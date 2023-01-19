Бійці ССО ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

Під час проведення розвідки в районі міста Кремінна воїни ССО України натрапили на скупчення сил противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці одразу прийняли рішення вступити в бій. Вогневе ураження російським окупантам завдали, зокрема, і з мінометів.

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