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Американские БМП Bradley для Украины уже в Польше. ВИДЕО

В сети попали кадры того, как по территории Польши происходит перевозка американских боевых машин пехоты Bradley, которые США отправили для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Автор: 

Польша (8409) США (26637) БМП (399)


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Топ комментарии
+35
это фейк . их ращка еще в дкеабре все уничтожила.
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22.01.2023 20:52
+34
Будуть і Абрамси. Будуть. Орками треба милити зашморги.
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22.01.2023 20:47
+24
Бадьорі "бібіки"
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22.01.2023 20:47
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Бадьорі "бібіки"
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22.01.2023 20:47 Ответить
Будуть і Абрамси. Будуть. Орками треба милити зашморги.
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22.01.2023 20:47 Ответить
Польський Гаюн....
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22.01.2023 20:49 Ответить
Гарні!
Дякуємо, США!

Але ж не на всіх навіть бортові екрани комплектні, не кажучи про відсутність протикумулятивних.
Вогонь по Бредлі буде жорстокий. На місці США варто було б максимально їх зміцнити, щоб не ганьбити марку американської зброї
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22.01.2023 20:52 Ответить
Мабуть щось е …цікаве…в середині машини.
Зберуть до купи на місці.
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23.01.2023 02:05 Ответить
это фейк . их ращка еще в дкеабре все уничтожила.
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22.01.2023 20:52 Ответить
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22.01.2023 20:54 Ответить
Ви плутаєте бредні та Бредлі 😂
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22.01.2023 20:55 Ответить
сам бачив 5 разів
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22.01.2023 20:57 Ответить
сказали А, говорите и Б:

в декабре уничтожила, потом восстановила до боеспособного состояния и теперь перебрасывает по белорашке к границе с Польшей, чтоб НАТУ напугать
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22.01.2023 20:57 Ответить
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22.01.2023 21:09 Ответить
а сколько ф16 уже сбил этот сладков? Больше сотни или чуть меньше?
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23.01.2023 03:28 Ответить
Міністєрство нападєнія РФ ротом Конашенкова вже частину з них знищила
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22.01.2023 20:53 Ответить
100500, k babe vange ne xodi.
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22.01.2023 23:05 Ответить
Это не все "Брэдли". Остальные в счастливом пути в Украину.
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22.01.2023 20:54 Ответить
Англосаксы( США, Британия, Канада и пр.) слов на ветер не бросают, в отличии от вихляющих задом европейцев
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22.01.2023 20:55 Ответить
зае@али вы кретины недоделанные изъясняться запоребриковыми пропагандонским штампами! какие нах "англосаксы"?
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22.01.2023 21:35 Ответить
От двоечника слышу) Есть те англосаксы, которых имеет ввиду раша пропаганда, как весь западный мир, под руководством США. А есть реальные англосаксы, это страны, говорящие на английском языке и исповедующие англосаксонскую модель экономики: США, Британия ,Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. Если в узком смысле слова, то в настоящее время под названием «англосаксы» расширенно понимают всех автохтонных жителей Англии, а также переносят понятие и на англоязычное протестантское белое население Северной Америки. Вот эти ребята, особенно Англия и США, не привыкли бросать слов на ветер.
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22.01.2023 22:32 Ответить
ты ещё тупее чем я думал
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22.01.2023 22:43 Ответить
давай тогда будем говорить "ютофризонижнефранкоанглосаксы" так ведь правильнее будет лечи голову
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22.01.2023 22:47 Ответить
А де бургунди вандали готи ?
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23.01.2023 07:13 Ответить
Це добре.. це дуже добре.. але треба було їх всією територією німеччини протягнути.
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22.01.2023 20:57 Ответить
Гарна ідея!
А потяг прикрасити безліччю прапорів США та України і щоб грав духовий оркестр на платформі.
Ото б Ліверка ображалась та скисала! 😂
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22.01.2023 21:02 Ответить
Так вони і шляхували через Німеччину 3 дні тому.
Кораблем до Німетчики, п далі неметчина- Полща-Україна.
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23.01.2023 02:09 Ответить
яка краса
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22.01.2023 20:58 Ответить
На платформах не только БМП ,но и боевые инженерные машины. Продумано четко.
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22.01.2023 21:00 Ответить
Осталось дело за малым - растаможить
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22.01.2023 21:01 Ответить
А оце важче ніж подолати пірамідки на лінії суровикіна
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22.01.2023 21:03 Ответить
та пох, пусть на бляхах катаются
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22.01.2023 21:37 Ответить
В Польщі? Навіщо це опублікували? Вони ж мають ще їхати ...
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22.01.2023 21:07 Ответить
Не переживайте, інфо надходить з запізненням…
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22.01.2023 21:21 Ответить
ну то таке, если инфа в уже в сети, то и техника тоже уже не в Польше, а немного восточней. Не буду вслух называть )))))
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23.01.2023 03:31 Ответить
Чудове відео!
***********, повторю специально для вас, - Прекрасное видео!
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22.01.2023 21:09 Ответить
Ни нада, хай учать паляниці та нісенітниці , сідори-підори....
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22.01.2023 21:14 Ответить
Но на происки и бредни сети есть у нас и Бредли.
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22.01.2023 21:11 Ответить
Запах смерті на денному огляді у Європі - ну що хлопці, це "глубока обеспокоєнность" чи ще ні?
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22.01.2023 21:12 Ответить
новенькие - муха не .....
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22.01.2023 21:20 Ответить
Тепловоз,логістика*по проселочным дорогам*.
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22.01.2023 21:23 Ответить
огородами
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22.01.2023 21:34 Ответить
21:04

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386024/ Зеленский заявил, что Украина может победить уже в 2023 году
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22.01.2023 21:24 Ответить
про шашлики нічого не казав ?
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22.01.2023 21:52 Ответить
Заявить может любой начальник резервации. Путлер тоже много заявляет.
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23.01.2023 00:17 Ответить
Значить вже десь під Запоріжжям.
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22.01.2023 21:27 Ответить
Окрас не той - доведеться перефарбовувати. А так, то да - круто.
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22.01.2023 21:42 Ответить
Такой окрас хорошо способствует возникновению страха и паники у врага.
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22.01.2023 21:54 Ответить
А Леопардов надо сразу красить цветом бронетехники Вермахта 1942 года с крестами того же года. Чтобы последователи дедов срались уже при виде их.
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22.01.2023 22:44 Ответить
чмобіки!!! є ще час підняти руки і залишитись живими.......
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22.01.2023 22:28 Ответить
Вот такими эшелонами должны идти и танки в Украину.
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22.01.2023 22:29 Ответить
будут и танки, уже кстати были впрочем, 400+ Т-72 пропустил
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23.01.2023 00:11 Ответить
Так воны шо, без пушек!? Чого дула не стырчать?
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23.01.2023 01:41 Ответить
та расслабься, они вообще с картона. А кино снято в Голливуде.
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23.01.2023 03:33 Ответить
У них дула «стырчать» тільки на кацапів….бггг
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23.01.2023 07:52 Ответить
Може,точну адресу ще напишите?
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23.01.2023 07:05 Ответить
 
 