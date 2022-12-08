Пряме влучання у ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили ворожий БТР на Сватівському напрямку в Луганській області.
Відеозапис успішної атаки бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Пряме влучання у ворожий БТР. Професійна робота артилерії 92-ї бригади та добровольчого підрозділу "Хартія" на Сватівському напрямку в Луганській області", - написав Бутусов у коментарі до публікації.
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https://www.youtube.com/watch?v=ecrSHwjyh7U