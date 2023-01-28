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Необхідно формувати ударні роти з БПЛА, - Наєв. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про необхідність формування перших у світі ударних рот БПЛА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Це дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника", - підкреслив Наєв. 

Автор: 

безпілотник (4153) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+20
"Необхідно формувати ударні роти з БПЛА". А навіщо їх фактично знищили у 2019 році після виборів Президента, що не вистачало на дороги? Ну як зараз дороги, всіх задовольняють?
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28.01.2023 18:48
+15
Така була умова Оманського договорняка як здати Україну.
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28.01.2023 19:01
+14
Нагороджений мечем королеви. Йому не треба виділятися. Читай біографію перед обсиранням.
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28.01.2023 19:12
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Вибачте, але він уже заявив про початок формування таких бригад, мобільних бригад.
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28.01.2023 18:45 Відповісти
Нагороджений мечем королеви. Йому не треба виділятися. Читай біографію перед обсиранням.
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28.01.2023 19:12 Відповісти
Привіт, свіженький! 🙂
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28.01.2023 19:16 Відповісти
або прокурив лекцію "ораторське мистецтво")))
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28.01.2023 19:22 Відповісти
Для того чтобы формировать роты, батальоны и т. д. нужно как минимум иметь нужное количество дронов, одних волонтерских поставок наверно мало, и наверно за счет поставок извне появилось нужное количество, как результат и решение
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28.01.2023 20:20 Відповісти
"Необхідно формувати ударні роти з БПЛА". А навіщо їх фактично знищили у 2019 році після виборів Президента, що не вистачало на дороги? Ну як зараз дороги, всіх задовольняють?
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28.01.2023 18:48 Відповісти
Така була умова Оманського договорняка як здати Україну.
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28.01.2023 19:01 Відповісти
Вже пора ремонтувати
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28.01.2023 19:16 Відповісти
в мсклів є ударні роти бпла. а так звісно потрібно. і батальйони. і бригади.
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28.01.2023 18:49 Відповісти
У кацапов будет много дронов.....ноесть нюанс)))
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28.01.2023 18:49 Відповісти
А що, абрахамія вже дронів наклепав? Продавати по кілограмах буде, чи метрах квадратних?
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28.01.2023 18:49 Відповісти
квадратними дициметрами будуть пароодавати - поки ми зрозуміємо СКІЛЬКИ , вони знову змахлюють і перейдуть на "фути"
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28.01.2023 18:55 Відповісти
в кіловатах.
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28.01.2023 20:39 Відповісти
Особенно они хороши против расчётов ПТРК. Если будут слаженно работать, то наши Леопарды, Абрамсы, Челленджеры и Бредли будут резать их оборону как горячий нож масло.
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28.01.2023 18:50 Відповісти
Краще формувати відразу бригади!!!!! Поки свормують - зрозуміють що ПОРА! Гроші волонтери дадуть, як завжди!!!!!
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Це вже тиждень говоримо про табуретку.
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28.01.2023 18:53 Відповісти
Nad etim uze davno raboatajet skazem brity.U nix eto uze davno otrabotano.No vidimo ne vse znajet
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28.01.2023 18:54 Відповісти
еще можно погуглить "израильские рои дронов"-но МО гуглить судя по всему не умеют).
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28.01.2023 20:02 Відповісти
Що саме за дрони? Розвідувальні, ударні, камікадзе?
Давно вже дрони застосовуються. Ким вони раніше застосовувались, якщо не ротами, батальонами і т.д.?
Якесь дурновате тверження. Все одно, що "на війні необхідні танки".
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28.01.2023 18:54 Відповісти
Ви говорите про примітивний рівень. А генерал говорить про повнокровні підрозділи. Це вже стратегія, а не тактика.
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28.01.2023 20:05 Відповісти
Каждый кацап должен стать хорошим, и не так важно, что ему поможет им стать: дроны, снайперы, артиллерия, ракеты, танки и т.п.
Чем меньше при этом риски для жизней ребят из наших ЗСУ- тем лучше.
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28.01.2023 19:00 Відповісти
Nexociu obidit no interesno za sto etot general polucil eto zvanije?Vot po mojemu skazem 93 brigada,95 brigada kto imi rulit dolzni polucit zvanije generalov,a vot on ja ego neznaju.Mozet konecno osibajus
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28.01.2023 19:02 Відповісти
Nebudu nazyvat brigadu stob nebylo problem im,potom, no tut podpolkovnik rulit snacala.Uspexi na lico,umno,gramatno rulit not tak i ostanistia takim.Vot eto dumaju,tak nenado,vsio nuzno zasluzit imeno teper ,a ne kogda to za nejasno sto im dali zvanije
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28.01.2023 19:21 Відповісти
