Бойцы 92-й бригады взяли в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен группу российских оккупантов из шести человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам бойцов, все пленные - мобилизованные. Один из них был одет в форму, очень похожую на украинскую форму. Пленник уверяет, что купил её в Москве.

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