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Дрон украинских аэроразведчиков похитил на поле боя рацию оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с помощью дрона смогли подобрать на позиции оккупантов рацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой трофей позволил украинским воинам несколько дней прослушивать секретные разговоры оккупантов и эффективно реагировать на их действия на поле боя.

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разведка (4174) дроны (3917)


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Топ комментарии
+44
Дрон має рацію !
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17.01.2023 13:49
+27
маладцы !!! прикольно)))
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17.01.2023 13:48
+22
дрону-респект...
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17.01.2023 13:46
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дрону-респект...
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17.01.2023 13:46 Ответить
маладцы !!! прикольно)))
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17.01.2023 13:48 Ответить
а аот зацени..... )))
https://twitter.com/i/status/1574512767511408640
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17.01.2023 13:51 Ответить
артист... больших и малых ролей )))
и главное спокойный пёсель))) привык уже к этим подскокам))
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17.01.2023 13:58 Ответить
та вообще красава! хитрюга.....))
а вот еще правильный товарищ..... ))
https://twitter.com/i/status/1576420165339652096
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17.01.2023 14:02 Ответить
капец))) мой тоже так горшок роет))) но под абажюр???))) старый и тяжелый))) капец!!!
от бесенок !!!!
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17.01.2023 14:06 Ответить
ураган! не дай Бог! ))
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17.01.2023 14:12 Ответить
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17.01.2023 19:55 Ответить
Дрон має рацію !
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17.01.2023 13:49 Ответить
во всех смыслах )))))
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17.01.2023 13:59 Ответить
Браво ЗСУ!

і пісня зачьот!
"Гей соколи" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Hej, sokołyhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9,_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8#cite_note-1 [~ 1] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. Гэй, саколы, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 словац. Hej, sokoly!) - пісня, популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві.

готовий гімн Речі Посполитої Нової
конфедеративної Держави Центральної Європи
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17.01.2023 14:08 Ответить
з майбутнім Президентом Анджеєм Дудою
завзятим козаком-шляхтичем польсько-українського походження
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17.01.2023 14:10 Ответить
Просто пздц... Дрона крадуть у кацапів рації..я такого ще ніде не бачив
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17.01.2023 13:50 Ответить
Вкрав якось негарно. Забрав, конфіскував, вилучив якось доречніше.
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17.01.2023 14:21 Ответить
Zajebał 😁
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17.01.2023 14:26 Ответить
А можна якось взнати "нашого героя"? Я би йому особисто сам дрона подарував доя подальшої роботи!!!
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17.01.2023 14:35 Ответить
Макгайвер может только позавидуеть, сидя в стороне.
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17.01.2023 13:50 Ответить
БРАВО.
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17.01.2023 13:50 Ответить
Там затискач якийсь дистанційно керований на кінці кабеля?
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17.01.2023 13:51 Ответить
чи петля ? можливо петля, яка затягується під вагою рації?
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17.01.2023 14:00 Ответить
Якось воно дуже міцно вхопило і потягнуло за антену. Сумніваюся, що антена не вислизнула б під кутом...
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17.01.2023 14:26 Ответить
на антені завжди на кончику пімпочка або потовщення
(але я не наполягаю на своїй версії... просто спрощую, ну як один з варіантів))

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17.01.2023 14:46 Ответить
Гм... Ну тоді може міцно захопити і не випустити
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17.01.2023 14:48 Ответить
Роми - дрони. Новий підвід.Організувати массове постачання в рашен - війська наркоти і шнапсу. Всю зброю і амуніцію можна вивезти повітрям.
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17.01.2023 13:51 Ответить
С начала войны апредлагаю выстраливать в кацапов железными банками с водкой, это оружме может оказаться эффективнее миномета.
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17.01.2023 14:13 Ответить
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17.01.2023 13:52 Ответить
Прикольні ці жу-жи
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17.01.2023 13:52 Ответить

"Коли у твого побратима в окопах скінчився цукор":
мережу зворушило відео незвичайної доставки за допомогою дрона

https://news.obozrevatel.com/tv/img2416-mp42.htm https://news.obozrevatel.com/tv/img2416-mp42.htm

