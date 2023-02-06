Невідомий безпілотник вибухнув біля російської Калуги. ВIДЕО
На околиці російської Калуги було чути вибух. Російська влада каже про вибух безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули удар. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - розповіли у місцевій владі.
Калуга розташована за 130 кілометрів на південний захід від Москви. Вперше безпілотники поблизу військового аеродрому в Калузі було помічено 7 жовтня 2022 року.
Топ коментарі
+24 Alfa Alpha
показати весь коментар06.02.2023 09:36
+11 Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар06.02.2023 09:32
+6 Olena Lynch
показати весь коментар06.02.2023 09:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну так.
Буває вибуз, а буває вбуз.
Я даже свои нетленные высокохудожественные книги из принципа выкладываю только в свободный доступ.
Такшта, бонмо тоже дарю народу.
))))
*У 2009 році полк та частини забезпечення були переформовані у 6951-му Гв. АвБ (1 розряду) в/ч 40444, на озброєнні 48 Ту-22МЗ, їх 24 на зберіганні.
До складу авіабази включили авіаційну комендатуру на аеродромі Сольци в/ч 40444-А. З 1 грудня 2010 року 6951-ю гвардійську авіаційну базу (1 розряду) переформовано в авіагрупу (3 ескадрильї) 6950-ї АвБ, управління АвБ на аеродромі Енгельс-1.
*В 2009 году полк и части обеспечения были переформированы в 6951-ю Гв. АвБ (1 разряда) в/ч 40444, на вооружении 48 Ту-22МЗ, из них 24 на хранении. В состав авиабазы включили авиационную комендатуру на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Сольцы в/ч 40444-А.
С 1 декабря 2010 года 6951-я гвардейская авиационная база (1 разряда) переформирована в авиагруппу (3 эскадрильи) 6950-й АвБ, управление АвБ на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Энгельс-1 .
@tZEinform
60-й арсенал озброєнь ЗС РФ (в/ч 42702) в районі н\п Калуга (РФ) був атакований термобарічним *********** індивідуального підльоту MAM-L скинутим за 6 км до цілі БПЛА Bayraktar TB2S. Вражено два цехи поточного ремонту і електронний стенд машинного діагностування. ГЗМ