Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
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Розвідбатальйон з окупованого Криму, який в складі окупаційних знаходиться на території України, відмовився брати участь у бойових діях.
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти посилаються на родичів розвідників.
За їхніми даними, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606.
"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.
При цьому батальйон знаходиться на території України в складі російських окупаційних військ.
Топ коментарі
+28 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.12.2022 15:13
+14 Олександр Дніпро
показати весь коментар21.12.2022 15:32
+14 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар21.12.2022 15:37
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а якщо им заплатять , ШОБ НЕДАРЕМНО? Тоді вони пойдуть вбивати українців , гвалтувати жинок і дітей ???
а разведывательной АРМИИ у кацапов нет ?