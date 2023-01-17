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Новости Видео Война
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Российский танк взрывается после попадания боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк, скинув на него боеприпас с боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания в танк, взрывается боекомплект.

Смотрите: Артиллеристы 45-й бригады меткими выстрелами уничтожили 25 "вагнеровцев", скрывавшихся в одном окопе. ВИДЕО беспилотника

танк (2256) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+64
Всім виконавцям-респект...
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17.01.2023 16:05
+55
ой !!! як файно горить, наче ватра !!!
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17.01.2023 16:04
+28
маладці !!! красивое )))
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17.01.2023 16:22
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Правила форума Совет форумчан
ой !!! як файно горить, наче ватра !!!
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17.01.2023 16:04 Ответить
Похоже пердаки русни сдетонировали
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17.01.2023 16:18 Ответить
якшо подивитися розкадровку цього вибуху, то питань виникає більше, ніж відповідей
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17.01.2023 16:39 Ответить
Нехрен хранить снаряды на броне сверху.
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17.01.2023 17:02 Ответить
вывсёврети! (с)
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17.01.2023 17:49 Ответить
гарний кумулятив !

"5 копійок" дрона помножили на ноль кілька міліонів американських рублів разом із хробаками
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17.01.2023 16:44 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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17.01.2023 16:05 Ответить
Вау!
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17.01.2023 16:05 Ответить
Сподіваюсь дрон вцілів
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17.01.2023 16:12 Ответить
Те саме хотів написати, бо вибух дуже сильний.
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17.01.2023 16:30 Ответить
Mozet i zashtita kameri srabotat ot peregruski...
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17.01.2023 16:49 Ответить
Basketbolisti vasi otlycno srabotali.Dron stojit meloc,a tank milioni smotria kakoj
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17.01.2023 16:13 Ответить
РКГ-1600. Скорее всего с R18.
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17.01.2023 16:15 Ответить
Бидлоїди на гілці лінуються отримати інформацію з мережі про кумулятивний ********* РКГ-1600, який випускає завод Маяк" і розводять олігофренічні фантазії.
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17.01.2023 17:30 Ответить
ого, що це за заряд такий цікавий, що поруч танка впав і так запалало
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17.01.2023 16:15 Ответить
3 тысячи градусов по цельсию - не требуется точное попадание.
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17.01.2023 21:22 Ответить
Просто там лежал боекомплект приготовленный к загрузке
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17.01.2023 21:29 Ответить
Відіишли в Світ вічноі охоти .
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17.01.2023 16:15 Ответить
БК сдетонировал
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17.01.2023 16:16 Ответить
БК - боевой кацап?
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17.01.2023 16:27 Ответить
пердак порвало...
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17.01.2023 16:37 Ответить
Собачки без шашличка залишаться... Розкидало по гілках, не достануть...
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17.01.2023 16:20 Ответить
воронам харч потрібен
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17.01.2023 16:29 Ответить
Яке там розкидало, там хіба що декілька молекул залишилось і то не факт, кацапи перейшли з твердого стану в газоподібний оминаючи рідкий стан.
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17.01.2023 16:34 Ответить
Экий Вы..А еще добрым называетесь.А о пернатых друзьях и не подумали.
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17.01.2023 17:19 Ответить
Сублімація рашиста найшвидший спосіб попасти до Пекла.
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17.01.2023 18:01 Ответить
Дефрагментація теж задовольнить.
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17.01.2023 22:42 Ответить
Нам би ще транклюкатори, та молекулярні дезінтегратори, для пришвидшення утилізації деградованих скажених рабсійських чужеземців.
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17.01.2023 23:42 Ответить
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17.01.2023 23:51 Ответить
Каюсь... Каюсь...
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17.01.2023 18:46 Ответить
та ну, какашенко казав, шо то просто башнёй дрон збивали. і збили. "жертв среди танка и его личного состава нет!" )
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17.01.2023 16:20 Ответить
І обісраних танкістів також ніт.
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17.01.2023 16:41 Ответить
маладці !!! красивое )))
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17.01.2023 16:22 Ответить
нормальна висота сброса. летіло десь коло 12 с. висота метрів 700 й попали. снайпера!
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17.01.2023 16:28 Ответить
Відео здається уповільнено, тому думаю висота менша.
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17.01.2023 16:33 Ответить
може буть, ну даже если розтягнуто вдвое, то метрів з 300 тоже не погано. танчик таки мілким смотріться.
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17.01.2023 16:43 Ответить
Ни Хиросима себе!!!
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17.01.2023 16:26 Ответить
Ви фсьо врьоті !

