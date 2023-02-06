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Неизвестный беспилотник взорвался у российской Калуги. ВИДЕО

На окраине российской Калуги был слышен взрыв. Российские власти говорят о взрыве беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали удар. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", - рассказали в местных властях.

Калуга расположена в 130 километрах юго-западнее Москвы. Впервые беспилотники у военного аэродрома в Калуге были замечены 7 октября 2022 года.

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Автор: 

беспилотник (3637) взрыв (6769) россия (95660)


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Топ комментарии
+24
Какие нах 50 метров?! Видно, что взрыв произошёл на земле и явно, что-то очень неплохо зашкварил.
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06.02.2023 09:36
+11
одним бы гарпунцом,да по мавзолею с трупом плешивого сифилитика....
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06.02.2023 09:32
+6
Шкода що не роздовбав якусь військову частину цей невідомий безпілотник.
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06.02.2023 09:34
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одним бы гарпунцом,да по мавзолею с трупом плешивого сифилитика....
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06.02.2023 09:32 Ответить
та там і трупа немає - збереглися тільки голова та кисть руки .ото придурки -нові "святі" мощі вигадали))
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06.02.2023 10:45 Ответить
Шкода що не роздовбав якусь військову частину цей невідомий безпілотник.
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06.02.2023 09:34 Ответить
Какие нах 50 метров?! Видно, что взрыв произошёл на земле и явно, что-то очень неплохо зашкварил.
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06.02.2023 09:36 Ответить
Ну не могут же они признать поражение объекта открыто! Обычно говориться, шо сработало ПВО.
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06.02.2023 09:44 Ответить
Ну да. Судя по взрыву их ПВО на высоте 50 метров сбила "беспилотник" в виде самолёта-топливозаправщика.
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06.02.2023 09:50 Ответить
Те ж саме подумав. Кудись він явно влучив.
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06.02.2023 09:42 Ответить
Ох уж эти сказочники))) Ну если они говорят, что взорвалось в воздухе, то пусть так и будет))) А потом с того на ком самолет "висит", высчитаете за его утерю)))
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06.02.2023 09:42 Ответить
Були "хлАпкі", а тепер "удар" 🤣🤣🤣новий термін раша новоязу🙃🙃🙃
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06.02.2023 09:44 Ответить
Магнітниє бурі...
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06.02.2023 09:46 Ответить
Не, робятки, куда-то точно влучив.
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06.02.2023 09:46 Ответить
зонд наверное..
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06.02.2023 09:47 Ответить
Китайский
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06.02.2023 09:52 Ответить
Російська влада каже про вибуз безпілотника

Ну так.
Буває вибуз, а буває вбуз.
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06.02.2023 09:49 Ответить
Похоже, что "вбуз" зарядил по нефтехранилищу.
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06.02.2023 09:55 Ответить
Это оччень полезный вбуз!
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06.02.2023 09:59 Ответить
Вам следует запатентовать слово "вбуз", людям понравится. У кацапов хлопки, а у нас будет "вбуз"
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06.02.2023 10:05 Ответить
Нибожемой.
Я даже свои нетленные высокохудожественные книги из принципа выкладываю только в свободный доступ.
Такшта, бонмо тоже дарю народу.
))))
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06.02.2023 10:11 Ответить
не мог он взорваться в воздухе. парашные вчоные в результате многочисленных эксперементов, вплоть до эксперементов с космическими кораблями, давно установили, что любой беспилотник тяжелее воздуха и потому может взорваться только упав на землю )
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06.02.2023 09:52 Ответить
Та до Москвы ещё целых 130 км ! Не переймайтесь !
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06.02.2023 10:23 Ответить
а до околиць-сотня....
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06.02.2023 10:30 Ответить
Безпілотники у Калузькій області вибухають втретє. Попередні рази метою безпілотників була авіабаза Шайківка* у Кіровському районі.

*У 2009 році полк та частини забезпечення були переформовані у 6951-му Гв. АвБ (1 розряду) в/ч 40444, на озброєнні 48 Ту-22МЗ, їх 24 на зберіганні.

До складу авіабази включили авіаційну комендатуру на аеродромі Сольци в/ч 40444-А. З 1 грудня 2010 року 6951-ю гвардійську авіаційну базу (1 розряду) переформовано в авіагрупу (3 ескадрильї) 6950-ї АвБ, управління АвБ на аеродромі Енгельс-1.

*В 2009 году полк и части обеспечения были переформированы в 6951-ю Гв. АвБ (1 разряда) в/ч 40444, на вооружении 48 Ту-22МЗ, из них 24 на хранении. В состав авиабазы включили авиационную комендатуру на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Сольцы в/ч 40444-А.

С 1 декабря 2010 года 6951-я гвардейская авиационная база (1 разряда) переформирована в авиагруппу (3 эскадрильи) 6950-й АвБ, управление АвБ на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Энгельс-1 .
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06.02.2023 10:36 Ответить
То беларусские ракеты , сегодня были запущены из беларуси, но хакерно сменилась программа и они ушли на каазлабад, в сторону аэродрома (нефтехранилища, миги 31-е , 3 штуки и т.д.)
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06.02.2023 13:53 Ответить
Дык, кацапы в истерике резко свернули все пусковые установки и чухнули в неизвестном направлении... Ща там истерика. Репу чешут, как шлепер, мол, а разве так можно?
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06.02.2023 14:01 Ответить
К слову, кацапы два раза подвозили самолетами "Цирконы". Накапливают. Попробуют перед броском шмальнуть по Киеву, да не тут то было.
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06.02.2023 14:04 Ответить
tZE inform

@tZEinform

60-й арсенал озброєнь ЗС РФ (в/ч 42702) в районі н\п Калуга (РФ) був атакований термобарічним *********** індивідуального підльоту MAM-L скинутим за 6 км до цілі БПЛА Bayraktar TB2S. Вражено два цехи поточного ремонту і електронний стенд машинного діагностування. ГЗМ
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06.02.2023 15:05 Ответить
 
 