Пряме влучання у ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили ворожий БТР на Сватівському напрямку в Луганській області.

Відеозапис успішної атаки бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пряме влучання у ворожий БТР. Професійна робота артилерії 92-ї бригади та добровольчого підрозділу "Хартія" на Сватівському напрямку в Луганській області", - написав Бутусов у коментарі до публікації.

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