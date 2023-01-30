Воины 3-й ОШБр штурмуют позиции оккупантов: "Предложите п#дару сдаться!". ВИДЕО боя
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады захватили позиции оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты боя "азовцев" с захватчиками опубликованы в соцсетях.
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показать весь комментарий30.01.2023 15:47
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Выучка л/с крайне неоднородная. Видимо, и навыки командного состава также неоднородны.
Те що вони кучою сидять впадає в ок відразу, але ж в бою ми можемо з екрана охєрітельниє поради давати
Я не говорю о таких тонкостях, как необходимость двигаясь по окопу вслед за кем-то, держать автомат стволом вверх, а не вниз. Но, элементарное правило, о том, что в ближнем бою нельзя разговаривать, солдатам объяснить командиры обязаны. Как и заставить их выучить сигналы, подаваемые жестами...
Есть там еще пара-тройка моментов...
Стволом вверх по той причине, что по зачищаемому окопу идут в паре, практически вплотную друг к другу. Задний прикрывает переднего. Как ты огонь откроешь, если у тебя автомат вниз? Его поднимать долго и передний у тебя на линии огня оказывается. Кроме того, передний может просто назад попятиться, тогда вообще всё грустно будет.
А зробити інвалідів , не гідних до виконання обов,язків.
Хай працюють медзаклади. Госпіталі- тягар тилу.