Два оккупанта безуспешно пытаются избежать удара боевого дрона ВСУ. ВИДЕО
Два российских оккупанта безуспешно пытались убежать и избежать удара украинского боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети видно, что, несмотря ни на что, украинский оператор метко сбрасывает боеприпас и наносит, по меньшей мере, тяжелые ранения оккупантам.
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Нас (мужиків) змалечку привчали мужньо сприймати удари долі!
)))
)))