В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль зі зрадником, - Федоров. ВIДЕО
Вранці 3 лютого в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто, усередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "русского мира" пішов прислуговувати окупантам.
Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - йдеться в повідомленні.
Глава окупаційної адміністрації.Енергодару Володимир Рогов назвав вибух "терактом" та повідомив про одну загиблу людину.
"Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто", - написав Рогов.
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- Куме! Сьогодні передали, що у Мелітополі наші партизани підірвали автомобіль з кацапами-ФСБ-шниками Так кацапи пишуть, що один - у важкому стані, а іншому - кінцівки відірвало Хіба, коли руки-ноги відриває - це не «важка травма»?
- То вони по-своєму оцінюють : «Важкий стан - начинений осколками» А «відірвані кінцівки - «стан полегшений» (на вагу відірваних кінцівок)
Дивилась би, та й дивилася