Необхідно формувати ударні роти з БПЛА, - Наєв. ВIДЕО
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про необхідність формування перших у світі ударних рот БПЛА
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Це дасть змогу більш швидкого просування під час ведення наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника", - підкреслив Наєв.
Топ коментарі
+20 Анатолий К #427424
показати весь коментар28.01.2023 18:48
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+14 Mikola Mazurenko
показати весь коментар28.01.2023 19:12
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Давно вже дрони застосовуються. Ким вони раніше застосовувались, якщо не ротами, батальонами і т.д.?
Якесь дурновате тверження. Все одно, що "на війні необхідні танки".
Чем меньше при этом риски для жизней ребят из наших ЗСУ- тем лучше.
но я бы не забвал про дрессировку мышей-полевок. этож если их собак на танки надрочить на кацапские окопы с толовыми шашками - они ж будут москалей до Аппатитов их Хибины мать гнать.