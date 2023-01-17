Тела российских захватчиков, ликвидированных вблизи Соледара. ВИДЕО 18+

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана вблизи Соледара. На видео по меньшей мере три убитых россиянина.

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