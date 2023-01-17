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Тела российских захватчиков, ликвидированных вблизи Соледара. ВИДЕО 18+

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана вблизи Соледара. На видео по меньшей мере три убитых россиянина.

Смотрите: Последний момент жизни русского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Соледар (80)


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Топ комментарии
+68
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17.01.2023 22:25
+60
Никогда не думал, что я могу быть таким кровожадным, но сейчас я просто тащюсь от этих видосов
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17.01.2023 22:23
+49
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615444553334415403 3 мин
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
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17.01.2023 22:28
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Да і хер з ними, вовкам теж їсти треба
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17.01.2023 22:23 Ответить
Та хижаків та падальників після звільнення України треба буде лікувати від ожиріння! Це ж треба втрачати по батальйону за добу і всеодно перти далі!
У нас до війни були проблеми з екологією і стільки хижаків не було, а після війни будуть інші проблеми - хижаки та падальники розплодяться.

Від тварюк-московитів завжди лише проблеми. І не тільки людям, а й тваринам
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17.01.2023 22:28 Ответить
чудове відео на ніч
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17.01.2023 22:23 Ответить
Никогда не думал, что я могу быть таким кровожадным, но сейчас я просто тащюсь от этих видосов
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17.01.2023 22:23 Ответить
Видел и похуже зрелище, кучу тушек куриных, в магазине. То, животные!
А это - уткинцы, всего навсего какие то существа типа касаб, не имеющие аналогов в природе...
Главное что бы, ни один человек не пострадал, при взрывах!
PS: Хотя, мне тоже понравилось!
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17.01.2023 23:40 Ответить
Этих недочеловеков ещё уничтожать и уничтожать
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17.01.2023 22:24 Ответить
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17.01.2023 22:25 Ответить
Типова кацапська пика
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17.01.2023 22:25 Ответить
навоювався, падла? до кабдзона....
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17.01.2023 23:00 Ответить
А в левой лапке флакончик с боярой небось?!
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18.01.2023 07:40 Ответить
А що це воно так зухвало дивиться? Мабуть досі ненавидить "укрофошиздів" та "біндерівців"?
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18.01.2023 09:57 Ответить
Якщо на них сніг вже не тане - то точно харошіє рускіє )))
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17.01.2023 22:28 Ответить
самый дешевый тестер
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18.01.2023 07:41 Ответить
Гарно наші Стрільці Січові ворога січуть. 👍
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17.01.2023 22:28 Ответить
ахахахаааааа , кацапские мальчики в трусиках прилегли
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17.01.2023 22:28 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615444553334415403 3 мин
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
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17.01.2023 22:28 Ответить
Свою Ымперию они уже построили...
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17.01.2023 22:30 Ответить
Дуже до речі виклали це відео. Якраз збирався спати, а це як заспокійливе.
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17.01.2023 22:32 Ответить
Скрепненько, але таку падаль навіть бродячі пси їсти не будуть, підуть лише на перегній.
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17.01.2023 22:34 Ответить
псота...
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17.01.2023 22:34 Ответить
Треба пару сотень ватних трупів до Ватикану послати - хай їх Папа на гуманізм перевірить.
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17.01.2023 22:34 Ответить
Krasota! I sam Aivazovskii ne smog by narisovat takuju izabiliju kak eto udalos VSU! Voinam slava i zdorovija!
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17.01.2023 22:34 Ответить
В Таллине буквально неделю назад - весь отель 5* забит "рассеянами" - мне сказали что это выходные перед окончанием каникул, поэтому повалили плавать в бассейне. Это они на пароме из Хельсинки или же Эстония их пускает прямо вот так? Вроде ж запретили?
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17.01.2023 23:04 Ответить
Зимове полювання на алєня..
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17.01.2023 22:36 Ответить
Як казав мій покійний дядько, добрий ка#ап - це дохлий ка#ап.
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17.01.2023 22:38 Ответить
"https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU БОЄЦЬ ЗСУ "МАДЯР": Вагнеровців в Соледарі знищує наша арта, армія касапів просто спостерігає за цим, попереду головна битва " - телеканал Прямий. Дивіться.

