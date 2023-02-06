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Невідомий безпілотник вибухнув біля російської Калуги. ВIДЕО

На околиці російської Калуги було чути вибух. Російська влада каже про вибух безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули удар. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - розповіли у місцевій владі.

Калуга розташована за 130 кілометрів на південний захід від Москви. Вперше безпілотники поблизу військового аеродрому в Калузі було помічено 7 жовтня 2022 року.

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Автор: 

безпілотник (4201) вибух (4481) росія (65336)


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Топ коментарі
+24
Какие нах 50 метров?! Видно, что взрыв произошёл на земле и явно, что-то очень неплохо зашкварил.
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06.02.2023 09:36
+11
одним бы гарпунцом,да по мавзолею с трупом плешивого сифилитика....
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06.02.2023 09:32
+6
Шкода що не роздовбав якусь військову частину цей невідомий безпілотник.
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06.02.2023 09:34
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одним бы гарпунцом,да по мавзолею с трупом плешивого сифилитика....
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06.02.2023 09:32 Відповісти
та там і трупа немає - збереглися тільки голова та кисть руки .ото придурки -нові "святі" мощі вигадали))
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06.02.2023 10:45 Відповісти
Шкода що не роздовбав якусь військову частину цей невідомий безпілотник.
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06.02.2023 09:34 Відповісти
Какие нах 50 метров?! Видно, что взрыв произошёл на земле и явно, что-то очень неплохо зашкварил.
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06.02.2023 09:36 Відповісти
Ну не могут же они признать поражение объекта открыто! Обычно говориться, шо сработало ПВО.
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06.02.2023 09:44 Відповісти
Ну да. Судя по взрыву их ПВО на высоте 50 метров сбила "беспилотник" в виде самолёта-топливозаправщика.
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06.02.2023 09:50 Відповісти
Те ж саме подумав. Кудись він явно влучив.
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06.02.2023 09:42 Відповісти
Ох уж эти сказочники))) Ну если они говорят, что взорвалось в воздухе, то пусть так и будет))) А потом с того на ком самолет "висит", высчитаете за его утерю)))
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06.02.2023 09:42 Відповісти
Були "хлАпкі", а тепер "удар" 🤣🤣🤣новий термін раша новоязу🙃🙃🙃
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06.02.2023 09:44 Відповісти
Магнітниє бурі...
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06.02.2023 09:46 Відповісти
Не, робятки, куда-то точно влучив.
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06.02.2023 09:46 Відповісти
зонд наверное..
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06.02.2023 09:47 Відповісти
Китайский
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06.02.2023 09:52 Відповісти
Російська влада каже про вибуз безпілотника

Ну так.
Буває вибуз, а буває вбуз.
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06.02.2023 09:49 Відповісти
Похоже, что "вбуз" зарядил по нефтехранилищу.
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06.02.2023 09:55 Відповісти
Это оччень полезный вбуз!
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06.02.2023 09:59 Відповісти
Вам следует запатентовать слово "вбуз", людям понравится. У кацапов хлопки, а у нас будет "вбуз"
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06.02.2023 10:05 Відповісти
Нибожемой.
Я даже свои нетленные высокохудожественные книги из принципа выкладываю только в свободный доступ.
Такшта, бонмо тоже дарю народу.
))))
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06.02.2023 10:11 Відповісти
не мог он взорваться в воздухе. парашные вчоные в результате многочисленных эксперементов, вплоть до эксперементов с космическими кораблями, давно установили, что любой беспилотник тяжелее воздуха и потому может взорваться только упав на землю )
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06.02.2023 09:52 Відповісти
Та до Москвы ещё целых 130 км ! Не переймайтесь !
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06.02.2023 10:23 Відповісти
а до околиць-сотня....
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06.02.2023 10:30 Відповісти
Безпілотники у Калузькій області вибухають втретє. Попередні рази метою безпілотників була авіабаза Шайківка* у Кіровському районі.

*У 2009 році полк та частини забезпечення були переформовані у 6951-му Гв. АвБ (1 розряду) в/ч 40444, на озброєнні 48 Ту-22МЗ, їх 24 на зберіганні.

До складу авіабази включили авіаційну комендатуру на аеродромі Сольци в/ч 40444-А. З 1 грудня 2010 року 6951-ю гвардійську авіаційну базу (1 розряду) переформовано в авіагрупу (3 ескадрильї) 6950-ї АвБ, управління АвБ на аеродромі Енгельс-1.

*В 2009 году полк и части обеспечения были переформированы в 6951-ю Гв. АвБ (1 разряда) в/ч 40444, на вооружении 48 Ту-22МЗ, из них 24 на хранении. В состав авиабазы включили авиационную комендатуру на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Сольцы в/ч 40444-А.

С 1 декабря 2010 года 6951-я гвардейская авиационная база (1 разряда) переформирована в авиагруппу (3 эскадрильи) 6950-й АвБ, управление АвБ на аэродроме https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) Энгельс-1 .
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06.02.2023 10:36 Відповісти
То беларусские ракеты , сегодня были запущены из беларуси, но хакерно сменилась программа и они ушли на каазлабад, в сторону аэродрома (нефтехранилища, миги 31-е , 3 штуки и т.д.)
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06.02.2023 13:53 Відповісти
Дык, кацапы в истерике резко свернули все пусковые установки и чухнули в неизвестном направлении... Ща там истерика. Репу чешут, как шлепер, мол, а разве так можно?
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06.02.2023 14:01 Відповісти
К слову, кацапы два раза подвозили самолетами "Цирконы". Накапливают. Попробуют перед броском шмальнуть по Киеву, да не тут то было.
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06.02.2023 14:04 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

60-й арсенал озброєнь ЗС РФ (в/ч 42702) в районі н\п Калуга (РФ) був атакований термобарічним *********** індивідуального підльоту MAM-L скинутим за 6 км до цілі БПЛА Bayraktar TB2S. Вражено два цехи поточного ремонту і електронний стенд машинного діагностування. ГЗМ
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06.02.2023 15:05 Відповісти
 
 