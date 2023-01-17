Российский танк взрывается после попадания боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк, скинув на него боеприпас с боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, что после попадания в танк, взрывается боекомплект.

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