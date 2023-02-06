Американці показали відправку 60-ти БМП Bradley для ЗСУ. ВIДЕО

Транспортне командування США опублікувало відеозапис, на якому зафільмована відправка нової партії із 60-ти БМП Bradley для української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі американські БМП вантажаться на транспортний корабель. США оголосили про передачу такої техніки на початку цього року в рамках угоди про військову допомогу на 2,85 мільярда доларів.

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