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Российские оккупанты из ПТРК стреляют по гражданскому судну. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как российские оккупанты стреляют из ПТРК "Фагот" по гражданскому кораблю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого публикуются в соцсетях.

На видео видно, что огонь ведется по гражданскому порту (вероятно Херсону), в котором нет никаких военных целей.

Есть вероятность того, что вследствие этого обстрела было повреждено турецкое судно Tuzla,  находящееся в порту Херсона.

Russian soldiers firing on civilian vessels just for show with Fagot ATGM. pic.twitter.com/KRfkffBCgW

— Clash Report (@clashreport) January 29, 2023

Автор: 

корабль (2041) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+36
Саранча. Эти личинки любят что то уничтожить. Они не чего не могут создать. Даже воевать не могут. Только вдесятером, на раненного, со спины.
С саранчой не договариваются, ее уничтожают.
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29.01.2023 22:12
+32
Просто світові терористи. Яка ж це армія, коли стріляють по цивільних?
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29.01.2023 22:11
+23
кацап-дибіли.... і так за всю історію останні 800 років.
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29.01.2023 22:14
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Пуляють по туркам, лошари.
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29.01.2023 22:10 Ответить
Босфор для кацапні ще не закритий...
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30.01.2023 10:07 Ответить
Просто світові терористи. Яка ж це армія, коли стріляють по цивільних?
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29.01.2023 22:11 Ответить
Саранча. Эти личинки любят что то уничтожить. Они не чего не могут создать. Даже воевать не могут. Только вдесятером, на раненного, со спины.
С саранчой не договариваются, ее уничтожают.
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29.01.2023 22:12 Ответить
Нє нагнєтайтє
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29.01.2023 22:12 Ответить
кацап-дибіли.... і так за всю історію останні 800 років.
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29.01.2023 22:14 Ответить
Ну то нехай турки за свій корабель і "вставлять'' кацапам!
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29.01.2023 22:16 Ответить
так, це навіть не люди. це тварі і виродки.
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29.01.2023 22:17 Ответить
Тварин не ображай. Стосовно виродки - згоден. Ще додам що паскуди і падлюки.
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29.01.2023 22:24 Ответить
кацап людиноподібний
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29.01.2023 23:01 Ответить
Не згоден. Нема там нічого людського.
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30.01.2023 11:05 Ответить
А оборонці де в цей час
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29.01.2023 22:20 Ответить
Так ГУР підслуховує різну "лапшу", яка гарно висить. Дальші гадають на картах - коли прибудуть Танки, ітд, ітп.
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29.01.2023 22:32 Ответить
певно в німеччині сидять чи під німецьким проксі ховаються
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29.01.2023 23:02 Ответить
Точно с таким же мозгом сpyт в лифте
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29.01.2023 22:23 Ответить
Очередные тиктокеры воюют с гражданскими обьектами. Единственное что хорошо что они тратят дорогие ракеты на разный хлам.
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29.01.2023 22:24 Ответить
а что на это скажет товарищ Эрдоган - это как не крути нападение на Турцию
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29.01.2023 22:25 Ответить
Только поголовная утилизация спасет русню.
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29.01.2023 22:27 Ответить
а с другой стороны почему не стреляют?
где авиаразведка?
где снайпера?
где арта?
что, освободили Херсон, все, расслабились?
а вот эти ублюдки не расслабились. они всегда готовы убивать.
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29.01.2023 22:28 Ответить
вопрос можно? ну, типа, как "снайпер" снайперу. Дайте геолокацию точки\позиции, где круглосуточно сидеть специально прикомандированный снайпер, что бы "достать" до этого бона?
И да, к сведению: на Одесской площади, а также в Успенском переулке, и на улице Портовой у нас арты нет. Она как бы на фронтах.
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29.01.2023 23:31 Ответить
а Херсон, что, не фронт? Там по набережным уже можно расслабленно с девицами гулять?
Эти козлы так открыто вышли, выставили тот поганый фагот, и безнаказанно шмальнули.
Движение на линии соприкосновения (а Днепр в Херсоне такой и является) и уж тем более пуск ПТУРа, должно обязательно фиксироваться. За другим берегом как минимум должно быть круглосуточное наблюдение. В идеале этим упырям должна была прилететь ответка. Чтоб размазало их по всей той пристани.
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29.01.2023 23:52 Ответить
вы не ответили на конкретный вопрос, а налили какой-то эмоциональной ***ты.
Херсон - это город, в котором пребывает несколько сотен тысяч мирного населения, и там никто не будет ставит на Одесской площади дежурную М777.
Козлы с другого берега еще долго будут шмалять, и не только из ПТУРов.
Если вы думаете, что на въезде в порт стоит очередь с биноклями, желающих записаться в наблюдатели, то это не так.
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30.01.2023 00:14 Ответить
Инфа однобокая. Может и наше судно типа ,,река-море,, их валом. Экипаж турецкий, взято в аренду. Не сказано про порт приписки судна. Может подфлажник, куча субаренд итд. Лишь не платить страховой полис по Морск. праву. Там страховщики ,,,Ллойда,, бабело берут крепкое. А так сутки ходу до Турции, разгрузка и обратно по новой. Как вариант запросто.
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29.01.2023 22:32 Ответить
Стреляют вот с этого пирса: Dropped pin
https://maps.app.goo.gl/df7Gfo2nU7i2N5hNA?g_st=ic https://maps.app.goo.gl/df7Gfo2nU7i2N5hNA?g_st=ic


