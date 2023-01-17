Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО
Украинские военные атаковали из дрона группу из четырех российских оккупантов вблизи Бахмута и уничтожили по крайней мере одного из них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. Камера беспилотника четко зафиксировала взрыв боеприпаса вблизи оккупанта и его мгновенную смерть.
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+49 Alex K #323845
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+32 vadym sestritsyn
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+31 Остап Бендера
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Адекватні люди в принципі не мають вождів,
і ніякий "вошдь" не примусить адекватну людину воювати за його шизофренічні забаганки.
По можливості, побільше такого "примирення" рашистів з реальністю!
Бережи вас Боже, хлопці! Жгітє ще!
а освідомив, сказав, слава *****, і здох
В России живет много людей - и русские, и нерусские русские, и русские приехавшие из США и Европы.
Чтение позволяет многое понять из того, что пишут.
Я в это верю."
(А.С.Залдостанов)
А коник без ноги .
Яка чудова пісенька --
Иги , иги , иги !
Місного тебе здороввя , мокшанський окр !
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.
Декабрь 1944 , заменено одно слово.