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Американцы показали отправку 60-ти БМП Bradley для ВСУ. ВИДЕО

Транспортное командование США опубликовало видеозапись, на которой снята отправка новой партии из 60-ти БМП Bradley для украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи американские БМП грузятся на транспортный корабль. США объявили о передаче такой техники в начале этого года в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 миллиарда долларов.

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Автор: 

помощь (7819) США (26835) БМП (403)


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Топ комментарии
+50
Нехай США Бог береже за допомогу у боротьбі з нелюдяним московським фашизмом
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06.02.2023 11:40
+41
Дуже гарна та корисна зброя-амерам черговий респект...
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06.02.2023 11:40
+24
А уявляєте вираз морди ліца на кацапських **********, коли це кацапи побачать по своєму ТВ🤔🧐😁 Альйо, кацапчігі, це все по вашу душу їде гівноїди, ач української землі їм захотілось, буде вам земельки, - аж через низдрі полізе, угу... *** Ржунімагузлаптєщіхлєбатєлєйкозлмордоголових😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 11:49
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Дуже гарна та корисна зброя-амерам черговий респект...
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06.02.2023 11:40 Ответить
Нехай США Бог береже за допомогу у боротьбі з нелюдяним московським фашизмом
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06.02.2023 11:40 Ответить
41 секунда суцільних страждань кацапні)
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06.02.2023 11:43 Ответить
А ми до вас в ранковий час ...
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06.02.2023 11:46 Ответить
А уявляєте вираз морди ліца на кацапських **********, коли це кацапи побачать по своєму ТВ🤔🧐😁 Альйо, кацапчігі, це все по вашу душу їде гівноїди, ач української землі їм захотілось, буде вам земельки, - аж через низдрі полізе, угу... *** Ржунімагузлаптєщіхлєбатєлєйкозлмордоголових😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 11:49 Ответить
Які смаколики !!!
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06.02.2023 11:53 Ответить
знаєте де зараз цей корабель?
https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:-24.3/centery:28.3/zoom:4
от така сьогодні муйня, малята!
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06.02.2023 11:56 Ответить
І де той корабель на карті, я щось не зрозумів. В підорашу він пливе чи в чому муйня?
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06.02.2023 12:09 Ответить
муйня в тому, шо не тікі підораша, а взагалі, хто захоче може знайти його положення в реальному часі.
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06.02.2023 12:17 Ответить
і шо? хтось на цій планеті ризикне шось утнути?
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06.02.2023 14:31 Ответить
така ймовірність завжди існує )) але цей корабель вже в порту )) та й мабуть всі ці 10 днів він йшов не в одиночному плаванні. утикачам мало б не показалось )))
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06.02.2023 14:37 Ответить
NB223-ARI

Arc Integrity

PORT

ARRIVAL

DEPARTURE

BRUNSWICK, GA

U.S.A.

08 Jan

08 Jan

GALVESTON,TX

U.S.A.

13 Jan

15 Jan

CHARLESTON,SC

U.S.A.

24 Jan

25 Jan

BALTIMORE, MD

U.S.A.

27 Jan

27 Jan

SOUTHAMPTON

UNITED KINGDOM

06 Feb

06 Feb

ANTWERP

BELGIUM

08 Feb

08 Feb

BREMERHAVEN

GERMANY

11 Feb

13 Fe
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06.02.2023 16:06 Ответить
The vessel is currently at port SOUTHAMPTON, GB after a voyage of 9 days, 12 hours originating from port DUNDALK, US
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06.02.2023 16:38 Ответить
кокнашенков їх уже давно всі знищів
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06.02.2023 11:56 Ответить
За що й генерал-лейтенанта отримав
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06.02.2023 12:10 Ответить
какашенков тот еще клоун.
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06.02.2023 13:40 Ответить
Дуже гарний кораблик 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 11:58 Ответить
Нічого, почекайте, незабаром, місяців два три , Дедушке Джо , потрібно буде відправляти танкі разом з екіпажами
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06.02.2023 12:08 Ответить
2 мотострілецьких батальони.
Такими мікродозами "сруській мір" до другого пришестя можна ліківати.
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06.02.2023 12:09 Ответить
God Bless the USA
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06.02.2023 12:10 Ответить
То це вже "друга партія" посилається? Кацапи тиждень тому писали що першу вони вже палить почали на Донбасі
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06.02.2023 12:10 Ответить
пока что кацапы себе только задницы сожгли
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06.02.2023 13:45 Ответить
А чого вони ще не в Польші??? Німці скоріше чухаються, чим ці розслаблені герої
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06.02.2023 12:47 Ответить
Вот так вместе и победим фашистов, да рашисты?
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06.02.2023 12:49 Ответить
Studebecker US-6! 👍
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06.02.2023 13:42 Ответить
Яка Краса!!!
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06.02.2023 12:59 Ответить
аннигиляторы танков, с единой информационной системой. вангую знатные потери в танках у кацапов, когда эти парнишки заработают в полную силу.
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06.02.2023 13:47 Ответить
Судно ARC Integrity 27 січня вийшло з порту Дандок (США), а сьогодні прибуло в порт Саутгемптон (Великобританія).
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06.02.2023 14:34 Ответить
Короче, минимум через месяц будут у нас....помошники млть....
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06.02.2023 20:40 Ответить
Какой еще нахрен "транспортный корабль"....Вот же наемпалово....Народ, вы что совсем обезумели хвалить за "это"? Нормальные союзники как можно скорее переправили бы их самолетами в Польшу....Ну мозги включите-то....
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06.02.2023 20:39 Ответить
 
 