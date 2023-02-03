В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль зі зрадником, - Федоров. ВIДЕО

Вранці 3 лютого в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто, усередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "русского мира" пішов прислуговувати окупантам.

Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - йдеться в повідомленні.

Глава окупаційної адміністрації.Енергодару Володимир Рогов назвав вибух "терактом" та повідомив про одну загиблу людину.

"Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто", - написав Рогов.

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