https://www.youtube.com/watch?v=G7Ynux7ZM5c Це ж саме підтвердив Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут
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17.01.2023 22:51 Ответить
На три речі можна дивитись вічно- як горить вогонь,як тече вода,ну і звісно,на дохлих кацапських підарів. Чим цих підарів більше,тим краще.
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17.01.2023 23:01 Ответить
От же мразота!! Розлігся як у себе дома!!!
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17.01.2023 23:15 Ответить
Забагато гною вже на Україні , хай полонені їх збирають ), потім складують на кацапську вантажівку доверху , і хай один полонений викидає їх там за кордоном) , хай розсилають їх по домівкам родичам , і буде їм спогади про Україну , і іншім у назіданіє)
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17.01.2023 23:20 Ответить
Не чипайте їх. Вони концерт Кобзона дивляться...
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17.01.2023 23:22 Ответить
Как я уже писал, Кобздон давно охрип и "поёт" под фонограмму.
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17.01.2023 23:49 Ответить
Але ж як гарно пойот!!
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17.01.2023 23:57 Ответить
Згоден. Поэтому на его концертах всегда аншлаг, правда воняет портянками.
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18.01.2023 00:06 Ответить
Орки еще и свои трупы минируют. Пускай их тогда собаки жрут.
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18.01.2023 00:12 Ответить
Ванька-невстанька!
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18.01.2023 02:08 Ответить
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18.01.2023 02:09 Ответить
Портал в "свєтлоє будущєє". )
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18.01.2023 10:00 Ответить
Вот оно как Михалыч)
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18.01.2023 10:14 Ответить
Мадяр вбросил целую кучу видосов,як наши хлопці мочать в сортире Обезьян Мавзолейного Вермахта..приємно дивитися..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу 💪💪💪✊👍💯💯💯💯💯👌
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18.01.2023 02:23 Ответить
все войны идут по одним и тем же правилам.Всплеск насилия горы трупов-а после окончания войны насилие будет продолжаться в победившей стране.С тревогой читаю коменты под этим некрофильными видео и понимаю что украинское общество заболевает жестокостью и цинизмом .Не радует это меня.
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18.01.2023 03:13 Ответить
Книжечку почитайте..война и мир Толстого..или песенку Цоя послушайте типа две тысячи лет война,,война без особых причин... сразу станет легче...а на закуску песню Талькова Глобус..это о нас с вами ..😛
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18.01.2023 04:00 Ответить
Недобитые рашафашисты поползут домой, к вам. Ну и продолжат там чудить. И всплеск насилия будет в ПОБЕЖДЕННОЙ стране. Вы там берегите себя. Не бухайте, не курите.
Вам ещё репарации в Украине выплачивать. Вам и вашим личинкам. И не одно поколение.
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18.01.2023 10:16 Ответить
https://youtu.be/E8yUtgn5sdM ...

ЗСУ под Соледаром мочать крыс путлера с беспилотников... 🔥💥🔥💥Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
Мавзолейные взяли Соледар 👹🦍👺🐓петух Пригожин ПОНТЫгон что Маргоша Симоньян ..Киев за два за дня... уроды...☠️💀👽💥🔥гореть вам в АДу💥🔥👽💀☠️
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18.01.2023 03:56 Ответить
Каких крыс, русских убивают. Заолог бять.
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18.01.2023 10:11 Ответить
Як роса на сонці
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18.01.2023 06:15 Ответить
от так би вся вонюча кацапня лежала... прекрасний вид...
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18.01.2023 06:23 Ответить
Плен ужэ не катит.
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18.01.2023 10:08 Ответить
После Днепра.
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18.01.2023 10:09 Ответить
Super aber zu wenig von die Ratten.!!!!
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06.04.2023 23:41 Ответить
 
 