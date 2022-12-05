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Новини Війна
11 016 17

Сили ППО на Полтавщині збили до 10 ракет, - ОВА

ппо

Сили протиповітряної оборони на Полтавщиині збили до 10 російьких ракет.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині (оновлено)

Автор: 

ППО (3182) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+23
Молодці Млава ЗСУ та ППО/ВПС окремо.
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05.12.2022 16:38
+22
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05.12.2022 16:38
+18
какая боль!
какая боооль!

ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂

Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
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05.12.2022 16:44
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Молодці Млава ЗСУ та ППО/ВПС окремо.
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05.12.2022 16:38 Відповісти
...Слава.
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05.12.2022 16:40 Відповісти
какая боль!
какая боооль!

ППО - рашка. 10 : 0 ! 😂

Вітання вартовим неба!
Слава ЗСУ!
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05.12.2022 16:44 Відповісти
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05.12.2022 16:38 Відповісти
Велика Слава, Шана й Повага Збройним Силам України та Протиповітряній обороні!!! Щира подяка за збережені майно й життя людей! Спасибі вам за таку небезпечну й тяжку роботу!
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05.12.2022 16:41 Відповісти
Воїнам ППО - мої аплодисменти! Слава Україні!
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05.12.2022 16:41 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Наконец прикрыли нормально Кременчуг.
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05.12.2022 16:41 Відповісти
Слава ЗСУшкам!
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05.12.2022 16:41 Відповісти
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05.12.2022 16:41 Відповісти
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05.12.2022 16:43 Відповісти
На жаль, лише завдяки агресії оркостану Україна, нарешті, побудує сильну та ******* армію...
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05.12.2022 16:44 Відповісти
якщо мудрий нарид не вибере ще щось...
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05.12.2022 17:37 Відповісти
..Сьогодні одного влучення кацапсячих ракет по Полтавщині . ППО красавчики . !! .
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05.12.2022 16:45 Відповісти
Жодного. Жалко тільки Одесу.
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05.12.2022 16:52 Відповісти
Так , на жаль по Одесі є влучання , і по інших містах . . Дай Боже щоб це було не критично для інфраструктури , і щоб все швидко вдалося відновити .
Але , результат нашої ППО однаково - вражає ,, вони все ще витримують шалене навантаження . .. !!
Збивати 100% ракет , в таким масованих атаках , не в змозі жодне ППО світу .
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05.12.2022 17:08 Відповісти
Дякую силам ППО!
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05.12.2022 17:09 Відповісти
 
 