Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Українські воїни атакували з дрона групу з чотирьох російських окупантів поблизу Бахмута та знищили принаймні одного з них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережах. Камера безпілотника чітко зафіксувала вибух боєприпаса поблизу окупанта та його миттєву смерть.

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