Де ваш прапорець ?
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17.01.2023 16:30 Ответить
І з якою метою ти це написав? Кому буде краще від твого коменту?
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17.01.2023 16:35 Ответить
Правдолюб! Вслед за русским военным кораблем...
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17.01.2023 16:47 Ответить
Хотел гадость написать )
Но не поленился посмотреть раскадровку

Вы правы к сожалению
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17.01.2023 17:06 Ответить
Нехер ящики с боекомплектом на броне возить.
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17.01.2023 17:06 Ответить
Обычно такие правдолюбы живут в ЕС и надрачивают на *****, но вернуться жить в рашу не торопятся.
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17.01.2023 17:14 Ответить
А ти брихньолюб упоротий?
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17.01.2023 17:27 Ответить
Слабо. За такое не заплатят...
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17.01.2023 17:38 Ответить
Це тобі не зрозуміло, якою правдою треба пригощати ворога, щоб його перемогти.

Почитай хоча б оцю книгу, щоб мати уявлення, яка правда доцільна під час війни:

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A6%D0%B7%D1%8B-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
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17.01.2023 17:08 Ответить
Будемо робити експертизу з приводу відео та вашого ір під vpn?
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17.01.2023 17:02 Ответить
Типовий приклад, коли компанія кацапських ботів виступає бригадою. Кацапня не забуває про старі методи пропагандонії.
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17.01.2023 17:34 Ответить
на 22-23 секунде видно как большой взрыв расходится, как это может быть задом наперед?
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17.01.2023 17:54 Ответить
ruski , idi nahuj !
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17.01.2023 16:36 Ответить
ну да чтобы танк подбить путем баханья мимо причем с коптера - это фантастика.
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17.01.2023 17:14 Ответить
Ну, как вариант - ранили, тех кто не за броней, может БК израсходовал, как раз загружали. Или Вам рашистов жалко?
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17.01.2023 17:18 Ответить
Красівоє показують

Наче ядрьону бімбу кинули.
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17.01.2023 16:28 Ответить
на це можна дивитися ВІЧНО!
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17.01.2023 16:34 Ответить
- Слыш, Вань, в каком ухе у меня звенит? )))
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17.01.2023 16:38 Ответить
Епічне відео!
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17.01.2023 16:59 Ответить
Оце так бахнуло! П"ятачок із зеленою кулькою катався?)
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17.01.2023 17:10 Ответить
У П'яточка «бумкнуло»

Теж обожнюю цю історію, коли він один наробив стільки шуму.
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17.01.2023 17:15 Ответить
+100500, в оператора дрону "глаз-алмаз"
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17.01.2023 17:16 Ответить
На гілку набігла бригада кацапів і давай обсирати неприємну для них подію.
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17.01.2023 17:36 Ответить
Им ведь "семьи кормить нада".
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17.01.2023 17:40 Ответить
Можливо я звичайно ідіот, але як на мене, то ніхера на цьому відео не видно, і обрізане воно так що результат незрозумілий. Видно детонацію самого **********.
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17.01.2023 17:45 Ответить
Так рвонуло, що дрон знесло. Такій варіант влаштує Вас? Чи у Вас інша мета - «обісрати» наших захисників?
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17.01.2023 17:57 Ответить
Десь потягнуло "за дисктедитацию СВО"
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17.01.2023 19:45 Ответить
Красиво Ви їх...
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17.01.2023 19:53 Ответить
посмотри на размер танка на видео, и на размер взрыва на 24 секунде, боеприпас там наверное 500 килограмовая бомба...
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17.01.2023 17:57 Ответить
На этом видео видно как после воспламенения пороха метательных зарядов произошла детонация как минимум одного осколочно-фугасного снаряда, а это значит в клочья все кто стоял рядом, скорее всего проломлена броня корпуса за катками и в хлам зенитный пулемет, фара ночного прицела и все другое что было навешено на корпус и башню по этому борту.
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17.01.2023 21:49 Ответить
ПАРАША
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17.01.2023 17:57 Ответить
Фу мля, чом так не точно. Нах я б з першого разу скинув точніше . То йому пофартило криворукому довбойобу
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17.01.2023 18:05 Ответить
Горіла вата, палала....
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17.01.2023 18:08 Ответить
СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!горящие свинособаки-праздник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.01.2023 18:12 Ответить
Боеприпас вроде рядом с танком бухнулся, но наверное тама рядом снаряды складировали. Мне так кажется, а вам?
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17.01.2023 18:15 Ответить
Головне, що люди не постраждали.
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17.01.2023 22:25 Ответить
Чудово, аби ще дрог вцілів.
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17.01.2023 22:30 Ответить
дрону тоже кабзда, похоже
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18.01.2023 00:17 Ответить
Музончик понравился, такой позитивненький.
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18.01.2023 08:09 Ответить
 
 