Та, тупі касапи це не той супротивник.. вони таке тільки почують і один в одного стріляти почнуть із переляку..
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28.01.2023 19:05 Відповісти
Та відправляйте вже ті дрони на Москву... одні розмови.
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28.01.2023 19:15 Відповісти
Усьому свій час. Ми Українці і дотримуємось правил та звичаїв війни. Законні цілі будуть знищені.
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28.01.2023 20:10 Відповісти
Розтриндять на весь світ одне поперед одного Феськи язикаті
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28.01.2023 19:19 Відповісти
Усе своечасно. Це стратегічна думка.
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28.01.2023 20:08 Відповісти
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28.01.2023 19:19 Відповісти
Знищення ворожих БпЛА за допомогою мобільних груп показало єфективність на практиці. Так тримати , разом до перемоги
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28.01.2023 19:29 Відповісти
Кому комплектувати ?
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28.01.2023 19:30 Відповісти
Збройним Силам України!
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28.01.2023 20:07 Відповісти
Полностью согласен с тем, что это позволит более быстро продвигаться во время ведения наступательных действий, а также существенно снизит боевой потенциал противника.
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28.01.2023 19:48 Відповісти
Все вірно. Задум гарний і необхідний. Напрямок визначений вірно. Разом до перемоги.
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28.01.2023 19:53 Відповісти
Та дЕрмак усьо паришаить
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28.01.2023 19:54 Відповісти
сенатор - а где твой домик был под Харьковом...\а то ты не заметил этот вопрос...!\
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28.01.2023 19:58 Відповісти
Реалії показали, що нам цього бракує. Крім того ******* війна це вже не контактний бій. Космос, арта та БПЛА.
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28.01.2023 19:57 Відповісти
БПЛА всегда показывали свою эффективность в бою, а при наступлении так тем более.
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28.01.2023 20:05 Відповісти
На рівні роти звичайно мають бути. Проте потрібно думати про майбутне. Особливості забезпечення, підготовка фахівців, обмін досвідом ... окремий рід військ. Гадаю про це говорить генерал.
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28.01.2023 20:30 Відповісти
В авиации нет рот - эскадрылли. Можно и армии воздушые, если Притула бабки на матчасть соберет.
но я бы не забвал про дрессировку мышей-полевок. этож если их собак на танки надрочить на кацапские окопы с толовыми шашками - они ж будут москалей до Аппатитов их Хибины мать гнать.
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28.01.2023 20:21 Відповісти
Рік війни показав ефективність використання ударних БПЛА але їх використовували різні окремі підрозділи тому гарна ідея зібрати їх в один підрозділ що збільшить їх кількість та бойові можливості
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28.01.2023 20:25 Відповісти
Рішення, яке потрібно втілювати в найкоротший термін! БПЛА показали свою ефективність у війні і спільними зусиллями ми зможемо вийти на новий рівень оснащення наших ЗСУ!
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28.01.2023 20:37 Відповісти
Ну щось треба пропи-ти та прогнутися ,а результат чергова зе хуцпа тижневоі давнини
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28.01.2023 20:48 Відповісти
Это будущее. То есть уже настоящее
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28.01.2023 20:51 Відповісти
Збройні сили, які належним чином мотивовані і мають правильну командну структуру, досить швидко адаптуються і навчаються. Існує думка, що збройні сили ніколи не змінюються. Це нонсенс. Вони можуть змінюватися дуже швидко, якщо у них є мотивація і якщо вони правильно організовані.
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28.01.2023 22:50 Відповісти
Рєзніков і УкрОборонПром будуть не згодні.
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28.01.2023 23:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
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29.01.2023 01:35 Відповісти
Це реально дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, знизивши бойовий потенціал ворога
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29.01.2023 03:15 Відповісти
Ідея гарна та необхідна. Слава ЗСУ
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29.01.2023 08:38 Відповісти
Як можна швидше треба втілювати цю ідею.
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29.01.2023 08:46 Відповісти
це ти свому міністру кажи..хватить красти. тих грошей шо він краде хватить на сотню бригад беспілотніків
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29.01.2023 10:03 Відповісти
Армію джипів вже сформували, армію дронів також. Супутниковий флот імені Притули. Можна і ударні роти з БПЛА формувати. Чому ні?
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29.01.2023 11:57 Відповісти
Весьма спорный тезис, за исключением того, что это действительно будет "первым в мире". Насколько я понимаю, в мире до такой глупости еще никто не додумался.
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29.01.2023 19:30 Відповісти
Я вірю командувачу Наєву, адже він є професійним та неодноразово довів правильність прийнятих ним кроків. Це все наближає нас до перемоги!
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01.02.2023 11:09 Відповісти
 
 