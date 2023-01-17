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Новости Видео Война
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Бойцы 58-й ОМБр затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского захватили вражеский танк почти в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали свой трофей в соцсетях. По словам автора видео, танк исправен, но был аккуратно "разбут" на противотанковой мине, установленной нашими военными.

Также смотрите: Украинские воины затрофеили вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

трофеи (180)


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От і ленд - ліз . рашка нам більше поставила як Захід .
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17.01.2023 17:29 Ответить
Конотопський "мирняк" сво6о часу взагалі палив кацапські танки коктейлями молотова.
Якщо їм ще зброю дати...
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17.01.2023 17:31 Ответить
...конотопські, а там ще наші з Гадяча...у них забрали до 10 одиниць, у т.ч.танки (по огородах розставили), приїхали вилучать, а дзуски - кажуть ми тероборона! ну що, все логічно, але все-таки на ЗСУ віддали, що поробиш...
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17.01.2023 17:34 Ответить
ось, найшов ..."На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок. Крім того, продовжується так зване "гадяцьке сафарі" - мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію", - розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, а конотопські - там історія була з прапором України...
.ось.... https://inpoland.net.pl/novosti/voina/v-ukra%D1%97ni-selo-zdolalo-rosijjskikh-okupantiv-za-dopomogoyu-praporiv-ukra%D1%97ni-zneshkodili-4-tanki/
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17.01.2023 17:40 Ответить
Нашим воїнам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.01.2023 17:48 Ответить
Добрий товар, в копілочку.
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17.01.2023 18:02 Ответить
 
 