Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская бронемашина. ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали группу оккупантов и их бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата своей работы на восточном направлении житомирские десантники опубликовали в соцсетях. На записи по меньшей мере четыре ликвидированных оккупантов и поврежденная БМП.

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