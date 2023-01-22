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Американські БМП Bradley для України вже у Польщі. ВIДЕО

У мережі потрапили кадри того, як територією Польщі відбувається перевезення американських бойових машин піхоти Bradley, які США відправили для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Автор: 

Польща (8496) США (22799) БМП (409)


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Топ коментарі
+35
это фейк . их ращка еще в дкеабре все уничтожила.
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22.01.2023 20:52
+34
Будуть і Абрамси. Будуть. Орками треба милити зашморги.
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22.01.2023 20:47
+24
Бадьорі "бібіки"
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22.01.2023 20:47
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Бадьорі "бібіки"
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22.01.2023 20:47 Відповісти
Будуть і Абрамси. Будуть. Орками треба милити зашморги.
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22.01.2023 20:47 Відповісти
Польський Гаюн....
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22.01.2023 20:49 Відповісти
Гарні!
Дякуємо, США!

Але ж не на всіх навіть бортові екрани комплектні, не кажучи про відсутність протикумулятивних.
Вогонь по Бредлі буде жорстокий. На місці США варто було б максимально їх зміцнити, щоб не ганьбити марку американської зброї
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22.01.2023 20:52 Відповісти
Мабуть щось е …цікаве…в середині машини.
Зберуть до купи на місці.
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23.01.2023 02:05 Відповісти
это фейк . их ращка еще в дкеабре все уничтожила.
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22.01.2023 20:52 Відповісти
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22.01.2023 20:54 Відповісти
Ви плутаєте бредні та Бредлі 😂
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22.01.2023 20:55 Відповісти
сам бачив 5 разів
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22.01.2023 20:57 Відповісти
сказали А, говорите и Б:

в декабре уничтожила, потом восстановила до боеспособного состояния и теперь перебрасывает по белорашке к границе с Польшей, чтоб НАТУ напугать
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22.01.2023 20:57 Відповісти
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22.01.2023 21:09 Відповісти
а сколько ф16 уже сбил этот сладков? Больше сотни или чуть меньше?
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23.01.2023 03:28 Відповісти
Міністєрство нападєнія РФ ротом Конашенкова вже частину з них знищила
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22.01.2023 20:53 Відповісти
100500, k babe vange ne xodi.
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22.01.2023 23:05 Відповісти
Это не все "Брэдли". Остальные в счастливом пути в Украину.
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22.01.2023 20:54 Відповісти
Англосаксы( США, Британия, Канада и пр.) слов на ветер не бросают, в отличии от вихляющих задом европейцев
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22.01.2023 20:55 Відповісти
зае@али вы кретины недоделанные изъясняться запоребриковыми пропагандонским штампами! какие нах "англосаксы"?
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22.01.2023 21:35 Відповісти
От двоечника слышу) Есть те англосаксы, которых имеет ввиду раша пропаганда, как весь западный мир, под руководством США. А есть реальные англосаксы, это страны, говорящие на английском языке и исповедующие англосаксонскую модель экономики: США, Британия ,Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия. Если в узком смысле слова, то в настоящее время под названием «англосаксы» расширенно понимают всех автохтонных жителей Англии, а также переносят понятие и на англоязычное протестантское белое население Северной Америки. Вот эти ребята, особенно Англия и США, не привыкли бросать слов на ветер.
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22.01.2023 22:32 Відповісти
ты ещё тупее чем я думал
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22.01.2023 22:43 Відповісти
давай тогда будем говорить "ютофризонижнефранкоанглосаксы" так ведь правильнее будет лечи голову
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22.01.2023 22:47 Відповісти
А де бургунди вандали готи ?
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23.01.2023 07:13 Відповісти
Це добре.. це дуже добре.. але треба було їх всією територією німеччини протягнути.
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22.01.2023 20:57 Відповісти
Гарна ідея!
А потяг прикрасити безліччю прапорів США та України і щоб грав духовий оркестр на платформі.
Ото б Ліверка ображалась та скисала! 😂
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22.01.2023 21:02 Відповісти
Так вони і шляхували через Німеччину 3 дні тому.
Кораблем до Німетчики, п далі неметчина- Полща-Україна.
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23.01.2023 02:09 Відповісти
яка краса
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22.01.2023 20:58 Відповісти
На платформах не только БМП ,но и боевые инженерные машины. Продумано четко.
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22.01.2023 21:00 Відповісти
Осталось дело за малым - растаможить
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22.01.2023 21:01 Відповісти
А оце важче ніж подолати пірамідки на лінії суровикіна
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22.01.2023 21:03 Відповісти
та пох, пусть на бляхах катаются
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22.01.2023 21:37 Відповісти
В Польщі? Навіщо це опублікували? Вони ж мають ще їхати ...
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22.01.2023 21:07 Відповісти
Не переживайте, інфо надходить з запізненням…
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22.01.2023 21:21 Відповісти
ну то таке, если инфа в уже в сети, то и техника тоже уже не в Польше, а немного восточней. Не буду вслух называть )))))
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23.01.2023 03:31 Відповісти
Чудове відео!
***********, повторю специально для вас, - Прекрасное видео!
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22.01.2023 21:09 Відповісти
Ни нада, хай учать паляниці та нісенітниці , сідори-підори....
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22.01.2023 21:14 Відповісти
Но на происки и бредни сети есть у нас и Бредли.
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22.01.2023 21:11 Відповісти
Запах смерті на денному огляді у Європі - ну що хлопці, це "глубока обеспокоєнность" чи ще ні?
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22.01.2023 21:12 Відповісти
новенькие - муха не .....
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22.01.2023 21:20 Відповісти
Тепловоз,логістика*по проселочным дорогам*.
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22.01.2023 21:23 Відповісти
огородами
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22.01.2023 21:34 Відповісти
21:04

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386024/ Зеленский заявил, что Украина может победить уже в 2023 году
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22.01.2023 21:24 Відповісти
про шашлики нічого не казав ?
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22.01.2023 21:52 Відповісти
Заявить может любой начальник резервации. Путлер тоже много заявляет.
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23.01.2023 00:17 Відповісти
Значить вже десь під Запоріжжям.
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22.01.2023 21:27 Відповісти
Окрас не той - доведеться перефарбовувати. А так, то да - круто.
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22.01.2023 21:42 Відповісти
Такой окрас хорошо способствует возникновению страха и паники у врага.
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22.01.2023 21:54 Відповісти
А Леопардов надо сразу красить цветом бронетехники Вермахта 1942 года с крестами того же года. Чтобы последователи дедов срались уже при виде их.
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22.01.2023 22:44 Відповісти
чмобіки!!! є ще час підняти руки і залишитись живими.......
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22.01.2023 22:28 Відповісти
Вот такими эшелонами должны идти и танки в Украину.
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22.01.2023 22:29 Відповісти
будут и танки, уже кстати были впрочем, 400+ Т-72 пропустил
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23.01.2023 00:11 Відповісти
Так воны шо, без пушек!? Чого дула не стырчать?
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23.01.2023 01:41 Відповісти
та расслабься, они вообще с картона. А кино снято в Голливуде.
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23.01.2023 03:33 Відповісти
У них дула «стырчать» тільки на кацапів….бггг
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23.01.2023 07:52 Відповісти
Може,точну адресу ще напишите?
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23.01.2023 07:05 Відповісти
 
 