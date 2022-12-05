Сили ППО на Полтавщині збили до 10 ракет, - ОВА

Сили протиповітряної оборони на Полтавщиині збили до 10 російьких ракет.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", - йдеться в повідомленні.

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