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Тела ликвидированных оккупантов и уничтоженная вражеская бронемашина. ВИДЕО

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали группу оккупантов и их бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата своей работы на восточном направлении житомирские десантники опубликовали в соцсетях. На записи по меньшей мере четыре ликвидированных оккупантов и поврежденная БМП.

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армия РФ (19224) уничтожение (6923) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125)


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Топ комментарии
+49
красіво лєжат,по-домашнему)
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03.02.2023 13:06
+44
В таку погоду і лежать на сирій землі. Застудяться ж. Зовсім про своє здоров'я не думають.))
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03.02.2023 13:05
+29
ДушевнА так...
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03.02.2023 13:16
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В таку погоду і лежать на сирій землі. Застудяться ж. Зовсім про своє здоров'я не думають.))
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03.02.2023 13:05 Ответить
Їм пох... Вони пЯні були
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03.02.2023 13:15 Ответить
Да бросьте. Они же в шапках , не простудятся, максимум насморк .
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03.02.2023 13:40 Ответить
А не , один без шапки, высокая температура обеспечена
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03.02.2023 13:42 Ответить
Так, у Пеклі.
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03.02.2023 21:55 Ответить
Хробаки йдуть до хробаків.
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03.02.2023 13:46 Ответить
Им не холодно ибо они в аду, а в аду, как известно, очень даже жарко.
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04.02.2023 01:28 Ответить
Не приуменьшайте. Это просто настоящие русские ведмеди! Они просто в спячке.
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04.02.2023 12:23 Ответить
Освободители совсем освободились.
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03.02.2023 13:05 Ответить
красіво лєжат,по-домашнему)
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03.02.2023 13:06 Ответить
ДушевнА так...
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03.02.2023 13:16 Ответить
Схоже на портрет Бандери.
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03.02.2023 13:13 Ответить
Мало букв, не зрозумів слово.
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03.02.2023 13:16 Ответить
Вони вже смирні і хороші.
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03.02.2023 13:35 Ответить
и не потеют
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03.02.2023 13:36 Ответить
Нацгвардійці знищили черговий російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута
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03.02.2023 13:35 Ответить
Останнiй зображує Ленiна на броньовику:
"Вєрной дорогой iдьотє, товарiщi..."
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03.02.2023 13:35 Ответить
Щастя і здоров'я погібшим кацапопітекам.
Блін, на сирій землі, ще застудиться😛
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03.02.2023 13:36 Ответить
А тот, что справа на крупном плане, приветствует дрон ЗСУ каской а-ля диды выпивали и открытым ртом а-ля уррря!
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03.02.2023 13:48 Ответить
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03.02.2023 13:49 Ответить
Це їхній брат близнюк?
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04.02.2023 01:03 Ответить
вже ранок, пора йти нас "освобождать", а чому вони досі сплять? стомилися)
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03.02.2023 13:49 Ответить
Якось негарно трупи цих виродків називати тілами.
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03.02.2023 14:01 Ответить
Здохли за "честь" Окурка.
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03.02.2023 14:03 Ответить
Всі ці фото бачимо не тільки ми, але й вороги, кожен ворожий солдат без виключення, бо коли питання стосується його власної шкіри він неодмінно і знайде заборонені у його країні ресурси, де побачить власними очима, яка жахлива доля спіткала інших солдат його армії і чекає на нього також. В російському солдату вже нічого не залишилось від того солдата, який задурений ворожою пропагандою з вірою в легку перемогу брав Київ за три дні рік тому. Він неодмінно вже сто раз замислився над тим, чому те, що він чув від влади виявився брехнею, дізнався про загибель не одного свого знайомого і повірив не у 5000 втрат, про які бреше його влада, а у 120000, які загинули насправді. У таборі він дізнався від тих, хто вже брав участь у нападі на Україну правду, що його армія далеко не одна з найкращих у світі і поступається українській, тому зараз моральний стан ворога вкрай низький. І це наше велике досягнення, завдяки таким фото, яких він вдосталь надивиться, морально зламаний ворог не зможе піти у організований і злагоджений наступ, бо не хоче вмирати за Путіна і олігархів
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03.02.2023 14:06 Ответить
ви переоцін.єте розумові здібності кацапа.
В хатах після окупації було видно ,що вони срали в 2-х метрах від місця ,де їли
