Бойцы ССО ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

Во время проведения разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов.

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