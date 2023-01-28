Необхідно формувати ударні роти з БПЛА, - Наєв. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про необхідність формування перших у світі ударних рот БПЛА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Це дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника", - підкреслив Наєв.