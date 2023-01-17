Тела российских захватчиков, ликвидированных вблизи Соледара. ВИДЕО 18+
Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана вблизи Соледара. На видео по меньшей мере три убитых россиянина.
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+68 Вася Шевченко #371210
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+60 Wlad West
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+49 Йцу Кенг #461207
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У нас до війни були проблеми з екологією і стільки хижаків не було, а після війни будуть інші проблеми - хижаки та падальники розплодяться.
Від тварюк-московитів завжди лише проблеми. І не тільки людям, а й тваринам
А это - уткинцы, всего навсего какие то существа типа касаб, не имеющие аналогов в природе...
Главное что бы, ни один человек не пострадал, при взрывах!
PS: Хотя, мне тоже понравилось!
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
https://www.youtube.com/watch?v=G7Ynux7ZM5c Це ж саме підтвердив Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут
Вам ещё репарации в Украине выплачивать. Вам и вашим личинкам. И не одно поколение.
ЗСУ под Соледаром мочать крыс путлера с беспилотников... 🔥💥🔥💥Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
Мавзолейные взяли Соледар 👹🦍👺🐓петух Пригожин ПОНТЫгон что Маргоша Симоньян ..Киев за два за дня... уроды...☠️💀👽💥🔥гореть вам в АДу💥🔥👽💀☠️