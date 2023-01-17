УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13341 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
50 778 49

Тіла російських загарбників, ліквідованих поблизу Соледару. ВIДЕО 18+

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений поблизу Соледару. На відео щонайменше три убиті росіянина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Соледар (87)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+68
показати весь коментар
17.01.2023 22:25
+60
Никогда не думал, что я могу быть таким кровожадным, но сейчас я просто тащюсь от этих видосов
показати весь коментар
17.01.2023 22:23
+49
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615444553334415403 3 мин
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
показати весь коментар
17.01.2023 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да і хер з ними, вовкам теж їсти треба
показати весь коментар
17.01.2023 22:23 Відповісти
Та хижаків та падальників після звільнення України треба буде лікувати від ожиріння! Це ж треба втрачати по батальйону за добу і всеодно перти далі!
У нас до війни були проблеми з екологією і стільки хижаків не було, а після війни будуть інші проблеми - хижаки та падальники розплодяться.

Від тварюк-московитів завжди лише проблеми. І не тільки людям, а й тваринам
показати весь коментар
17.01.2023 22:28 Відповісти
чудове відео на ніч
показати весь коментар
17.01.2023 22:23 Відповісти
Никогда не думал, что я могу быть таким кровожадным, но сейчас я просто тащюсь от этих видосов
показати весь коментар
17.01.2023 22:23 Відповісти
Видел и похуже зрелище, кучу тушек куриных, в магазине. То, животные!
А это - уткинцы, всего навсего какие то существа типа касаб, не имеющие аналогов в природе...
Главное что бы, ни один человек не пострадал, при взрывах!
PS: Хотя, мне тоже понравилось!
показати весь коментар
17.01.2023 23:40 Відповісти
Этих недочеловеков ещё уничтожать и уничтожать
показати весь коментар
17.01.2023 22:24 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2023 22:25 Відповісти
Типова кацапська пика
показати весь коментар
17.01.2023 22:25 Відповісти
навоювався, падла? до кабдзона....
показати весь коментар
17.01.2023 23:00 Відповісти
А в левой лапке флакончик с боярой небось?!
показати весь коментар
18.01.2023 07:40 Відповісти
А що це воно так зухвало дивиться? Мабуть досі ненавидить "укрофошиздів" та "біндерівців"?
показати весь коментар
18.01.2023 09:57 Відповісти
Якщо на них сніг вже не тане - то точно харошіє рускіє )))
показати весь коментар
17.01.2023 22:28 Відповісти
самый дешевый тестер
показати весь коментар
18.01.2023 07:41 Відповісти
Гарно наші Стрільці Січові ворога січуть. 👍
показати весь коментар
17.01.2023 22:28 Відповісти
ахахахаааааа , кацапские мальчики в трусиках прилегли
показати весь коментар
17.01.2023 22:28 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615444553334415403 3 мин
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
показати весь коментар
17.01.2023 22:28 Відповісти
Свою Ымперию они уже построили...
показати весь коментар
17.01.2023 22:30 Відповісти
Дуже до речі виклали це відео. Якраз збирався спати, а це як заспокійливе.
показати весь коментар
17.01.2023 22:32 Відповісти
Скрепненько, але таку падаль навіть бродячі пси їсти не будуть, підуть лише на перегній.
показати весь коментар
17.01.2023 22:34 Відповісти
псота...
показати весь коментар
17.01.2023 22:34 Відповісти
Треба пару сотень ватних трупів до Ватикану послати - хай їх Папа на гуманізм перевірить.
показати весь коментар
17.01.2023 22:34 Відповісти
Krasota! I sam Aivazovskii ne smog by narisovat takuju izabiliju kak eto udalos VSU! Voinam slava i zdorovija!
показати весь коментар
17.01.2023 22:34 Відповісти
В Таллине буквально неделю назад - весь отель 5* забит "рассеянами" - мне сказали что это выходные перед окончанием каникул, поэтому повалили плавать в бассейне. Это они на пароме из Хельсинки или же Эстония их пускает прямо вот так? Вроде ж запретили?
показати весь коментар
17.01.2023 23:04 Відповісти
Зимове полювання на алєня..
показати весь коментар
17.01.2023 22:36 Відповісти
Як казав мій покійний дядько, добрий ка#ап - це дохлий ка#ап.
показати весь коментар
17.01.2023 22:38 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU БОЄЦЬ ЗСУ "МАДЯР": Вагнеровців в Соледарі знищує наша арта, армія касапів просто спостерігає за цим, попереду головна битва " - телеканал Прямий. Дивіться.

