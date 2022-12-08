Прямое попадание во вражеский БТР. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины уничтожили вражеский БТР на Сватовском направлении в Луганской области.

Видеозапись успешной атаки бойцов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональная работа артиллерии 92-й бригады и добровольческого подразделения "Хартия" на Сватовском направлении в Луганской области", - написал Бутусов в комментарии к публикации.

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