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В окупованому Енергодарі підірвали автомобіль зі зрадником, - Федоров. ВIДЕО

Вранці 3 лютого в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області в повітря злетіло авто, усередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними воно належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "русского мира" пішов прислуговувати окупантам.

Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з рашистами", - йдеться в повідомленні.

Глава окупаційної адміністрації.Енергодару Володимир Рогов назвав вибух "терактом" та повідомив про одну загиблу людину.

"Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто", - написав Рогов. 

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни збираються красти електрику із Запорізької АЕС, - Генштаб

Автор: 

вибух (4455) Запорізька область (3605) колабораціонізм (1158) Енергодар (263) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+36
Тепер це лайно співпрацюватиме з кабздуном...
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03.02.2023 09:06
+31
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03.02.2023 09:20
+22
Смішно, як ці ідіоти сподіваються на світле майбутнє, співпрацюючи з кацапами
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03.02.2023 09:12
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Тепер це лайно співпрацюватиме з кабздуном...
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03.02.2023 09:06 Відповісти
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»


- Куме! Сьогодні передали, що у Мелітополі наші партизани підірвали автомобіль з кацапами-ФСБ-шниками Так кацапи пишуть, що один - у важкому стані, а іншому - кінцівки відірвало Хіба, коли руки-ноги відриває - це не «важка травма»?
- То вони по-своєму оцінюють : «Важкий стан - начинений осколками» А «відірвані кінцівки - «стан полегшений» (на вагу відірваних кінцівок)
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03.02.2023 09:14 Відповісти
У "важкому стані" - це коли велика ймовірність, що здохне і доведеться платити компенсацію. А коли відірвало кінцівки, але живий - це полегшений стан. Адже платити, слава Богу, не треба😄
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03.02.2023 09:36 Відповісти
Ті самі виплати, але "розтягнуті у часі Тоді "одномоментна компенсація" перетвориться на "пенсію по інвалідності"
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03.02.2023 09:39 Відповісти
Ну, головне, що люди не постраждали.))
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03.02.2023 09:48 Відповісти
Так і не зрозумів: окупанта рогова це засмучує, захоплює чи лякає? 🤔
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03.02.2023 09:06 Відповісти
До нього починає "доходить" : "Ти - наступний!!!"
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03.02.2023 09:11 Відповісти
Смішно, як ці ідіоти сподіваються на світле майбутнє, співпрацюючи з кацапами
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03.02.2023 09:12 Відповісти
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03.02.2023 09:20 Відповісти
У машині був євген кузьмін, що працював в окупаційній поліції.
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Как они там людей в полицию набирали. Одни мусора-предатели.
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03.02.2023 09:37 Відповісти
так само ,як набирали в партію"зелених" ,кого там тільки не набирали в "слуги народу"...головне на той час ,було вчасно перефарбуватись в зелений колір
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03.02.2023 10:12 Відповісти
Висловлюю велике співчуття...людям, у яких через цього пі..раса повибивало шибки)))
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03.02.2023 09:40 Відповісти
хто зна...партизани це чудово..але не виключаю ,що розборки між рашистами.як було на донеччині бандюгани ділять сфери впливу ,для грабунку.
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03.02.2023 10:10 Відповісти
Годно. Единственное могли бы послать его к Кобзону подальше от жилых домов.
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03.02.2023 10:25 Відповісти
Дуже правильно, що повилітали вікна. А то раніше в основному в лікарні потрапляли з пораненнями.
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03.02.2023 10:29 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам и коллаборантам !
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03.02.2023 11:55 Відповісти
Кожного колаборанта і зрадника Україна буде вбивати !
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03.02.2023 18:21 Відповісти
Ця краса аж гипнотизує
Дивилась би, та й дивилася
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05.02.2023 14:43 Відповісти
 
 