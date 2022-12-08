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Пряме влучання у ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили ворожий БТР на Сватівському напрямку в Луганській області.

Відеозапис успішної атаки бійців опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пряме влучання у ворожий БТР. Професійна робота артилерії 92-ї бригади та добровольчого підрозділу "Хартія" на Сватівському напрямку в Луганській області", - написав Бутусов у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Взвод окупантів гине під артобстрілом поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7235) Бутусов Юрій (3589)


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08.12.2022 08:50 Відповісти
Браво арта Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам !
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08.12.2022 09:09 Відповісти
Обгорелый лапоть хоть нашли?
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08.12.2022 09:14 Відповісти
Бавовнятко бешкетує )
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08.12.2022 09:18 Відповісти
Но потерь нет. Хотя какие потери. Я думаю касапы просто испарились
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08.12.2022 09:38 Відповісти
Звуковий ряд: Жадан і Собаки - Хартія. Марш.
https://www.youtube.com/watch?v=ecrSHwjyh7U
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08.12.2022 09:46 Відповісти
 
 