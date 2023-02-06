Оператор дрона влучно скидає гранату і ліквідовує двох окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував двох окупантів, влучно скинувши гранату з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці підрозділу опублікували в соцмережах.

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