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Бійці ССО ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

Під час проведення розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці  одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам завдали, зокрема, і з мінометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери ССО України нищать окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ССО (519)


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Воїни,бережи вас Бог.
Мій син там...
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19.01.2023 13:21 Відповісти
Міни від Заходу в тубусах. Якість і в Африці якість.
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19.01.2023 13:43 Відповісти
а ще на 11:08 було видно як до тубусу кладуть якусь річ і закручують. напевно ці тубуси не одноразові
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20.01.2023 11:44 Відповісти
Molodci ! Jebash rusniu ! Slava Ukraine !
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19.01.2023 13:22 Відповісти
ГЕРОЇ..... Відосики "наш Зе" такі бачить?
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19.01.2023 13:24 Відповісти
до до ЗЄ-лі ставлюсь....., ну "ще так"
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе



2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков

камери ніяк не змогли зняти тінь буйла
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19.01.2023 13:26 Відповісти
я так розумію вони витягнули вогонь на себе і відійшли, потім орки масово почали гатити і засвітилися, і тепер по них пішли міни
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19.01.2023 14:05 Відповісти
 
 