Неизвестный беспилотник взорвался у российской Калуги. ВИДЕО

На окраине российской Калуги был слышен взрыв. Российские власти говорят о взрыве беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали удар. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", - рассказали в местных властях.

Калуга расположена в 130 километрах юго-западнее Москвы. Впервые беспилотники у военного аэродрома в Калуге были замечены 7 октября 2022 года.

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