Ким показал, как в марте украинские воины затрофеили российский Панцирь-С1. ВИДЕО
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео, как в марте украинские воины затрофеили технику российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"4 марта 2022 года. Начну потихоньку выкладывать то, что уже можно", – написал глава Николаевской ОВА.
На видео мы видим российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
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Українські військові збили першу ціль з трофейного ЗРГК "Панцирь-С1"
https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/likvidaciya/ Втрати Росії https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРАК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/trofeyi/ Трофеї https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
Сили оборони України використовують проти окупантів трофейний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
В Повітряних силах повідомляють, що з захопленого комплексу вже знищили першу ворожу ціль.
Про це https://**********.com.ua/2022/07/11/trofejnyj-panczyr-s1-uzhe-voyuye-na-boczi-********-ta-znyshhyv-pershu-vorozhu-czil/?fbclid=IwAR3oDE7UOI2h04-I0L2IihnwfyNOlj7sfmLfjbKjA0Qd_sat3hAKnFZunHc пише видання ***********.
"Трофейний "Панцирь-С1" в строю! До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні. Деякий боєкомплект ракет теж вдалося захопити. Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України і вже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме", - повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Панцирь-С1" (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