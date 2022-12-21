Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ. ДОКУМЕНТ
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Разведбатальон из оккупированного Крыма, который в составе оккупационных войск находится на территории Украины, отказался участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты ссылаются на родственников разведчиков.
По их данным, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606.
"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.
При этом батальон находится на территории Украины в составе российских оккупационных войск.
Топ комментарии
+28 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий21.12.2022 15:13
+14 Олександр Дніпро
показать весь комментарий21.12.2022 15:32
+14 Vasyl A_Vinn
показать весь комментарий21.12.2022 15:37
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а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
а разведывательной АРМИИ у кацапов нет ?