Бойцы 58-й ОМБр затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского захватили вражеский танк почти в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали свой трофей в соцсетях. По словам автора видео, танк исправен, но был аккуратно "разбут" на противотанковой мине, установленной нашими военными.

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