Тіла російських загарбників, ліквідованих поблизу Соледару. ВIДЕО 18+

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений поблизу Соледару. На відео щонайменше три убиті росіянина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО