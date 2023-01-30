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Новости Видео Война
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Воины 3-й ОШБр штурмуют позиции оккупантов: "Предложите п#дару сдаться!". ВИДЕО боя

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя "азовцев" с захватчиками опубликованы в соцсетях.

Смотрите: Есть, пацаны, поработали, - воины 3-й штурмовой бригады уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

боевые действия (4049) Азов (793)


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Топ комментарии
+25
Героям слава!
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30.01.2023 12:11
+18
Дивилась і не дихала від страху. А як же там хлопцям, мабудь і боятися нема часу.
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30.01.2023 11:53
+13
Там отсутствие базовых знаний наблюдается: у бойца в ствол автомата попала грязь. Бывает. Он пытается прочистить ствол шомполом. Он явно не понимает, что шомпол короче ствола, и чтобы прочистить ствол надо на шомпол накрутить протирку (есть такая деталь) и снять дульный тормоз-компенсатор, т.к. ствол с ДТК длиннее, чем шомпол с протиркой. В лучшем случае ты грязь в камеру ДТК вытолкнешь и как автомат на это отреагирует - неизвестно. А если шомпол в грязь воткнется и застрянет внутри ствола? Как его вытаскивать потом? Ведь у этого солдата есть командир отделения? Командир отделения солдату элементарные вещи объяснял? Автомат чистят 2-3 раза в неделю (надо бы каждый день, конечно). Командир отделения объяснял солдату, как чистится автомат, и для чего в пенале протирка и прочие принадлежности?
Я не говорю о таких тонкостях, как необходимость двигаясь по окопу вслед за кем-то, держать автомат стволом вверх, а не вниз. Но, элементарное правило, о том, что в ближнем бою нельзя разговаривать, солдатам объяснить командиры обязаны. Как и заставить их выучить сигналы, подаваемые жестами...
Есть там еще пара-тройка моментов...
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30.01.2023 15:47
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Дивилась і не дихала від страху. А як же там хлопцям, мабудь і боятися нема часу.
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30.01.2023 11:53 Ответить
Героям слава!
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30.01.2023 12:11 Ответить
Воинам 3-й бригады следует заняться боевой подготовкой, вместо снятия видео. В частности, правилам ведения ближнего боя.
Выучка л/с крайне неоднородная. Видимо, и навыки командного состава также неоднородны.
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30.01.2023 12:16 Ответить
Твій комент також нєоднородний..
Те що вони кучою сидять впадає в ок відразу, але ж в бою ми можемо з екрана охєрітельниє поради давати
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30.01.2023 12:27 Ответить
То, что они вместе сидят - не проблема. Проблема в том, что половина вести ближний бой не умеет, а вторая половина имеет слабое представление о том, что такое АК-74.
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30.01.2023 12:32 Ответить
И в связи с этим твоим ошеломительным выводом ты отправляешься нах. Хоть бы совесть имел пи#деть подобное. Козёл.
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30.01.2023 12:35 Ответить
та точно... добра порада ветеранам
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30.01.2023 12:57 Ответить
Это ж не ССОшники, которые годами тренируются. Эти парни может ещё несколько месяцев назад на обычную работу ходили.
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30.01.2023 14:29 Ответить
Там отсутствие базовых знаний наблюдается: у бойца в ствол автомата попала грязь. Бывает. Он пытается прочистить ствол шомполом. Он явно не понимает, что шомпол короче ствола, и чтобы прочистить ствол надо на шомпол накрутить протирку (есть такая деталь) и снять дульный тормоз-компенсатор, т.к. ствол с ДТК длиннее, чем шомпол с протиркой. В лучшем случае ты грязь в камеру ДТК вытолкнешь и как автомат на это отреагирует - неизвестно. А если шомпол в грязь воткнется и застрянет внутри ствола? Как его вытаскивать потом? Ведь у этого солдата есть командир отделения? Командир отделения солдату элементарные вещи объяснял? Автомат чистят 2-3 раза в неделю (надо бы каждый день, конечно). Командир отделения объяснял солдату, как чистится автомат, и для чего в пенале протирка и прочие принадлежности?
Я не говорю о таких тонкостях, как необходимость двигаясь по окопу вслед за кем-то, держать автомат стволом вверх, а не вниз. Но, элементарное правило, о том, что в ближнем бою нельзя разговаривать, солдатам объяснить командиры обязаны. Как и заставить их выучить сигналы, подаваемые жестами...
Есть там еще пара-тройка моментов...
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30.01.2023 15:47 Ответить
Друже, нагадую,що протирка є лише з шомполами старого зразку, а з новими - ніт. Зброя чиститься за наявності ознак забруднення,але не рідше, аніж одного разу на тиждень. Поцікався, навіщо в ДГК носиться ганчірка. Або на дульний зріз надягається презерватив. Зброя стволом догори_ це щоб всі бачили? Якось так
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30.01.2023 19:02 Ответить
Ну, не протирка, так ёршик. Смысл в том, что одним шомполом, без принадлежности, ты грязь из ствола не выбьешь: шомпол короче ствола (ты шомпол в стволе просто "утопишь")...
Стволом вверх по той причине, что по зачищаемому окопу идут в паре, практически вплотную друг к другу. Задний прикрывает переднего. Как ты огонь откроешь, если у тебя автомат вниз? Его поднимать долго и передний у тебя на линии огня оказывается. Кроме того, передний может просто назад попятиться, тогда вообще всё грустно будет.
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31.01.2023 01:07 Ответить
В полевых условиях если автомат только-только был в работе и в него попала грязь, то велик шанс, что грязь тут же засохла и это очень плохо. В пенале, который, судя по видео находится в прикладе, есть не только протирка, но и ёршик, который накручивается на шомпол. Перед прочисткой ствол лучше промыть водой, чтобы размягчить грязь. Промывается стволом вниз, чтобы не загрязнить камеру. Далее работаем ёршиком, снова промываем и потом протиркой уже без ёршика. В конце идеально в ствол или на протирку капнуть масла и протереть, если есть время, конечно. Кажется долго, но если боец обучен, то всё это можно сделать очень быстро. Надо чётко дать знать о проблеме товарищам , чтобы они были в курсе, что ты временно вышел из боя и они должны тебя прикрыть. Я говорю об АКМС 7,62, с чем когда-то реально имел дело. Как-то так.
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30.01.2023 23:01 Ответить
.
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30.01.2023 12:35 Ответить
Ждал в конце или труп или взятие в плен орка. Но, жаль не показали. А может он сбежал...
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30.01.2023 14:31 Ответить
Полоненних не треба -- годувати в наклад.
А зробити інвалідів , не гідних до виконання обов,язків.
Хай працюють медзаклади. Госпіталі- тягар тилу.
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30.01.2023 15:52 Ответить
А своих на кого менять? Не стоит брать только зеков-вагнеровцев
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30.01.2023 16:44 Ответить
Зрадників у владі. Їх дуже багато. Тому й не беруть полонених кацапів
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30.01.2023 18:04 Ответить
__бiльше дронiв-меньше каZZапiв...! __
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30.01.2023 19:28 Ответить
Окопна війна, сама лайняна. З однієї сторони наші арта й міномети, з іншої ворожі арта й міномети, а по середині ти, і всі в цій центр шмаляють. В кінці відео звук постійного арт/мінометного обстрілу гудуть дрони.
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30.01.2023 22:48 Ответить
 
 