить
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05.12.2022 16:41 Ответить
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05.12.2022 16:43 Ответить
На жаль, лише завдяки агресії оркостану Україна, нарешті, побудує сильну та ******* армію...
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05.12.2022 16:44 Ответить
якщо мудрий нарид не вибере ще щось...
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05.12.2022 17:37 Ответить
..Сьогодні одного влучення кацапсячих ракет по Полтавщині . ППО красавчики . !! .
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05.12.2022 16:45 Ответить
Жодного. Жалко тільки Одесу.
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05.12.2022 16:52 Ответить
Так , на жаль по Одесі є влучання , і по інших містах . . Дай Боже щоб це було не критично для інфраструктури , і щоб все швидко вдалося відновити .
Але , результат нашої ППО однаково - вражає ,, вони все ще витримують шалене навантаження . .. !!
Збивати 100% ракет , в таким масованих атаках , не в змозі жодне ППО світу .
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05.12.2022 17:08 Ответить
Дякую силам ППО!
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05.12.2022 17:09 Ответить
 
 