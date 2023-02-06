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Оператор дрона влучно скидає гранату і ліквідовує двох окупантів. ВIДЕО

Оператор дрона 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував двох окупантів, влучно скинувши гранату з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці підрозділу опублікували в соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313)


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Топ коментарі
+17
Нажаль трєтя кацапська ублюдіна втекла...сподіваюсь ненадовго...
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06.02.2023 09:25
+11
прямісінько ув дзюрдочку! БРАВООО! 👌👈
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06.02.2023 09:24
+9
Шкода що не трьох відразу, один відразу змився, а друга падла очухалася.
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06.02.2023 09:24
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Шкода що не трьох відразу, один відразу змився, а друга падла очухалася.
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06.02.2023 09:24 Відповісти
прямісінько ув дзюрдочку! БРАВООО! 👌👈
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06.02.2023 09:24 Відповісти
Нажаль трєтя кацапська ублюдіна втекла...сподіваюсь ненадовго...
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06.02.2023 09:25 Відповісти
Хай тепер розповсюджує те, що побачив серед товаришів і вони задумаються, як би дезертирувати, щоб вратуватися самим
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06.02.2023 10:40 Відповісти
Чи можна робити повітряний підрив за допомогою датчика руху?
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06.02.2023 09:42 Відповісти
Звісно гранати над землею
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06.02.2023 09:48 Відповісти
альтиметром можно. але треба дуже чутливий ставить. ціна питання. з датчиком руху не вийде. при коливанні в польоті скинутого заряду датчик буде сприймати це як рух також. й перше коливання після активації датчика визве підрив. це на фотоловушках елементарно видно. коли закріпити її на тонкому стовбурі або коли перед датчиком є гілочка або даже висока трава, то при вітрі тонкий стовбур, гілки, трава колишется й викликає холості спрацювання. за короткий час карта памьяті забита "спамом". перевірено 100500 раз.
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06.02.2023 10:08 Відповісти
Дякую за консультацію!

Жалко, було б дешево та сердито.
Але з альтметром це ідея!
Бо підрив гранати на землі не дуже ефективний
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06.02.2023 10:13 Відповісти
А якщо підривач через таймер?
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06.02.2023 10:15 Відповісти
тоді буде треба скидати заряд з тієї висоти, яка буде визначатись прошивкою таймера. буде скинуто вище, - підрив буде на вищій висоті, скинуть нижче- впаде на землю й буде підрив з затримкою. альтиметр - имхо, саме просте й випробуване практикою. в принципі барометр є в кожному смартфоні, просто не задавався питанням наскільки він чутливий. я юзаю такий коли в гори вилазю. ну для мене то це так - просто цікаво приблизно на скільки метрів піднявся. коли треба точно знати перепад тиску по висоті, то є така барометрична формула. але у дрона малі висоти. та ще й треба кореляція. бо тиск кожен день новий. мабуть ще простіше на сьогодні від альтиметру, лазерний дальномір причепити, хоч той же шо в магазинах замість рулеток продають. ну знову ж - ціна питання.
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06.02.2023 10:29 Відповісти
Проще было уже давно наладить массовое производство чуть более мощного ( осколочность) боеприпаса вместо ВОГов и Ф-1, но за продуктами по тройной цене и турпоездкам некогда
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06.02.2023 10:47 Відповісти
да, если бы заряд и осколочность были куда мощнее, тогда окупалась бы и встройка в него лазерного дальномера на подрыв по высоте. а так - шкурка вычинкы не стоє.
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06.02.2023 11:03 Відповісти
є ще простіше - ультразвуковий датчик парковки з машин ))) ще простіше сам ультразвуковий модуль виміру дистанції. навскидку на амацоні
https://www.amazon.de/Reland-Sun-US-015-Ultraschall-Entfernungsmess-Sensor-Modul/dp/B08QSJJ85Y/ref=sr_1_21?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3GE887M2O8WG0&keywords=Ultraschall-Modul+Entfernungsmesser&qid=1675675880&sprefix=ultraschall-modul+entfernungsmesser%2Caps%2C455&sr=8-21 https://www.amazon.de/Reland-Sun-US-015-Ultraschall-Entfernungsmess-Sensor-Modul/dp/B08QSJJ85Y/ref=sr_1_21?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3GE887M2O8WG0&keywords=Ultraschall-Modul+Entfernungsmesser&qid=1675675880&sprefix=ultraschall-modul+entfernungsmesser%2Caps%2C455&sr=8-21
Erfassungsbereich: 2 cm bis 400 cm . 4м по максимуму. й до 2 см. були б під нього потужніші осколочні бомбочки (хоч можно й гайок синьою ізолєнтою" напримотувать) - то вже при закупці оптом ціна, думаю прийнятна. ну ще ціна найпростіших батарейок та ціна часу на роботу по адаптації його на бомбочку й активації по сбросу.
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06.02.2023 11:43 Відповісти
не ма за шо. з альтиметром це не ідея, це стара реальність. так підривали "атомочки" в частності, на заданій висоті. теж саме давно реалізовано з глибиноміром, який в залежності від тиску, підриває на встановленій глибині глибинні бомби.
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06.02.2023 10:18 Відповісти
Дякую, я не профі, а любитель...
відео як скидають бомбочки на кацапів.😁

Схоже, ця війна реально стане війною дронів
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06.02.2023 16:55 Відповісти
опять застал парочку прям во время молитвы ))
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06.02.2023 09:58 Відповісти
Да, там тройночок был вначале!
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06.02.2023 14:20 Відповісти
Пішов розводящий, або помначкара. Перевірка постів.
Да і йух з ним. Сам на пост піде. Далі аналогічно...
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06.02.2023 10:54 Відповісти
форма запачкалась...плохо, не опрятно будут выглядеть в пакетах(((
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06.02.2023 12:47 Відповісти
Труса и Балбеса накрыли, а Бывалый вовремя слинял!
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06.02.2023 14:21 Відповісти
Нехай тепер їх оскаженілі мамані і шльондри знають ціну української сльозинки
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06.02.2023 20:29 Відповісти
 
 