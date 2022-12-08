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Прямое попадание во вражеский БТР. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили вражеский БТР на Сватовском направлении в Луганской области.

Видеозапись успешной атаки бойцов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональная работа артиллерии 92-й бригады и добровольческого подразделения "Хартия" на Сватовском направлении в Луганской области", - написал Бутусов в комментарии к публикации.

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Автор: 

уничтожение (6923) Бутусов Юрий (4358)


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08.12.2022 08:50 Ответить
Браво арта Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам !
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08.12.2022 09:09 Ответить
Обгорелый лапоть хоть нашли?
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08.12.2022 09:14 Ответить
Бавовнятко бешкетує )
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08.12.2022 09:18 Ответить
Но потерь нет. Хотя какие потери. Я думаю касапы просто испарились
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08.12.2022 09:38 Ответить
Звуковий ряд: Жадан і Собаки - Хартія. Марш.
https://www.youtube.com/watch?v=ecrSHwjyh7U
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08.12.2022 09:46 Ответить
 
 