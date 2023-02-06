Неизвестный беспилотник взорвался у российской Калуги. ВИДЕО
На окраине российской Калуги был слышен взрыв. Российские власти говорят о взрыве беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали удар. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", - рассказали в местных властях.
Калуга расположена в 130 километрах юго-западнее Москвы. Впервые беспилотники у военного аэродрома в Калуге были замечены 7 октября 2022 года.
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Ну так.
Буває вибуз, а буває вбуз.
Я даже свои нетленные высокохудожественные книги из принципа выкладываю только в свободный доступ.
Такшта, бонмо тоже дарю народу.
))))
*У 2009 році полк та частини забезпечення були переформовані у 6951-му Гв. АвБ (1 розряду) в/ч 40444, на озброєнні 48 Ту-22МЗ, їх 24 на зберіганні.
До складу авіабази включили авіаційну комендатуру на аеродромі Сольци в/ч 40444-А. З 1 грудня 2010 року 6951-ю гвардійську авіаційну базу (1 розряду) переформовано в авіагрупу (3 ескадрильї) 6950-ї АвБ, управління АвБ на аеродромі Енгельс-1.
*В 2009 году полк и части обеспечения были переформированы в 6951-ю Гв. АвБ (1 разряда) в/ч 40444, на вооружении 48 Ту-22МЗ, из них 24 на хранении. В состав авиабазы включили авиационную комендатуру на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Сольцы в/ч 40444-А.
С 1 декабря 2010 года 6951-я гвардейская авиационная база (1 разряда) переформирована в авиагруппу (3 эскадрильи) 6950-й АвБ, управление АвБ на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Энгельс-1 .
@tZEinform
60-й арсенал озброєнь ЗС РФ (в/ч 42702) в районі н\п Калуга (РФ) був атакований термобарічним *********** індивідуального підльоту MAM-L скинутим за 6 км до цілі БПЛА Bayraktar TB2S. Вражено два цехи поточного ремонту і електронний стенд машинного діагностування. ГЗМ