вопрос, как они так близко подошли к Херсону. Их там любой снайпер должен был снять
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29.01.2023 22:37 Ответить
группа dont stop war от коцапов, ну и шикарные уроды... тараканы отдыхают
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29.01.2023 22:38 Ответить
по голосу - якась чиченська бидлота коментує, ще більша бидлота у вигляді квацапа, який дуже боїться за свою дупу. Так живуть вони в рашке не мозгами а дупой
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29.01.2023 22:41 Ответить
нiчого чеченького в голосi нема. звичайнi кацапськi дикуни, щоб вони всi передохли.
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29.01.2023 23:38 Ответить
Це взагалі якийсь звіздець. Там у Херсоні є ЗСУ? Шо там в загалі коїться? Без жодних перешкод, без жодного страху шо прилетить у відповідь, як на плажі - захотів, спокійно все поставив на причалі, навівся, вистрелив. Там відстань 2 км, без перешкод. Там не потрібні Хаймерси - десяток снайперів з ******** зброєю. Розумію херсонців - знов на призволяще.
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29.01.2023 22:43 Ответить
До Херсону повернули керувати усiх, хто його вже один раз здав. От що там коїться
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29.01.2023 23:03 Ответить
На сирийско-иракской границе, в районе города Аль-Букамаль атаке с воздуха подверглась колонна из 25 иранских грузовиков с оружием.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает - транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения.

По данным SOHR удар был нанесен с военных истребителей. В тот момент, когда на место взрыва стали прибывать машины "скорой помощи", над районом пролетела группа беспилотников.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в районе были слышны как минимум три сильных взрыва.
Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие (почерк Израиля).
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29.01.2023 22:44 Ответить
зважаючи на значення слова "Fagot" англійською, висновок один - у піда*асів і зброя у тому ж стилі названа.
а щодо сюжета - що ще взяти з тупих москальских мавп, яким цікаво тільки щось розтрощити, вбити когось, чи, як мінімум, набухатись і пику бруг бругу натовкти.
чергове свідчення, що москалі - не люди!
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29.01.2023 22:52 Ответить
Русские педики с бутылкой в жопе развлекаются. Вырезать всех. Кацапы не люди
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29.01.2023 22:56 Ответить
Щоб вас било пляді об суху дорогу!
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29.01.2023 22:56 Ответить
Надеюсь, Эрдоган достойно отреагирует.
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30.01.2023 00:16 Ответить
zhyvotnye !!!
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30.01.2023 00:52 Ответить
В ближайшие месяцы решается дальнейшая судьба россии….

Заметьте, не Украины, а именно россии….

А ведь еще год назад в НАТО говорили о партизанской войне в Украине..а сегодня о ней говорят на россии….
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30.01.2023 06:26 Ответить
"ВЕЛИКАЯ армия рашки " !!! потомки ВОИНОВ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ ЭВРОПЫ от фашистов !!! Ведут обстрел МИРНОГО ТОРГОВОГО судна . Вот весь уровень " ВТОРОЙ армии мира " , зборище УБИЙЦ , НАСИЛЬНИКОВ И МАРОДЁРОВ !!!
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30.01.2023 07:57 Ответить
чем шире раскрывается z-гадочная руzzкая душа, тем больше симпатий вызывают крысы, тараканы и глисты...
кацапы-дебилы, вы сделали это все вместе
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30.01.2023 08:07 Ответить
"Красиво" ты будешь валяться, раскинув культяпки
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30.01.2023 17:36 Ответить
 
 