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Украинский флаг установлен над селом Межводное в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Неизвестные установили украинский флаг над селом Межводное в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установленный украинский флаг на башне связи местные обнаружили сегодня утром.

Также смотрите: Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Крым (26380) флаг (934)


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Топ комментарии
+43
Добрий знак!
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22.12.2022 22:07
+35
Україна потихеньку повертається до Криму )))
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22.12.2022 22:08
+25
Шугають вату.
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22.12.2022 22:08
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Добрий знак!
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22.12.2022 22:07 Ответить
Цей точно українець нас чекає.
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22.12.2022 22:28 Ответить
Шугають вату.
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22.12.2022 22:08 Ответить
Україна потихеньку повертається до Криму )))
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22.12.2022 22:08 Ответить
Це ж треба, такой заголовок написати....Чоловiк тiльки його встиг прочитат, то зразу й побiг "Переможну" ( яку давно берiг) з схованки доставати.. Я поки прочитала,поки розiбралась..а там вже залишилось шо в цигана чесноти..За чий рахунок фальстарт? ))
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22.12.2022 22:52 Ответить
Дівіться ширше на подію. Окупація, за такий вчинок московські окупанти однозначно замучили б ( і це прекрасно усвідомлено). Ми ж маємо усвідомити - в Криму чекають повернення України. Крим-Україна!
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23.12.2022 09:44 Ответить
Ура!
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22.12.2022 22:09 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!
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22.12.2022 22:11 Ответить
Нє нічєво сєбє-а Крим це Україна і героям слава...
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22.12.2022 22:10 Ответить
Слава Україні ! Смерть ворогам!
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22.12.2022 22:12 Ответить
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22.12.2022 22:14 Ответить
кацапи най звикають
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22.12.2022 22:16 Ответить
прочитав заголовок блін....я вже подумав ЗСУ звільнили..
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22.12.2022 22:18 Ответить
В темні часи добре видно світлих людей. Україна понад усе
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22.12.2022 22:44 Ответить
Гарне містечко, років 15 тому відпочивали там з сім'єю
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22.12.2022 22:53 Ответить
Ранения экс-главы Роскомоса Дмитрия Рогозина оказались тяжелее, чем казалось поначалу. Об этом написал 22 декабря экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.
Врачи в Донецке и Ростове не решились делать операцию из за её сложности . Экс главу Роскосмоса перевезут в Москву , где консилиум врачей уже будет принимать решение о оказании необходимой медицинской помощи .

Царев также добавил, что супруга Рогозина получила тяжелую контузию.

Рогозіну загрожує ампутація дупи . .
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22.12.2022 23:20 Ответить
А сГать як буде?
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23.12.2022 01:28 Ответить
А чем же он тогда думать будет???
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22.12.2022 23:22 Ответить
как чем?? тем и думать будет!что удалят!!(то бишь седалищными мышцами,ни чем иным!!)
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22.12.2022 23:46 Ответить
Під землею , або в крематорії нехай думає
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23.12.2022 00:07 Ответить
Буде тобі "ничего себе"!
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22.12.2022 23:42 Ответить
А смысл в таком перформансе? русня его сорвет, обоссыт и ноги вытрет. Вешать надо флаги там, где мы можем его и территорию на которой он стоит защитить.
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23.12.2022 00:43 Ответить
Ваня, ты оборзина обожрался?) Кто тебя со швабры снял?)
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23.12.2022 06:18 Ответить
Крим це Україна, чекайте рідненькі.
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23.12.2022 05:57 Ответить
Міжводне - це УКРАЇНА
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23.12.2022 10:37 Ответить
 
 