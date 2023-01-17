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Харьковские теробороновцы выполняют боевые задания на передовой. ВИДЕО

Бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты их боевой работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отмечают, что российские оккупанты постоянно ведут огонь из разных типов оружия и постоянно получают отпор.

"Есть раненые и погибшие побритимы. Постоянная стрельба из автоматов и пулеметов, обстрелы из минометов, гранатометов и пушек. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Именно так воины Харьковского отдельного батальона территориальной обороны защищают Украину от орды московских орков", – пишут теробороновцы в комментарии к видео.

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Харьков (7485) боевые действия (4049) тероборона (340)


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Що ТРО робить на передку - їх місце на охороні міст, містечок, сіл, критичних обєктів.
Як що все робити через одне місце, то не дивно що у нас не президент, а актор який грає його роль.
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17.01.2023 14:47 Ответить
 
 