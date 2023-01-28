Необходимо формировать ударные роты из БПЛА, - Наев. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о необходимости формирования первых в мире ударных рот БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Это позволит более быстро продвигаться во время ведения наступательных действий, а также существенно снизит боевой потенциал противника", - подчеркнул Наев.

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