Бійці 58-ї ОМБр затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського захопили ворожий танк майже у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни показали свій трофей у соцмережах. За словами автора відео, танк справний, але був акуратно "роззутий" на протитанковій міні, яку встановили наші воїни.

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