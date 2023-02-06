Оператор дрона метко сбрасывает гранату и ликвидирует двух оккупантов. ВИДЕО
Оператор дрона 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал двух оккупантов, метко сбросив гранату с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы подразделения опубликовали в соцсетях.
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+17 Александр Чуднивец #474549
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+11 vadik kut
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+9 Olena Lynch
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Жалко, було б дешево та сердито.
Але з альтметром це ідея!
Бо підрив гранати на землі не дуже ефективний
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Erfassungsbereich: 2 cm bis 400 cm . 4м по максимуму. й до 2 см. були б під нього потужніші осколочні бомбочки (хоч можно й гайок синьою ізолєнтою" напримотувать) - то вже при закупці оптом ціна, думаю прийнятна. ну ще ціна найпростіших батарейок та ціна часу на роботу по адаптації його на бомбочку й активації по сбросу.
відео як скидають бомбочки на кацапів.😁
Схоже, ця війна реально стане війною дронів
Да і йух з ним. Сам на пост піде. Далі аналогічно...