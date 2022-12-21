Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Разведбатальон из оккупированного Крыма, который в составе оккупационных войск находится на территории Украины, отказался участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал Astra, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты ссылаются на родственников разведчиков.

По их данным, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

При этом батальон находится на территории Украины в составе российских оккупационных войск.

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