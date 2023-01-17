Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Днепре завершены, - ГСЧС. ФОТО

В 13.00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей, получено 47 сообщений о безвести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.