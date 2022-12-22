Украинский флаг установлен над селом Межводное в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Неизвестные установили украинский флаг над селом Межводное в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, установленный украинский флаг на башне связи местные обнаружили сегодня утром.
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