Необходимо формировать ударные роты из БПЛА, - Наев. ВИДЕО
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о необходимости формирования первых в мире ударных рот БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
Это позволит более быстро продвигаться во время ведения наступательных действий, а также существенно снизит боевой потенциал противника", - подчеркнул Наев.
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+20 Анатолий К #427424
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Давно вже дрони застосовуються. Ким вони раніше застосовувались, якщо не ротами, батальонами і т.д.?
Якесь дурновате тверження. Все одно, що "на війні необхідні танки".
Чем меньше при этом риски для жизней ребят из наших ЗСУ- тем лучше.
но я бы не забвал про дрессировку мышей-полевок. этож если их собак на танки надрочить на кацапские окопы с толовыми шашками - они ж будут москалей до Аппатитов их Хибины мать гнать.