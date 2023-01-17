РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4243 посетителя онлайн
Новости Видео Война
20 003 24

Бойцы 92-й бригады взяли в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен группу российских оккупантов из шести человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам бойцов, все пленные - мобилизованные. Один из них был одет в форму, очень похожую на украинскую форму. Пленник уверяет, что купил её в Москве.

Смотрите: Дрон украинских аэроразведчиков похитил на поле боя рацию оккупантов. ВИДЕО

мобилизация (2762) пленные (2139) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Є відео білоруських воїнів, де зафіксовано факт роздягання наших вбитих орками. В Соледарі штурмові групи русні були одягнуті у форму ЗСУ, що спричинило для нас тяжкі наслідки. Так що, хто з кацапів в нашій формі, то в полон старатись не брати.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:11
+21
ну то і носив би в мацквє.. *****, ненавиджу гидоту мерзенну!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 14:12
+19
Вот это правильно! И всем оркам нужно объявить о том, что форма ВСУ на теле орка - гарантированная смерть.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
марадеры и убийцы... ..асвабадители уевые!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 14:10 Ответить
Є відео білоруських воїнів, де зафіксовано факт роздягання наших вбитих орками. В Соледарі штурмові групи русні були одягнуті у форму ЗСУ, що спричинило для нас тяжкі наслідки. Так що, хто з кацапів в нашій формі, то в полон старатись не брати.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:11 Ответить
Вот это правильно! И всем оркам нужно объявить о том, что форма ВСУ на теле орка - гарантированная смерть.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:32 Ответить
ну то і носив би в мацквє.. *****, ненавиджу гидоту мерзенну!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 14:12 Ответить
ОТРЕЗАТЬ ЯЙЦА ПУСТЬ ЗАЙЧИК - БЕЗ ЯЙЧИК ПОСКАЧЕТ ПО МИННЫМ ПОЛЯМ.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:15 Ответить
Ні. Українці не рашизди! Такого не буде. Просто хто у формі ЗСУ тих нетреба брати у полон.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:29 Ответить
"москвича" в пікселі я б в полон не передавав.... ЩЕВРОН в пику і до КОБЗОНА!!!
показать весь комментарий
17.01.2023 14:30 Ответить
Пленных нужно ровным слоем размазать вблизи точек критической инфраструктуры страны, чтобы каждое "успешное" попадание очередной ракеты русских нацистов гарантированно ликвидировало небольшое количество чмобиков. При этом нужно сделать все, чтобы их родственники в мордоре знали, что их родной фашист в любой момент может быть уничтожен другими родными фашистами. Ответить симметрично твари не смогут, поскольку ВСУ не стреляют по объектам критической инфраструктуры.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:31 Ответить
Являюсь сторонником этой идеи. Что-бы не вякали всякие Гэмнисти- Эмнисти и прочий прокацапский сброд , обьяснить : "эти пленные используются на таких-то хозяйственных работах" на обьектах вероятных ракетных и дроновых ударов" . Вести постоянную трансляцию с вэб камеры, мол у нас секретов от мировой общественности нет. Пусть русня знает , что их пленные ****** тоже погибнут от ударов своих же пидоров. Все равно им или нет, мне до одного места. Мне будет легче сидеть без света , если я узнаю что при попадании в нашу ТЭЦ ( не дай бог) погибнет пара лаптей.
показать весь комментарий
17.01.2023 15:20 Ответить
На мой взгляд, очень хорошее предложение.
показать весь комментарий
24.03.2023 08:37 Ответить
Згідно женевської конвенції можна сміло садити на кілок особу, що одягнула чужу форму.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:41 Ответить
Сподіваюся, що це були останні в житті слова "піксельного".

На 0 його в цій формі, під кулі своїх же снайперів.
показать весь комментарий
17.01.2023 14:58 Ответить
Люто ++++
показать весь комментарий
17.01.2023 15:07 Ответить
92-га бригата, як і 95-та спасають Україну, б'ють ворога і там служать прості пацани і дівчата. А коли буде відео факту затримання ворога від "95 спецпізрозділу 95 квартал"? Чи юзік разом з Лисим поїхали на навчання і десь на полігоні сидять в окопах?
показать весь комментарий
17.01.2023 15:05 Ответить
Этот масквич так дерзко разговаривает, видно су..а уверен, что ему жизнь подарят и обменяют.....
показать весь комментарий
17.01.2023 15:09 Ответить
если не ошибаюсь, то переодетого можно смело расстреливать, он под защиту Женевской конвенции не попадает. А за то что борзо так базарит, можно послать тропинку протаптывать через минные поля
показать весь комментарий
17.01.2023 15:23 Ответить
Они вообще не солдаты, даже не комбатанты, а "спецоператоры". Не видел я в Женевской конвенции никаких требований по гарантии жизни террористам и спецоператорам.
показать весь комментарий
17.01.2023 21:27 Ответить
тебя на сковородку голой жопой...
показать весь комментарий
17.01.2023 15:38 Ответить
купив... дайте йому пару раз прикладом поміж ріг, щоб не брехав.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:03 Ответить
По женевской конвенции твари переодетые в гражданскую форму или в форму другой армии являются диверсантами и в плен их брать не допускается.
показать весь комментарий
17.01.2023 16:20 Ответить
не дивиться це посилання, іого пацак виклав
показать весь комментарий
17.01.2023 17:08 Ответить
 
 