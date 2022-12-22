Артиллеристы уничтожают два вражеских блиндажа прямым попаданием. ВИДЕО беспилотника
Украинские артиллеристы, благодаря корректировке аэроразведчиков, уничтожили два вражеских блиндажа прямым попаданием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двумя точными ударами украинские воины практически ликвидировали оборудованную позицию оккупантов.
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ЗСУ!!!
Щоб зрозуміти різницю - треба послухати по черзі Шуру Карєтного і Леся Подерв'янського.
Різниця між "матом" і художнім "матюком" - вражаюча. )