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Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Розвідбатальйон з окупованого Криму, який в складі окупаційних знаходиться на території України, відмовився брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти посилаються на родичів розвідників.

За їхніми даними, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

При цьому батальйон знаходиться на території України в складі російських окупаційних військ.

Дивіться: "Це схоже на полювання". Командир взводу ЗСУ розповів про роботу української аеророзвідки. ВIДЕО

Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Вони не хочуть даремно вмирати Джерело: https://censor.net/ua/n3388366

а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
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21.12.2022 15:13
+14
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21.12.2022 15:32
+14
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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21.12.2022 15:37
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Вони не хочуть даремно вмирати Джерело: https://censor.net/ua/n3388366

а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
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21.12.2022 15:13 Відповісти
Злочинців лякає та стримує тільки кара за злочин, а не совість.
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21.12.2022 16:24 Відповісти
Відмовлялися би зі зброєю в руках -- бо посадют .
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21.12.2022 15:14 Відповісти
розвідувальної бригади
а разведывательной АРМИИ у кацапов нет ?
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21.12.2022 15:15 Відповісти
Armija uze konchilas...
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21.12.2022 15:22 Відповісти
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21.12.2022 15:32 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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21.12.2022 15:37 Відповісти
Кувалдами прєдатєлєй! Кувалдами!
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21.12.2022 15:42 Відповісти
Не проти України вони не хочуть воювати, а проти сильного ворога, який вже навяляв їм так, що вони тепер сцяться!
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21.12.2022 15:43 Відповісти
Хай тоді штурмують Арьол,там не так сцятись будуть і одно пабєди.
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21.12.2022 15:48 Відповісти
Хай тоді штурмують Краснадар або Сочі,там не так сцятись будуть і одно пабєди.
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21.12.2022 17:42 Відповісти
Но сцарь все ровно хороший.
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21.12.2022 16:28 Відповісти
шоо?? Не хочуть вони, ти дивись. А треба!
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21.12.2022 16:31 Відповісти
Растрелять предателей!
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21.12.2022 19:38 Відповісти
 
 