Тіла російських загарбників, ліквідованих поблизу Соледару. ВIДЕО 18+
Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений поблизу Соледару. На відео щонайменше три убиті росіянина.
Топ коментарі
+68 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.01.2023 22:25
+60 Wlad West
показати весь коментар17.01.2023 22:23
+49 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар17.01.2023 22:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас до війни були проблеми з екологією і стільки хижаків не було, а після війни будуть інші проблеми - хижаки та падальники розплодяться.
Від тварюк-московитів завжди лише проблеми. І не тільки людям, а й тваринам
А это - уткинцы, всего навсего какие то существа типа касаб, не имеющие аналогов в природе...
Главное что бы, ни один человек не пострадал, при взрывах!
PS: Хотя, мне тоже понравилось!
ЗСУ нанесли удар підрозділу обслуговування БПЛА в н\п Шебекіно Білгородської області? РФ. Під час удару загинуло 5 в\с ЗС РФ і громадянин Ірану,
https://www.youtube.com/watch?v=G7Ynux7ZM5c Це ж саме підтвердив Юрій Луценко в програмі Світлани Орловської, дивіться тут
Вам ещё репарации в Украине выплачивать. Вам и вашим личинкам. И не одно поколение.
ЗСУ под Соледаром мочать крыс путлера с беспилотников... 🔥💥🔥💥Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊
Мавзолейные взяли Соледар 👹🦍👺🐓петух Пригожин ПОНТЫгон что Маргоша Симоньян ..Киев за два за дня... уроды...☠️💀👽💥🔥гореть вам в АДу💥🔥👽💀☠️