Силы ПВО в Полтавской области сбили до 10 ракет, - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Полтавской области сбили до 10 российских ракет.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"На Полтавщине без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", - говорится в сообщении.
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какая боооль!
ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂
Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
Але , результат нашої ППО однаково - вражає ,, вони все ще витримують шалене навантаження . .. !!
Збивати 100% ракет , в таким масованих атаках , не в змозі жодне ППО світу .