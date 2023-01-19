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Бойцы ССО ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

Во время проведения разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов.

Смотрите также: Бойцы ССО ведут бой с оккупантами вблизи Кременной. ВИДЕО

Автор: 

ССО (526)


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Воїни,бережи вас Бог.
Мій син там...
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19.01.2023 13:21 Ответить
Міни від Заходу в тубусах. Якість і в Африці якість.
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19.01.2023 13:43 Ответить
а ще на 11:08 було видно як до тубусу кладуть якусь річ і закручують. напевно ці тубуси не одноразові
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20.01.2023 11:44 Ответить
Molodci ! Jebash rusniu ! Slava Ukraine !
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19.01.2023 13:22 Ответить
ГЕРОЇ..... Відосики "наш Зе" такі бачить?
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19.01.2023 13:24 Ответить
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 13:26 Ответить
я так розумію вони витягнули вогонь на себе і відійшли, потім орки масово почали гатити і засвітилися, і тепер по них пішли міни
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19.01.2023 14:05 Ответить
 
 