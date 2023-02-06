Американцы показали отправку 60-ти БМП Bradley для ВСУ. ВИДЕО
Транспортное командование США опубликовало видеозапись, на которой снята отправка новой партии из 60-ти БМП Bradley для украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи американские БМП грузятся на транспортный корабль. США объявили о передаче такой техники в начале этого года в рамках соглашения о военной помощи на 2,85 миллиарда долларов.
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+50 Slava Holt
показать весь комментарий06.02.2023 11:40
+41 Александр Чуднивец #474549
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+24 Pavlik Morozov #432325
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от така сьогодні муйня, малята!
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Такими мікродозами "сруській мір" до другого пришестя можна ліківати.