Росіяни збираються красти електрику із Запорізької АЕС, - Генштаб

Російські загарбники збираються налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними "Енергоатома", зараз всі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені, а окупанти блокують їхнє включення. Окупована станція продовжує постійно споживати електроенергію на власні потреби з енергосистеми України.

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Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Є імовірність, що вони привезуть на ЗАЕС близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.