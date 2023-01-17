Бойцы 58-й ОМБр затрофеили вражеский танк. ВИДЕО
Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского захватили вражеский танк почти в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали свой трофей в соцсетях. По словам автора видео, танк исправен, но был аккуратно "разбут" на противотанковой мине, установленной нашими военными.
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Якщо їм ще зброю дати...
.ось.... https://inpoland.net.pl/novosti/voina/v-ukra%D1%97ni-selo-zdolalo-rosijjskikh-okupantiv-za-dopomogoyu-praporiv-ukra%D1%97ni-zneshkodili-4-tanki/