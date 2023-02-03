Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа бронемашина. ВIДЕО
Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували групу окупантів та їх бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату своєї роботи на східному напрямку житомирські десантники опублікували у соцмережах. На записі щонайменше чотири ліквідованих окупанта та пошкоджена БМП.
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+49 Владислав Ткаченко #456666
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"Вєрной дорогой iдьотє, товарiщi..."
Блін, на сирій землі, ще застудиться😛
В хатах після окупації було видно ,що вони срали в 2-х метрах від місця ,де їли
Я трохи свій час пожив у рашці. І скажу, що їм пофіг на смерті свої односельчан, сусідів, навіть родичів, я вже не кажу про якихось там бурятів наприклад. І у жінок такий самий світогляд, таке дебільне імперське вялічіє. Пам'ятаю після Криму це ущербне народонасіленіє територію Фінляндії хотіло собі розширяти, бо їм мало все. Ви думаєте козломорді незнають, що вони вкрали, а потім по договору навпали і забрали собі Кенінгсбер. Та знають вони це все, знають і гордяться. Так само й за Україну вони розуміють, що вони тупо є агресорами і окупантами, але ж іпане вялічіє....
царь -двойник,тройник. Китайцы идут и дрючат с Дальнего востока. Бывшие з\к вернутся с фронта(не все)и будут "в законе".
Конечная Цель поездки, кацапЫ ???!!!__
Мертві кацавлети - ну дуже красиві!
Маманьки!
Забирайте, ви ж їх відправляли убивать!, ну так і маєте тепер!