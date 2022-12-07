Бойова робота гранатометника під прикриттям автоматників поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські воїни опублікували фрагмент бою з окупантами поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі показано роботу гранатометника, який під прикриттям автоматників, вибігає на позицію і робить постріл.

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