Бійці ССО ведуть бій з окупантами. ВIДЕО
Під час проведення розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам завдали, зокрема, і з мінометів.
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Мій син там...
але схоже наш бідосік таки накаркав на буйла, коли сказав, що воно вже неживе
2 hours ago - Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. «Никаких видео и фото материалов на этот раз нет ..." - многозначительно улыбнулся в пшеничные усы и подмигнул западным дипломатам письков
камери ніяк не змогли зняти тінь буйла