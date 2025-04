Российские оккупанты из ПТРК стреляют по гражданскому судну. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как российские оккупанты стреляют из ПТРК "Фагот" по гражданскому кораблю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого публикуются в соцсетях.

На видео видно, что огонь ведется по гражданскому порту (вероятно Херсону), в котором нет никаких военных целей.

Есть вероятность того, что вследствие этого обстрела было повреждено турецкое судно Tuzla, находящееся в порту Херсона.

Russian soldiers firing on civilian vessels just for show with Fagot ATGM. pic.twitter.com/KRfkffBCgW