Снайпер ВСУ "минусует" оккупанта с рекордного расстояния 2710 метров. ВИДЕО
Украинский снайпер уничтожил российского оккупанта с рекордной дистанции 2710 метров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела опубликована в соцсетях.
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+75 Ksenia VB
показать весь комментарий28.12.2022 16:23
+48 Владимир Сухов #378743
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+37 Andry Moon
показать весь комментарий28.12.2022 16:23
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Он сообщил, что выстрел был произведен с расстояния в 3450 метров, а пуля летела до цели около 10 секунд. Сам выстрел и убийство боевика были зафиксированы видеокамерой и подтверждены снимками со спутника.
Предыдущий рекорд по поражению цели принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрисону. В 2009 году он застрелил наводчика "Талибана" с расстояния в 2475 метров во время операции коалиционных сил в Афганистане."
Человек ничего не уточнял, он привёл цитату, целиком. Предлагаешь ему сидеть и ковыряться в ней, чтобы твоему глазу было приятно?
И, это, одним своим "петушара" ты наводишь на размышления о том, чьих сам будешь?
Рот помой и веди себя прилично.
- финский снайпер. Считается одним из самых результативных снайперов в мировой истории. По различным данным, он ликвидировал 505 - 542 солдат противника.За три месяца участия в боевых действиях, вплоть до ранения, Хяюхя уничтожил около 500 солдат противника огнём из винтовки и ещё более 200 из пистолета и пистолета-пулемета