Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа бронемашина. ВIДЕО

Воїни 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували групу окупантів та їх бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату своєї роботи на східному напрямку житомирські десантники опублікували у соцмережах. На записі щонайменше чотири ліквідованих окупанта та пошкоджена БМП.

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