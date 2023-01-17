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Последнее мгновение жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Украинские военные атаковали из дрона группу из четырех российских оккупантов вблизи Бахмута и уничтожили по крайней мере одного из них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. Камера беспилотника четко зафиксировала взрыв боеприпаса вблизи оккупанта и его мгновенную смерть.

Также смотрите: Российский танк взрывается после попадания боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+49
Welcome to hell, **** !
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17.01.2023 21:55
+32
Горят в аду!
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17.01.2023 21:53
+31
А они лезут и лезут. Какие же тупые твари.
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17.01.2023 21:55
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Горят в аду!
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17.01.2023 21:53 Ответить
здаров'я успошему!
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17.01.2023 21:53 Ответить
и выздоровления погибшему
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18.01.2023 13:40 Ответить
Welcome to hell, **** !
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17.01.2023 21:55 Ответить
А они лезут и лезут. Какие же тупые твари.
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17.01.2023 21:55 Ответить
Какой вождь....
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17.01.2023 22:13 Ответить
До чого тут "вошдь"?

Адекватні люди в принципі не мають вождів,
і ніякий "вошдь" не примусить адекватну людину воювати за його шизофренічні забаганки.
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17.01.2023 22:59 Ответить
це армія zombi і вони це не приховують, кругом з ярликами Z
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18.01.2023 00:32 Ответить
Красівая ляпота!
По можливості, побільше такого "примирення" рашистів з реальністю!

Бережи вас Боже, хлопці! Жгітє ще!
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17.01.2023 21:55 Ответить
****, воно ще й нижній брейк хотіло показать
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17.01.2023 22:31 Ответить
"лучше конечно шоб помучался"
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17.01.2023 22:01 Ответить
Краще то краще, але дохлий кацап вже нікому не зашкодить і то найголовніше. Здох і добре, вже неважливо як.
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17.01.2023 22:05 Ответить
головне що здох не зразу
а освідомив, сказав, слава *****, і здох
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17.01.2023 22:05 Ответить
Krasota! Rjadom s etim vse kartiny Rafael ili Leonardo- prosto dilentantskije raboty. Zhelaju Ukrainskoi Armii uspeha bez poter! Slava Ukraini!
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17.01.2023 22:06 Ответить
Такі ролики на московському телебаченні показувати як рекламу для мобілізації... пряма дорога... один вихід...
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17.01.2023 22:07 Ответить
Мінус один...
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17.01.2023 22:08 Ответить
Дерусифікація.
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17.01.2023 22:09 Ответить
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17.01.2023 22:10 Ответить
шкода шо відео коротке. я очікував шо воно буду мучитись хвилин десять, бажано шоб ще й обісралось і обісцялось. але дякую й на тому
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17.01.2023 22:13 Ответить
"Я почти убежден, что чтение вообще и чтение в частности развивает мозг, а особенно мозг человека
В России живет много людей - и русские, и нерусские русские, и русские приехавшие из США и Европы.
Чтение позволяет многое понять из того, что пишут.
Я в это верю."
(А.С.Залдостанов)
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17.01.2023 22:13 Ответить
Если бы не имя автора, я бы не поверил, что это вообще человеческая речь)
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17.01.2023 22:26 Ответить
русские, нерусские русские, какие такие, хорошие русские - zдохлі
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17.01.2023 22:40 Ответить
😂😂😂
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18.01.2023 06:38 Ответить
Очень Красивое
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17.01.2023 22:14 Ответить
Ну оно ж в рай попадет
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17.01.2023 22:19 Ответить
Купила баба коника ,
А коник без ноги .
Яка чудова пісенька --
Иги , иги , иги !

Місного тебе здороввя , мокшанський окр !
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17.01.2023 22:21 Ответить
Враг мой в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.

Декабрь 1944 , заменено одно слово.
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17.01.2023 22:34 Ответить
Ми ж попереджали - земля під ногами буде горіти.....!!!!!! ОРКИ!Вивчайте українську мову і уважно читайте попередження хто ще живий!!!....
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17.01.2023 22:38 Ответить
пластилін з святковими кульками від ЗСУ? 😁
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17.01.2023 22:41 Ответить
Позитивное видео)
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17.01.2023 22:48 Ответить
Як писали раніше в романах "його тіло раптом обм'якло".
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17.01.2023 22:48 Ответить
А не лазьте, де вас не просять. )(*лопітеки.
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17.01.2023 22:55 Ответить
потрібен дрон, що гранатомети збирає...
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17.01.2023 23:01 Ответить
Ласкаво просимо до пекла,кацапня смердюча.
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17.01.2023 23:07 Ответить
Хм, а дехто мав щось проти весільних дронів
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17.01.2023 23:42 Ответить
Мета - народився щоб здохнути в окопах в Україні 😁
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18.01.2023 00:01 Ответить
У путіна все по плану. А план у нього - знищити побільше росіян
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18.01.2023 01:35 Ответить
Смерть кацапам!
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18.01.2023 04:46 Ответить
Каска точно как у дедов была, ппц...
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18.01.2023 04:48 Ответить
Шкода, що перший трохи невлучно...
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18.01.2023 05:52 Ответить
похорошел
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18.01.2023 07:36 Ответить
краще дивитися як на рашиста падайе дрон, нiж на те як на дiм у Днiпрi падайе ракета яку не може збивати наш Залiзний Купол Незламностi
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18.01.2023 07:45 Ответить
Бункерный трупоед доволен.
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18.01.2023 09:23 Ответить
 
 