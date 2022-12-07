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Бойова робота гранатометника під прикриттям автоматників поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни опублікували фрагмент бою з окупантами поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі показано роботу гранатометника, який під прикриттям автоматників, вибігає на позицію і робить постріл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: "Стрілкові бої, артилерія, міномети, ближні контактні бої... Але позиції тримаються, наші козаки відбивають всі атаки". ВIДЕО

Автор: 

граната (789) бойові дії (3804) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+22
Де Вони беруть скільки сили,мужності і терпіння....в сніг,дощ,мороз....стомлені,зранені,але незламні. Слава ЗСУ
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07.12.2022 16:32
+12
І ЩО? ЩО саме нам показали? Стрільба протитанковими кумулятивними гранатами "в білий світ - як в копієчку"?
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07.12.2022 16:33
+11
Усім диванним аналітикам пропоную свої аналізи і стратегію з тактикою показати бійцю там,а не тут. Він знає,що робить.....
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07.12.2022 16:50
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Де Вони беруть скільки сили,мужності і терпіння....в сніг,дощ,мороз....стомлені,зранені,але незламні. Слава ЗСУ
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07.12.2022 16:32 Відповісти
Під прикриттям автоматників, а арта працює ок. Я думаю,що ви просто не зрозуміли ні анонс ні мій коментар.
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07.12.2022 16:48 Відповісти
Москалику, хлопець цей ввалює по твоїм землякам які ведуть обстріл українських вояків з 3 або 4 поверху якоїсь будівлі...
І досить добре це робить!
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07.12.2022 17:52 Відповісти
Ти бачиш якусь будівлю? За деревами - відкрите поле!
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07.12.2022 21:41 Відповісти
І ЩО? ЩО саме нам показали? Стрільба протитанковими кумулятивними гранатами "в білий світ - як в копієчку"?
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07.12.2022 16:33 Відповісти
Точно, и как всё это контрастирует с известным роликом, где из МК-19 и рядом стоящим наводчиком с планшетом и коптером, выпиливается целая группа боевичков, в том числе и с прямыми попаданиями в них
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07.12.2022 16:37 Відповісти
Яр, підрив здійснюється по самоліквідатору 500 м.
Вам соромно не знати.
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07.12.2022 16:45 Відповісти
Я про ефективність того "підриву" кажу Про "вражаючу здатність" при вибуху Це ж не ОФ міна чи снаряд Там кожух лише жерстяний
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07.12.2022 16:47 Відповісти
Він все знає і краще , а всі остальні **** (нєхарошіє люді)
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07.12.2022 17:10 Відповісти
Щільність вогню з РПГ замала, потрібно 2-3 гранотиметників + людей які б швидко заряджали і подавали БК. А так у противника було секунд 15-20,щоб покинути місце обстілу чи змінити позицію.
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07.12.2022 17:41 Відповісти
Йоу... та як же ж це ще мішень не поставили та шо б ти ж побачив як вояк в неї вцілив....
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07.12.2022 17:54 Відповісти
Нема нічого гіршого, як дилетант, що в руках ніколи РПГ не тримав, починає "рассуждать"
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07.12.2022 21:53 Відповісти
Та ніхто тут не примушує тебе "рассуждать", дивись "відео" та радій за українських вояків!
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08.12.2022 11:44 Відповісти
Так це ж ти "рассуждаєш" - ні хрєна не тямлячи А я матюкаюся - коли бачу, як палять "у повітря" **********, що "заточені" під знищення бронетехніки А коли рушить в наступ бронетехніка - вони на неї підуть з саперними лопатками?
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08.12.2022 18:00 Відповісти
Так поїдь, иа покажи клас, чи диван не відпускає, так міцно обхопив, що навіть до клозету не відпускає?
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07.12.2022 20:59 Відповісти
Дать похмелиться? Я своє в свій час показував! А викидать бронебійний ********* для звичайного "струсу повітря вибухом" - ідіотизм Бо там вибухова хвиля вузьконаправлена і не поширюється однаково у всі боки, а метал осколків такий легкий, що діє лише на кілька метрів Можна забивать цвяхи мікроскопом - у нього платформа важка Але все-так молотком - дешевше
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07.12.2022 21:35 Відповісти
это учения. вы и так уже становитесь как кацапы. продолжайте дальше.
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07.12.2022 16:37 Відповісти
Усім диванним аналітикам пропоную свої аналізи і стратегію з тактикою показати бійцю там,а не тут. Він знає,що робить.....
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07.12.2022 16:50 Відповісти
Не схоже на точні постріли.
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07.12.2022 16:55 Відповісти
Ти диви, скільки військових експертів з тактики бою заворушилось на проперджених диванах!
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07.12.2022 19:27 Відповісти
Куммулятивная граната в определенной степени действует как осколочная.Возможно, гранатометчик бил по площади где сосредоточились орки.В отсутствии АГС-17 и такой обстрел необходим,хоть и менее эффективен.
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07.12.2022 19:47 Відповісти
Ти побачив що він точно наводив гранатомет? Та на ньому немає навіть прицілу для стрільби "навісним" вогнем А він стріляв саме так! Тобто - "лупив у божий світ"! А коли піде бронетехніка - у нього не буде ***********!
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07.12.2022 21:38 Відповісти
Кому замало влучності - це не полігон, а реальний бій, задача не спалити танк, а задавити вогневу точку. Граната з РПГ при попаданні в гілкі дерев нормально сіє уламками+вибухова хвиля - не треба прямо в ворога цілити.
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08.12.2022 09:31 Відповісти
 
 