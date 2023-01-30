Воины 3-й ОШБр штурмуют позиции оккупантов: "Предложите п#дару сдаться!". ВИДЕО боя

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя "азовцев" с захватчиками опубликованы в соцсетях.

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