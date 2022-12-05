Сили ППО на Полтавщині збили до 10 ракет, - ОВА
Сили протиповітряної оборони на Полтавщиині збили до 10 російьких ракет.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", - йдеться в повідомленні.
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+23 phantom4
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какая боооль!
ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂
Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
Але , результат нашої ППО однаково - вражає ,, вони все ще витримують шалене навантаження . .. !!
Збивати 100% ракет , в таким масованих атаках , не в змозі жодне ППО світу .