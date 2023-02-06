Американцы показали отправку 60-ти БМП Bradley для ВСУ. ВИДЕО

Транспортное командование США опубликовало видеозапись, на которой снята отправка новой партии из 60-ти БМП Bradley для украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи американские БМП грузятся на транспортный корабль. США объявили о передаче такой техники в начале этого года в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 миллиарда долларов.

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