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Новини Окуповані території
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Росіяни збираються красти електрику із Запорізької АЕС, - Генштаб

заес

Російські загарбники збираються налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними "Енергоатома", зараз всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а окупанти блокують їхнє включення. Окупована станція продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби з енергосистеми України.

Також читайте: Упродовж двох днів поблизу Запорізької АЕС зафіксовано чисельні потужні вибухи, - МАГАТЕ

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Є імовірність, що вони привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+18
Нічого дивного: красти (а ще вбивати, грабувати, гвалтувати тощо) - національна ідея козломордії!
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27.01.2023 21:19
+7
Ну нехай спробують . Гадаю - для Хаймарсів , дістати до трансформаторів на електропідстанціях 750 кВ , не буде проблемою .
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27.01.2023 21:36
+5
бажано щоб кожен особисто крав. Найкраще красти, заклавши руками два цвяхи в розетку.
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27.01.2023 21:38
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Нічого дивного: красти (а ще вбивати, грабувати, гвалтувати тощо) - національна ідея козломордії!
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27.01.2023 21:19 Відповісти
дивна реакція зсу на ситуацію коло ЗАЕС...
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27.01.2023 21:20 Відповісти
Обстрілювати самі себе нарешті припинили та вирішили зайнятися електрикою. Спокійніше всім буде.
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27.01.2023 21:21 Відповісти
на те вони й "загарбники", щоб все красти i нас знищувати. "збираються" вони вже пiвроку. не дуже зрозумiло в чому "новина".
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27.01.2023 21:24 Відповісти
Сергей Климовский отжигает )))
https://youtu.be/2tZwckWuq6U
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27.01.2023 21:24 Відповісти
ЗСУ не захищали при нападі московії ні ЗАЕС ні ЧАЕС. Хто їм заважає красти електрику?
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27.01.2023 21:35 Відповісти
Ну нехай спробують . Гадаю - для Хаймарсів , дістати до трансформаторів на електропідстанціях 750 кВ , не буде проблемою .
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27.01.2023 21:36 Відповісти
там і простою протитанковою гарматою можна дістати.
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27.01.2023 21:39 Відповісти
бажано щоб кожен особисто крав. Найкраще красти, заклавши руками два цвяхи в розетку.
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27.01.2023 21:38 Відповісти
Так вони її запустити не можуть. Краще б вже не чіпали бо ще неконтрольована реакція піде, це ж кацапня криволапа!
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27.01.2023 21:46 Відповісти
Херьня полная. Мировое сообщество сопли жуёт, а на ЗАЭС всё хуже и хуже, половине оставшегося персоналу заблокировали пропуска, много выехало, блоки долго были в простое и вероятность отказов при пуске высокая, но со своим слаженным персоналом это рабочие моменты, а с других станций это, мне кажется проблемно, топливо другое, много прошло модернизаций у нас, хотя проект ВВЭР-1000 один и тот же. И магатэ молчит, только говорят, где-то стреляют, а взяли бы заявили официально, что сегодня была обстреляна ЗАЭС, мы запрещаем росатому подключаться к российской энергосистеме. Росатом рулит, санкций ему нет, Чудаков, россиянин, как один из заместителей Гросси командует там в магатэ.
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27.01.2023 21:55 Відповісти
Витя Орбан не разрешил вводить санкции против росатома.
Сказал: "На это я пойтить не могу!"
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27.01.2023 22:18 Відповісти
So, they will have to dig underground cable wires.

Quite some meters deep.

Possibly their satellites photographed,
how Ukraine should handle it's cabling
to protect from Ruzzian rocket attacks.
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27.01.2023 21:56 Відповісти
Бийте по лініям і буде вам щастя.
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27.01.2023 22:46 Відповісти
Красти - це національний вид спорту на кацапії.
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27.01.2023 22:58 Відповісти
Це капець. Поки Генштаб схвильовано слідкує чи не крадуть кацапи електроенргію, у нього під носом МО обкрадає ЗСУ. Не генштаб , а якийсь громовідвід для мародерів
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28.01.2023 00:38 Відповісти
ПУСТИ ПАПУАСІВ НА АЕС
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28.01.2023 00:46 Відповісти
Для чого і для кого ці ПЖ? Як у них це вийде? Маячня.
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28.01.2023 04:56 Відповісти
 
 