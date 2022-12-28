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Снайпер ВСУ "минусует" оккупанта с рекордного расстояния 2710 метров. ВИДЕО

Украинский снайпер уничтожил российского оккупанта с рекордной дистанции 2710 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела опубликована в соцсетях.

Читайте также: Снайпер уничтожает оккупантов во время боя в городе: "Еб#нул туда, откуда огонь вели и они заткнулись. Ищи еще огневые точки!". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) снайперы (482)


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Топ комментарии
+75
Бажаю снайперу ще сотні і сотні впольованих цілей
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28.12.2022 16:23
+48
Соколине Око!
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28.12.2022 16:22
+37
8 секунд політ кулі.
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28.12.2022 16:23
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Соколине Око!
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28.12.2022 16:22 Ответить
Бажаю снайперу ще сотні і сотні впольованих цілей
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28.12.2022 16:23 Ответить
8 секунд політ кулі.
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28.12.2022 16:23 Ответить
І стільки же кацапу до кінця свого животіння.
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28.12.2022 16:29 Ответить
щось довго летіла....куля...
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28.12.2022 16:30 Ответить
Чого довго? Рекордний постріл на 3,5 км був 10 сек.
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28.12.2022 19:30 Ответить
шо ти мелеш. 8 с. 2...3 не більше
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28.12.2022 19:05 Ответить
От выстрела до слова "есть" 8-9 секунд. Просто нужно учесть, что на таком расстоянии скорость пули существенно ниже начальной, поэтому нужно расстояние делить на какую-то среднюю скорость.
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28.12.2022 19:47 Ответить
Фаховому фахівцю своєї справи респект-вдосконаленню немає меж...
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28.12.2022 16:24 Ответить
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28.12.2022 16:25 Ответить
Це просто нереально, снайперу респект і ще багато вражених цілей.
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28.12.2022 16:34 Ответить
"...В 2017 году канадский спецназовец в Ираке убил боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ" - ред.) с расстояния более двух миль, побив мировой рекорд для снайпера в военной истории.
Он сообщил, что выстрел был произведен с расстояния в 3450 метров, а пуля летела до цели около 10 секунд. Сам выстрел и убийство боевика были зафиксированы видеокамерой и подтверждены снимками со спутника.

Предыдущий рекорд по поражению цели принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрисону. В 2009 году он застрелил наводчика "Талибана" с расстояния в 2475 метров во время операции коалиционных сил в Афганистане."
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28.12.2022 16:36 Ответить
Так у нашого снайпера 2 місце в світі !!!
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28.12.2022 16:40 Ответить
не надо уточнять, что "запрещенной в РФ группировки" - ты не в раису пишешь - здесь тебя закроют только за то шо ты руский петушара
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28.12.2022 17:20 Ответить
е ні... сходиш ти, чм*шний
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28.12.2022 20:16 Ответить
Кавычки видишь? Знаешь, что они означают?
Человек ничего не уточнял, он привёл цитату, целиком. Предлагаешь ему сидеть и ковыряться в ней, чтобы твоему глазу было приятно?
И, это, одним своим "петушара" ты наводишь на размышления о том, чьих сам будешь?
Рот помой и веди себя прилично.
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28.12.2022 20:29 Ответить
Канадец вроде дал опровержение, что только координировал огонь, снайпер поразивший был ближе к цели, так шо похоже наш на первом месте)
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28.12.2022 17:34 Ответить
McMillan TAC 50- «Big Mac»
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28.12.2022 19:49 Ответить
Можна відправляти на Олімпіаду по відстрілюванню кацапів.
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28.12.2022 16:43 Ответить
він вже там - нехай Бог його береже)
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28.12.2022 19:51 Ответить
Симо Хяюхя (фин. Simo Häyhä; 17 декабря 1905 - 1 апреля 2002, Хамина)Советско-финская война (1939-1940)
- финский снайпер. Считается одним из самых результативных снайперов в мировой истории. По различным данным, он ликвидировал 505 - 542 солдат противника.За три месяца участия в боевых действиях, вплоть до ранения, Хяюхя уничтожил около 500 солдат противника огнём из винтовки и ещё более 200 из пистолета и пистолета-пулемета
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28.12.2022 17:09 Ответить
Причому, він працював без оптики.
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28.12.2022 18:35 Ответить
правильно писати не "мінусує", а "негативно оживляє прямо в рай"! десь так... все по заповітам пук іна!
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28.12.2022 17:19 Ответить
який рай! в пекло
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28.12.2022 17:31 Ответить
Пекло - то кацапський рай, котрий обіцяв їм путлєр.
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28.12.2022 17:43 Ответить
....відправляє на концерт кабздона, в гундяївський рай....
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28.12.2022 17:54 Ответить
1 good shot. 1 good ruzzki. 👍
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28.12.2022 18:40 Ответить
ничего не понятно, но посмотрел с интересом.
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28.12.2022 19:15 Ответить
Не тікав від снайпера, тому подох не втомлений.
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28.12.2022 22:41 Ответить
 
 