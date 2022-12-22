РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4600 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 969 9

Артиллеристы уничтожают два вражеских блиндажа прямым попаданием. ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы, благодаря корректировке аэроразведчиков, уничтожили два вражеских блиндажа прямым попаданием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двумя точными ударами украинские воины практически ликвидировали оборудованную позицию оккупантов.

Также читайте: В течение 18 декабря артиллерия и авиация ВСУ поразили 6 районов скопления войск оккупантов, 3 позиции ЗРК и 3 склада с боеприпасами, - Генштаб

артиллерия (635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.12.2022 20:26 Ответить
ГОООООООЛ !!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.12.2022 20:28 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
показать весь комментарий
22.12.2022 20:28 Ответить
Горять,палають бліндажі ворожі,наші ЗСУ переможуть!
показать весь комментарий
22.12.2022 20:58 Ответить
Наші артилеристи - кращі у світі! Молодці, боги війни!
показать весь комментарий
22.12.2022 21:46 Ответить
А всі кажуть: Мессі... Мессі... )

ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.12.2022 21:49 Ответить
Та це кацапи, бо кожне третє слово мат.
показать весь комментарий
22.12.2022 23:46 Ответить
В нас не "мат", а худложній матюк.

Щоб зрозуміти різницю - треба послухати по черзі Шуру Карєтного і Леся Подерв'янського.

Різниця між "матом" і художнім "матюком" - вражаюча. )
показать весь комментарий
23.12.2022 23:21 Ответить
Коли матюки для зв'язки слів у реченні, то це і є мат. Нічого художнього тут не почув.
показать весь комментарий
24.12.2022 06:40 Ответить
 
 