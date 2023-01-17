Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО
Українські воїни атакували з дрона групу з чотирьох російських окупантів поблизу Бахмута та знищили принаймні одного з них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережах. Камера безпілотника чітко зафіксувала вибух боєприпаса поблизу окупанта та його миттєву смерть.
Топ коментарі
+49 Alex K #323845
показати весь коментар17.01.2023 21:55
+32 vadym sestritsyn
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+31 Остап Бендера
показати весь коментар17.01.2023 21:55
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Адекватні люди в принципі не мають вождів,
і ніякий "вошдь" не примусить адекватну людину воювати за його шизофренічні забаганки.
По можливості, побільше такого "примирення" рашистів з реальністю!
Бережи вас Боже, хлопці! Жгітє ще!
а освідомив, сказав, слава *****, і здох
В России живет много людей - и русские, и нерусские русские, и русские приехавшие из США и Европы.
Чтение позволяет многое понять из того, что пишут.
Я в это верю."
(А.С.Залдостанов)
А коник без ноги .
Яка чудова пісенька --
Иги , иги , иги !
Місного тебе здороввя , мокшанський окр !
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.
Декабрь 1944 , заменено одно слово.