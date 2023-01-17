Бійці 58-ї ОМБр затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО
Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського захопили ворожий танк майже у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни показали свій трофей у соцмережах. За словами автора відео, танк справний, але був акуратно "роззутий" на протитанковій міні, яку встановили наші воїни.
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Якщо їм ще зброю дати...
.ось.... https://inpoland.net.pl/novosti/voina/v-ukra%D1%97ni-selo-zdolalo-rosijjskikh-okupantiv-za-dopomogoyu-praporiv-ukra%D1%97ni-zneshkodili-4-tanki/