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17.01.2023 14:04 Ответить
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17.01.2023 19:59 Ответить
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17.01.2023 13:54 Ответить
Це вже просто свинство!
Радбез оон будуть скликати!
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17.01.2023 13:57 Ответить
..нас не здолати....
аби тільки влада безродних дермаків-арахнід не продала Українців окупанту... як останні 300 років
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17.01.2023 13:59 Ответить
Если дадут дрон MQ 9 Reaper украинци будут брать с поле боя кацапски танки разом с екипажи.
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17.01.2023 14:04 Ответить
Такі трюки треба тренувати на автоматі з м'якими іграшками.
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17.01.2023 14:06 Ответить
обшукуючи здохлих "хробаків"
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17.01.2023 14:12 Ответить
ювелірка затискачем)))
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17.01.2023 14:14 Ответить
Як тобі таке, Ілоне?
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17.01.2023 14:23 Ответить
Это тебе не по Марсу на "Тесле" рассекать.
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17.01.2023 16:44 Ответить
Нагадало перший епізод Футурами, де Емі Вонг діставала ключі з лунапарківського автомату з іграшками
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17.01.2023 14:34 Ответить
А можна якось взнати конткти "нашого героя"? Я би йому особисто сам дрона подарував для подальшої успішної роботи!!! Він - мій кумир!!!
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17.01.2023 14:38 Ответить
Taka armia nie może przegrać. Jesteście prawdziwą nowoczesną i cywilizowaną armią. Rosja orki.
Chwała Ukrainie
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17.01.2023 14:40 Ответить
Dziękuję siostro Polsko! 🙏
Chwała Polsce! 💪
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17.01.2023 14:51 Ответить
хай живе Реч Посполита Нова
конфедеративна Держава Центральної Європи
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17.01.2023 15:54 Ответить
Чарівно))
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17.01.2023 14:54 Ответить
Тут вся сіль в тому, що один дрон знімає як інший дрон забирає і теж знімає процес конфіскації москальської рації.
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17.01.2023 15:05 Ответить
Теперь научите дрона таскать БК и бронетехнику кацапов.
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17.01.2023 15:08 Ответить
или подсыпать что то на кухне в котел с кашей....
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17.01.2023 17:05 Ответить
https://t.me/serhiyprytula/1639
Відбувалось це все на сіверсько-соледарському напрямку на початку грудня.

Російський окупант на передній лінії побачив Україну та помер. Але залишив по собі спадок у вигляді радєйки, яка валялась поруч з окопом.

К2 подумали собі, що таке добро не має без діла лежати та запустили до того місця дрон з мотузочкою! Довелось пововтузитись, але радєйку таки забрати змогли. І потім ще 9 днів слухали секретні розмови російських окупантів. І чим більше було розмов, тим менше ставало окупантів )

В цій історії дві складові успіху: майстерність оператора та знамените російське «головотяпство», бо радіостанції так ніхто і не перепрошив, як того вимагає протокол безпеки при втраті однієї рації.

І вишенька на торті - операцію із захоплення радєйки провів наш з вами дрон, який ми закупили та передали хлопцям на ваші донати.

Тож долучайтесь, будемо контрактувати та передавати ще!
https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Дякую!
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17.01.2023 15:10 Ответить
а прикиньте Ukraine зробить тяжкий дрон який зможе тягати по 100 кг на рашинську терiторiю - водка, наркотики, фунфирики з важкого спирту, а звiдти щоб бартером тягав патрони. 🤠
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17.01.2023 19:45 Ответить
можна висилати на рашинськi позицii дрона з 100 рублями, щоб купляв у рашистiв тi рацii, а ми слухали. Можна навiть абонемент на прослушку.
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17.01.2023 19:47 Ответить
Навіщо ризикувати дроном? Навіщо та рація? Ворог міг кинути палку наприклад палку по дрону і все. І навіть руками схопити.
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17.01.2023 20:09 Ответить
Через ту рацію можна буде багато чого почути та сказати.
Якби вона була нічого не варта, хлопці б не старались.
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17.01.2023 20:45 Ответить
 
 