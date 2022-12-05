Силы ПВО в Полтавской области сбили до 10 ракет, - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Полтавской области сбили до 10 российских ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине без прилетов. Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", - говорится в сообщении.

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