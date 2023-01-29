Российские оккупанты из ПТРК стреляют по гражданскому судну. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как российские оккупанты стреляют из ПТРК "Фагот" по гражданскому кораблю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого публикуются в соцсетях.
На видео видно, что огонь ведется по гражданскому порту (вероятно Херсону), в котором нет никаких военных целей.
Есть вероятность того, что вследствие этого обстрела было повреждено турецкое судно Tuzla, находящееся в порту Херсона.
Russian soldiers firing on civilian vessels just for show with Fagot ATGM. pic.twitter.com/KRfkffBCgW— Clash Report (@clashreport) January 29, 2023
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+36 Ревизор
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+32 Анатолий К #427424
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+23 Панас Стець #551129
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С саранчой не договариваются, ее уничтожают.
где авиаразведка?
где снайпера?
где арта?
что, освободили Херсон, все, расслабились?
а вот эти ублюдки не расслабились. они всегда готовы убивать.
И да, к сведению: на Одесской площади, а также в Успенском переулке, и на улице Портовой у нас арты нет. Она как бы на фронтах.
Эти козлы так открыто вышли, выставили тот поганый фагот, и безнаказанно шмальнули.
Движение на линии соприкосновения (а Днепр в Херсоне такой и является) и уж тем более пуск ПТУРа, должно обязательно фиксироваться. За другим берегом как минимум должно быть круглосуточное наблюдение. В идеале этим упырям должна была прилететь ответка. Чтоб размазало их по всей той пристани.
Херсон - это город, в котором пребывает несколько сотен тысяч мирного населения, и там никто не будет ставит на Одесской площади дежурную М777.
Козлы с другого берега еще долго будут шмалять, и не только из ПТУРов.
Если вы думаете, что на въезде в порт стоит очередь с биноклями, желающих записаться в наблюдатели, то это не так.
https://maps.app.goo.gl/df7Gfo2nU7i2N5hNA?g_st=ic https://maps.app.goo.gl/df7Gfo2nU7i2N5hNA?g_st=ic
вопрос, как они так близко подошли к Херсону. Их там любой снайпер должен был снять
Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает - транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения.
По данным SOHR удар был нанесен с военных истребителей. В тот момент, когда на место взрыва стали прибывать машины "скорой помощи", над районом пролетела группа беспилотников.
Телеканал "Аль-Арабия" передал, что в районе были слышны как минимум три сильных взрыва.
Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие (почерк Израиля).
а щодо сюжета - що ще взяти з тупих москальских мавп, яким цікаво тільки щось розтрощити, вбити когось, чи, як мінімум, набухатись і пику бруг бругу натовкти.
чергове свідчення, що москалі - не люди!
Заметьте, не Украины, а именно россии….
А ведь еще год назад в НАТО говорили о партизанской войне в Украине..а сегодня о ней говорят на россии….
кацапы-дебилы, вы сделали это все вместе