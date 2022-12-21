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Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Разведбатальон из оккупированного Крыма, который в составе оккупационных войск находится на территории Украины, отказался участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на родственников разведчиков.

По их данным, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

При этом батальон находится на территории Украины в составе российских оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ пришлось изготовить печати, чтобы ставить отметки об отказе воевать в Украине, - Антон Геращенко

Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ 01
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Топ комментарии
+28
Вони не хочуть даремно вмирати Джерело: https://censor.net/ua/n3388366

а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
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21.12.2022 15:13
+14
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21.12.2022 15:32
+14
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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21.12.2022 15:37
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Вони не хочуть даремно вмирати Джерело: https://censor.net/ua/n3388366

а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
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21.12.2022 15:13 Ответить
Злочинців лякає та стримує тільки кара за злочин, а не совість.
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21.12.2022 16:24 Ответить
Відмовлялися би зі зброєю в руках -- бо посадют .
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21.12.2022 15:14 Ответить
розвідувальної бригади
а разведывательной АРМИИ у кацапов нет ?
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21.12.2022 15:15 Ответить
Armija uze konchilas...
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21.12.2022 15:22 Ответить
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21.12.2022 15:32 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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21.12.2022 15:37 Ответить
Кувалдами прєдатєлєй! Кувалдами!
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21.12.2022 15:42 Ответить
Не проти України вони не хочуть воювати, а проти сильного ворога, який вже навяляв їм так, що вони тепер сцяться!
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21.12.2022 15:43 Ответить
Хай тоді штурмують Арьол,там не так сцятись будуть і одно пабєди.
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21.12.2022 15:48 Ответить
Хай тоді штурмують Краснадар або Сочі,там не так сцятись будуть і одно пабєди.
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21.12.2022 17:42 Ответить
Но сцарь все ровно хороший.
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21.12.2022 16:28 Ответить
шоо?? Не хочуть вони, ти дивись. А треба!
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21.12.2022 16:31 Ответить
Растрелять предателей!
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21.12.2022 19:38 Ответить
 
 