Бойцы ССО ведут бой с оккупантами. ВИДЕО
Во время проведения разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов.
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Мій син там...
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла