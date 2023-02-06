Невідомий безпілотник вибухнув біля російської Калуги. ВIДЕО

На околиці російської Калуги було чути вибух. Російська влада каже про вибух безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули удар. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - розповіли у місцевій владі.

Калуга розташована за 130 кілометрів на південний захід від Москви. Вперше безпілотники поблизу військового аеродрому в Калузі було помічено 7 жовтня 2022 року.

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