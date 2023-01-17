Российский танк взрывается после попадания боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк, скинув на него боеприпас с боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания в танк, взрывается боекомплект.
Топ комментарии
+64 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.01.2023 16:05
+55 vuiko dobrui
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+28 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий17.01.2023 16:22
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"5 копійок" дрона помножили на ноль кілька міліонів американських рублів разом із хробаками
Де ваш прапорець ?
Но не поленился посмотреть раскадровку
Вы правы к сожалению
Почитай хоча б оцю книгу, щоб мати уявлення, яка правда доцільна під час війни:
https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A6%D0%B7%D1%8B-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
Наче ядрьону бімбу кинули.
Теж обожнюю цю історію, коли він один наробив стільки шуму.