Прямое попадание во вражеский БТР. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины уничтожили вражеский БТР на Сватовском направлении в Луганской области.
Видеозапись успешной атаки бойцов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональная работа артиллерии 92-й бригады и добровольческого подразделения "Хартия" на Сватовском направлении в Луганской области", - написал Бутусов в комментарии к публикации.
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https://www.youtube.com/watch?v=ecrSHwjyh7U