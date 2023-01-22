Американські БМП Bradley для України вже у Польщі. ВIДЕО
У мережі потрапили кадри того, як територією Польщі відбувається перевезення американських бойових машин піхоти Bradley, які США відправили для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+35 Alex Suhenko #550858
показати весь коментар22.01.2023 20:52
+34 Огусто
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+24 phantom4
показати весь коментар22.01.2023 20:47
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Дякуємо, США!
Але ж не на всіх навіть бортові екрани комплектні, не кажучи про відсутність протикумулятивних.
Вогонь по Бредлі буде жорстокий. На місці США варто було б максимально їх зміцнити, щоб не ганьбити марку американської зброї
Зберуть до купи на місці.
в декабре уничтожила, потом восстановила до боеспособного состояния и теперь перебрасывает по белорашке к границе с Польшей, чтоб НАТУ напугать
А потяг прикрасити безліччю прапорів США та України і щоб грав духовий оркестр на платформі.
Ото б Ліверка ображалась та скисала! 😂
Кораблем до Німетчики, п далі неметчина- Полща-Україна.
***********, повторю специально для вас, - Прекрасное видео!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386024/ Зеленский заявил, что Украина может победить уже в 2023 году