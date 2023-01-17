Бойцы 92-й бригады взяли в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен группу российских оккупантов из шести человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам бойцов, все пленные - мобилизованные. Один из них был одет в форму, очень похожую на украинскую форму. Пленник уверяет, что купил её в Москве.
Топ комментарии
+36 Elvis2
показать весь комментарий17.01.2023 14:11
+21 shokolad
показать весь комментарий17.01.2023 14:12
+19 Andy S #414870
показать весь комментарий17.01.2023 14:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На 0 його в цій формі, під кулі своїх же снайперів.