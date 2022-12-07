Боевая работа гранатометчика под прикрытием автоматчиков вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали фрагмент боя с оккупантами вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи показана работа гранатометчика, который под прикрытием автоматчиков, выбегает на позицию и производит выстрел..

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