https://www.youtube.com/watch?v=G7Ynux7ZM5c Це ж саме підтвердив Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут
показати весь коментар
17.01.2023 22:51 Відповісти
На три речі можна дивитись вічно- як горить вогонь,як тече вода,ну і звісно,на дохлих кацапських підарів. Чим цих підарів більше,тим краще.
показати весь коментар
17.01.2023 23:01 Відповісти
От же мразота!! Розлігся як у себе дома!!!
показати весь коментар
17.01.2023 23:15 Відповісти
Забагато гною вже на Україні , хай полонені їх збирають ), потім складують на кацапську вантажівку доверху , і хай один полонений викидає їх там за кордоном) , хай розсилають їх по домівкам родичам , і буде їм спогади про Україну , і іншім у назіданіє)
показати весь коментар
17.01.2023 23:20 Відповісти
Не чипайте їх. Вони концерт Кобзона дивляться...
показати весь коментар
17.01.2023 23:22 Відповісти
Как я уже писал, Кобздон давно охрип и "поёт" под фонограмму.
показати весь коментар
17.01.2023 23:49 Відповісти
Але ж як гарно пойот!!
показати весь коментар
17.01.2023 23:57 Відповісти
Згоден. Поэтому на его концертах всегда аншлаг, правда воняет портянками.
показати весь коментар
18.01.2023 00:06 Відповісти
Орки еще и свои трупы минируют. Пускай их тогда собаки жрут.
показати весь коментар
18.01.2023 00:12 Відповісти
Ванька-невстанька!
показати весь коментар
18.01.2023 02:08 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2023 02:09 Відповісти
Портал в "свєтлоє будущєє". )
показати весь коментар
18.01.2023 10:00 Відповісти
Вот оно как Михалыч)
показати весь коментар
18.01.2023 10:14 Відповісти
Мадяр вбросил целую кучу видосов,як наши хлопці мочать в сортире Обезьян Мавзолейного Вермахта..приємно дивитися..🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Генералу 💪💪💪✊👍💯💯💯💯💯👌
показати весь коментар
18.01.2023 02:23 Відповісти
все войны идут по одним и тем же правилам.Всплеск насилия горы трупов-а после окончания войны насилие будет продолжаться в победившей стране.С тревогой читаю коменты под этим некрофильными видео и понимаю что украинское общество заболевает жестокостью и цинизмом .Не радует это меня.
показати весь коментар
18.01.2023 03:13 Відповісти
Книжечку почитайте..война и мир Толстого..или песенку Цоя послушайте типа две тысячи лет война,,война без особых причин... сразу станет легче...а на закуску песню Талькова Глобус..это о нас с вами ..😛
показати весь коментар
18.01.2023 04:00 Відповісти
Недобитые рашафашисты поползут домой, к вам. Ну и продолжат там чудить. И всплеск насилия будет в ПОБЕЖДЕННОЙ стране. Вы там берегите себя. Не бухайте, не курите.
Вам ещё репарации в Украине выплачивать. Вам и вашим личинкам. И не одно поколение.
показати весь коментар
18.01.2023 10:16 Відповісти
https://youtu.be/E8yUtgn5sdM ...

ЗСУ под Соледаром мочать крыс путлера с беспилотников... 🔥💥🔥💥Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
Мавзолейные взяли Соледар 👹🦍👺🐓петух Пригожин ПОНТЫгон что Маргоша Симоньян ..Киев за два за дня... уроды...☠️💀👽💥🔥гореть вам в АДу💥🔥👽💀☠️
показати весь коментар
18.01.2023 03:56 Відповісти
Каких крыс, русских убивают. Заолог бять.
показати весь коментар
18.01.2023 10:11 Відповісти
Як роса на сонці
показати весь коментар
18.01.2023 06:15 Відповісти
от так би вся вонюча кацапня лежала... прекрасний вид...
показати весь коментар
18.01.2023 06:23 Відповісти
Плен ужэ не катит.
показати весь коментар
18.01.2023 10:08 Відповісти
После Днепра.
показати весь коментар
18.01.2023 10:09 Відповісти
Super aber zu wenig von die Ratten.!!!!
показати весь коментар
06.04.2023 23:41 Відповісти
 
 