РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4278 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 715 26

Боевая работа гранатометчика под прикрытием автоматчиков вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали фрагмент боя с оккупантами вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи показана работа гранатометчика, который под прикрытием автоматчиков, выбегает на позицию и производит выстрел..

Смотрите также: Воин ВСУ о ситуации в Бахмуте: "Стрелковые бои, артиллерия, минометы, ближние контактные бои... Но позиции держатся, наши козаки отбивают все атаки". ВИДЕО

Автор: 

граната (998) боевые действия (4049) Бахмут (1602)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Де Вони беруть скільки сили,мужності і терпіння....в сніг,дощ,мороз....стомлені,зранені,але незламні. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
07.12.2022 16:32
+12
І ЩО? ЩО саме нам показали? Стрільба протитанковими кумулятивними гранатами "в білий світ - як в копієчку"?
показать весь комментарий
07.12.2022 16:33
+11
Усім диванним аналітикам пропоную свої аналізи і стратегію з тактикою показати бійцю там,а не тут. Він знає,що робить.....
показать весь комментарий
07.12.2022 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де Вони беруть скільки сили,мужності і терпіння....в сніг,дощ,мороз....стомлені,зранені,але незламні. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
07.12.2022 16:32 Ответить
Під прикриттям автоматників, а арта працює ок. Я думаю,що ви просто не зрозуміли ні анонс ні мій коментар.
показать весь комментарий
07.12.2022 16:48 Ответить
Москалику, хлопець цей ввалює по твоїм землякам які ведуть обстріл українських вояків з 3 або 4 поверху якоїсь будівлі...
І досить добре це робить!
показать весь комментарий
07.12.2022 17:52 Ответить
Ти бачиш якусь будівлю? За деревами - відкрите поле!
показать весь комментарий
07.12.2022 21:41 Ответить
І ЩО? ЩО саме нам показали? Стрільба протитанковими кумулятивними гранатами "в білий світ - як в копієчку"?
показать весь комментарий
07.12.2022 16:33 Ответить
Точно, и как всё это контрастирует с известным роликом, где из МК-19 и рядом стоящим наводчиком с планшетом и коптером, выпиливается целая группа боевичков, в том числе и с прямыми попаданиями в них
показать весь комментарий
07.12.2022 16:37 Ответить
Яр, підрив здійснюється по самоліквідатору 500 м.
Вам соромно не знати.
показать весь комментарий
07.12.2022 16:45 Ответить
Я про ефективність того "підриву" кажу Про "вражаючу здатність" при вибуху Це ж не ОФ міна чи снаряд Там кожух лише жерстяний
показать весь комментарий
07.12.2022 16:47 Ответить
Він все знає і краще , а всі остальні **** (нєхарошіє люді)
показать весь комментарий
07.12.2022 17:10 Ответить
Щільність вогню з РПГ замала, потрібно 2-3 гранотиметників + людей які б швидко заряджали і подавали БК. А так у противника було секунд 15-20,щоб покинути місце обстілу чи змінити позицію.
показать весь комментарий
07.12.2022 17:41 Ответить
Йоу... та як же ж це ще мішень не поставили та шо б ти ж побачив як вояк в неї вцілив....
показать весь комментарий
07.12.2022 17:54 Ответить
Нема нічого гіршого, як дилетант, що в руках ніколи РПГ не тримав, починає "рассуждать"
показать весь комментарий
07.12.2022 21:53 Ответить
Та ніхто тут не примушує тебе "рассуждать", дивись "відео" та радій за українських вояків!
показать весь комментарий
08.12.2022 11:44 Ответить
Так це ж ти "рассуждаєш" - ні хрєна не тямлячи А я матюкаюся - коли бачу, як палять "у повітря" **********, що "заточені" під знищення бронетехніки А коли рушить в наступ бронетехніка - вони на неї підуть з саперними лопатками?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:00 Ответить
Так поїдь, иа покажи клас, чи диван не відпускає, так міцно обхопив, що навіть до клозету не відпускає?
показать весь комментарий
07.12.2022 20:59 Ответить
Дать похмелиться? Я своє в свій час показував! А викидать бронебійний ********* для звичайного "струсу повітря вибухом" - ідіотизм Бо там вибухова хвиля вузьконаправлена і не поширюється однаково у всі боки, а метал осколків такий легкий, що діє лише на кілька метрів Можна забивать цвяхи мікроскопом - у нього платформа важка Але все-так молотком - дешевше
показать весь комментарий
07.12.2022 21:35 Ответить
это учения. вы и так уже становитесь как кацапы. продолжайте дальше.
показать весь комментарий
07.12.2022 16:37 Ответить
Усім диванним аналітикам пропоную свої аналізи і стратегію з тактикою показати бійцю там,а не тут. Він знає,що робить.....
показать весь комментарий
07.12.2022 16:50 Ответить
Не схоже на точні постріли.
показать весь комментарий
07.12.2022 16:55 Ответить
Ти диви, скільки військових експертів з тактики бою заворушилось на проперджених диванах!
показать весь комментарий
07.12.2022 19:27 Ответить
Куммулятивная граната в определенной степени действует как осколочная.Возможно, гранатометчик бил по площади где сосредоточились орки.В отсутствии АГС-17 и такой обстрел необходим,хоть и менее эффективен.
показать весь комментарий
07.12.2022 19:47 Ответить
Ти побачив що він точно наводив гранатомет? Та на ньому немає навіть прицілу для стрільби "навісним" вогнем А він стріляв саме так! Тобто - "лупив у божий світ"! А коли піде бронетехніка - у нього не буде ***********!
показать весь комментарий
07.12.2022 21:38 Ответить
Кому замало влучності - це не полігон, а реальний бій, задача не спалити танк, а задавити вогневу точку. Граната з РПГ при попаданні в гілкі дерев нормально сіє уламками+вибухова хвиля - не треба прямо в ворога цілити.
показать весь комментарий
08.12.2022 09:31 Ответить
 
 