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03.02.2023 15:06 Ответить
Вони як акваріумні рибки все швидко забувають. Вже Херсон і Харківську область забули. Вже у них вялікая пабеда Соледара взяли. Так що будуть козломорді за свого ху*ла витрати, будуть довго вмирати нам їх не зрозуміти. Вони ж з НАТА ваюют...
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04.02.2023 13:03 Ответить
Та ні. Те, що стосується іх власної шкіри вони на забувають. Росіяни можуть швидко забути борг сусіду, як сопляшник їх обізвав поганим словом, а тут в ниї відмінно працює тваринний інстинкт самоазисту і тому цей образ трупів в них буде назавжди асоціюватися з Україною і навіть така дрібниця, як тимчасове захоплення якогось ПМТ ніяк на це не вплине
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04.02.2023 16:16 Ответить
Краще б ви звичайно були праві.
Я трохи свій час пожив у рашці. І скажу, що їм пофіг на смерті свої односельчан, сусідів, навіть родичів, я вже не кажу про якихось там бурятів наприклад. І у жінок такий самий світогляд, таке дебільне імперське вялічіє. Пам'ятаю після Криму це ущербне народонасіленіє територію Фінляндії хотіло собі розширяти, бо їм мало все. Ви думаєте козломорді незнають, що вони вкрали, а потім по договору навпали і забрали собі Кенінгсбер. Та знають вони це все, знають і гордяться. Так само й за Україну вони розуміють, що вони тупо є агресорами і окупантами, але ж іпане вялічіє....
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04.02.2023 17:32 Ответить
Комусь пофіг, хтось злорадствує, але мова йде про тваринний інстинкт самозбереження, який добре розвинений у таких потвор. І це не припущення, а факт. Як тільки вони зрозуміли, що і їх мобілізують і війна вже прийла і до них саміх, у них різко змінилось ставлення до путінської "спецоперації"
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04.02.2023 17:40 Ответить
А тут взагалі би інститут Сперанського плакав. В мене є колишні родичі в Севастополі. Так ось коли мобілізація безпосередньо торкнулася їх то почалися істеричні пошуки її уникнути, але ху*йло все одно прав що напав. Це нормальним людям не зрозуміти. А для них я різко став біндерою хоча довгий час жив поряд й раніше все було добре, бо народився на Волині й не підтримую ху*йла. Це раша, вони дійсно з лишньою дебільною хромосомою.
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04.02.2023 18:15 Ответить
Ну так що нам від них ще потрібно? Це вже відносно гарні росіяни, які нікого не вб'ють. І таких більшість навіть у ворожому війську і вони зірвуть любий наступ, рятуючи власне життя.
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04.02.2023 20:28 Ответить
мокшанські тюлені ...
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03.02.2023 14:11 Ответить
А БМП - ціла? Вона нам ще згодиться Та й автомати лишніми не будуть! Казали хлопці, що трофейні АК (нові) - непогані Сам я їх не бачив, тому суджу з чужих слів
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03.02.2023 14:19 Ответить
почему они не сдохли в позе буквы Z , биомусора хватает
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03.02.2023 14:48 Ответить
Тупі орки!
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03.02.2023 15:04 Ответить
заснувшие на века *************** свинособаки......а один даже аж с улыбкой!.......твари ****...ждите своего кремлёвского *********** в аду.......................
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03.02.2023 15:34 Ответить
Сдохнуть просто так для кацапа это нормально.
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03.02.2023 15:38 Ответить
Буде тобі враже , так як боже скаже)...
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03.02.2023 16:45 Ответить
Гойдааааааа!😇
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03.02.2023 16:54 Ответить
Лежать на сирій землі,радікуліт заробляють.
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03.02.2023 18:17 Ответить
__сдоХнуть чтобы Чьто ?
царь -двойник,тройник. Китайцы идут и дрючат с Дальнего востока. Бывшие з\к вернутся с фронта(не все)и будут "в законе".
Конечная Цель поездки, кацапЫ ???!!!__
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03.02.2023 19:15 Ответить
и молодая не узнает... какой от карточки пинкод
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03.02.2023 20:38 Ответить
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03.02.2023 21:19 Ответить
красиво лежат, особенно правый сверху ))
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03.02.2023 22:19 Ответить
Яка славненька фоточка!
Мертві кацавлети - ну дуже красиві!
Маманьки!
Забирайте, ви ж їх відправляли убивать!, ну так і маєте тепер!
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04.02.2023 13:15 Ответить
Подсолнуховое поле вроде? Где БМП.
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05.02.2023 15:46 Ответить
ви фсе врете! трупы несвежие и шевеляцаа...а, не, кажется уже не шевеляца
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06.02.2023 10:18 Ответить
Россияне! Это же ваши сыновья, мужья, отцы... Ну понятно, что вам с вашим "величием" и завистью не жалко украинцев, но своих бы пожалели. Во что превратилась ваша страна. Кто и как все это будет разгребать когда настанет похмелье? И поправочка - страна ваша не великая, а просто большая и безалаберная.
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08.02.2023 16:52 Ответить
 
 