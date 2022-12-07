Бойова робота гранатометника під прикриттям автоматників поблизу Бахмута. ВIДЕО
Українські воїни опублікували фрагмент бою з окупантами поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі показано роботу гранатометника, який під прикриттям автоматників, вибігає на позицію і робить постріл.
Топ коментарі
+22 Валентина Саюн #523841
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+12 Яр Холодний
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+11 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар07.12.2022 16:50
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