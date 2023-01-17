Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Украинские военные атаковали из дрона группу из четырех российских оккупантов вблизи Бахмута и уничтожили по крайней мере одного из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. Камера беспилотника четко зафиксировала взрыв боеприпаса вблизи оккупанта и его мгновенную смерть.

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