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Новости Видео Война
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Ким показал, как в марте украинские воины затрофеили российский Панцирь-С1. ВИДЕО

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео, как в марте украинские воины затрофеили технику российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"4 марта 2022 года. Начну потихоньку выкладывать то, что уже можно", – написал глава Николаевской ОВА.

На видео мы видим российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Также смотрите: Ким ответил на вопрос о том, что бы он сказал Путину: "Пошел на х#й. Так нельзя было сказать?". ВИДЕО

армия РФ (19210) ВСУ (6587) Ким Виталий (243) трофеи (180)


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Топ комментарии
+5
1 Липня, 2022Комплекс «Панцирь-С1» Фото з відкритих джерел

Українські військові збили першу ціль з трофейного ЗРГК "Панцирь-С1"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/likvidaciya/ Втрати Росії https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРАК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/trofeyi/ Трофеї https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна

Сили оборони України використовують проти окупантів трофейний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

В Повітряних силах повідомляють, що з захопленого комплексу вже знищили першу ворожу ціль.

Про це https://**********.com.ua/2022/07/11/trofejnyj-panczyr-s1-uzhe-voyuye-na-boczi-********-ta-znyshhyv-pershu-vorozhu-czil/?fbclid=IwAR3oDE7UOI2h04-I0L2IihnwfyNOlj7sfmLfjbKjA0Qd_sat3hAKnFZunHc пише видання ***********.

"Трофейний "Панцирь-С1" в строю! До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні. Деякий боєкомплект ракет теж вдалося захопити. Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України і вже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме", - повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Панцирь-С1" (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ
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22.12.2022 21:24
+5
файно дуже файно
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22.12.2022 21:24
+4
У Кима кризис жанра,что начал такие старые ролики выкладывать?
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22.12.2022 21:30
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Правила форума Совет форумчан
1 Липня, 2022Комплекс «Панцирь-С1» Фото з відкритих джерел

Українські військові збили першу ціль з трофейного ЗРГК "Панцирь-С1"

https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росією https://mil.in.ua/uk/tag/likvidaciya/ Втрати Росії https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРАК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/trofeyi/ Трофеї https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна

Сили оборони України використовують проти окупантів трофейний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

В Повітряних силах повідомляють, що з захопленого комплексу вже знищили першу ворожу ціль.

Про це https://**********.com.ua/2022/07/11/trofejnyj-panczyr-s1-uzhe-voyuye-na-boczi-********-ta-znyshhyv-pershu-vorozhu-czil/?fbclid=IwAR3oDE7UOI2h04-I0L2IihnwfyNOlj7sfmLfjbKjA0Qd_sat3hAKnFZunHc пише видання ***********.

"Трофейний "Панцирь-С1" в строю! До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні. Деякий боєкомплект ракет теж вдалося захопити. Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України і вже збив першу ворожу ціль. Не будемо уточнювати, яку саме", - повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Панцирь-С1" (червень 2020). Фото: ЗМІ РФ
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22.12.2022 21:24 Ответить
файно дуже файно
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22.12.2022 21:24 Ответить
У Кима кризис жанра,что начал такие старые ролики выкладывать?
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22.12.2022 21:30 Ответить
+5 Він взагалі тут при чому ??
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22.12.2022 21:52 Ответить
тебе же написали ... теперь можно...
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22.12.2022 21:54 Ответить
Це відео гуляло де тільки можна на початку березня, Кім баяни постить.
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22.12.2022 22:05 Ответить
"теперь можно"- в розумінні,поки головний самсобірежисер за кордоном ?...
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22.12.2022 22:09 Ответить
нет, все время же выкладывают с задержкой .. . может и баян, чес гря не помню раньше ... было что-то похожее ..
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22.12.2022 22:17 Ответить
"Актуально" ... Лучше расскажи как ты 29 марта на работу "проспал"
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22.12.2022 22:47 Ответить
Та то таке. Бувае коли жінку з дітьми відправив - а сам холостяк.
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22.12.2022 23:01 Ответить
а вот Вадатурскому не повезло...
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22.12.2022 23:09 Ответить
Тільки одне уточнення. Там стояла Тероборона - 300 Баштанців і 100 Новобужців. Це вони зупинили орду. Там, до речі, було декілька таких машинок затрофеіно.
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22.12.2022 23:04 Ответить
Та не может этого быть. В Николаеве и области все вершил Ким. Хотя сам видел всю оборону Николаева в конце февраля - десяток автопокрышек на перекрестке пр. Центральный - ул. Садовая. Крутая оборона против танков и БМП
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22.12.2022 23:13 Ответить
Панцирь Ссыт один!
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23.12.2022 15:43 Ответить
 
 