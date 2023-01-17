Дрон украинских аэроразведчиков похитил на поле боя рацию оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведчики батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с помощью дрона смогли подобрать на позиции оккупантов рацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой трофей позволил украинским воинам несколько дней прослушивать секретные разговоры оккупантов и эффективно реагировать на их действия на поле боя.
Топ комментарии
+44 Colt
показать весь комментарий17.01.2023 13:49
+27 Вася Шевченко #371210
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+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.01.2023 13:46
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https://twitter.com/i/status/1574512767511408640
и главное спокойный пёсель))) привык уже к этим подскокам))
а вот еще правильный товарищ..... ))
https://twitter.com/i/status/1576420165339652096
от бесенок !!!!
і пісня зачьот!
"Гей соколи" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Hej, sokołyhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9,_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#cite_note-1 [~ 1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. Гэй, саколы, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Hej, sokoly!) - пісня, популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві.
готовий гімн Речі Посполитої Нової
конфедеративної Держави Центральної Європи
завзятим козаком-шляхтичем польсько-українського походження
(але я не наполягаю на своїй версії... просто спрощую, ну як один з варіантів))
"Коли у твого побратима в окопах скінчився цукор":
мережу зворушило відео незвичайної доставки за допомогою дрона
https://news.obozrevatel.com/tv/img2416-mp42.htm https://news.obozrevatel.com/tv/img2416-mp42.htm
Радбез оон будуть скликати!
аби тільки влада безродних дермаків-арахнід не продала Українців окупанту... як останні 300 років
Chwała Ukrainie
Chwała Polsce! 💪
конфедеративна Держава Центральної Європи
Відбувалось це все на сіверсько-соледарському напрямку на початку грудня.
Російський окупант на передній лінії побачив Україну та помер. Але залишив по собі спадок у вигляді радєйки, яка валялась поруч з окопом.
К2 подумали собі, що таке добро не має без діла лежати та запустили до того місця дрон з мотузочкою! Довелось пововтузитись, але радєйку таки забрати змогли. І потім ще 9 днів слухали секретні розмови російських окупантів. І чим більше було розмов, тим менше ставало окупантів )
В цій історії дві складові успіху: майстерність оператора та знамените російське «головотяпство», бо радіостанції так ніхто і не перепрошив, як того вимагає протокол безпеки при втраті однієї рації.
І вишенька на торті - операцію із захоплення радєйки провів наш з вами дрон, який ми закупили та передали хлопцям на ваші донати.
Тож долучайтесь, будемо контрактувати та передавати ще!
https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page
Дякую!
Якби вона була нічого не варта, хлопці б не старались.