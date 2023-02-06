Два оккупанта безуспешно пытаются избежать удара боевого дрона ВСУ. ВИДЕО

Два российских оккупанта безуспешно пытались убежать и избежать удара украинского боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети видно, что, несмотря ни на что, украинский оператор метко сбрасывает боеприпас и наносит, по меньшей мере, тяжелые ранения оккупантам.

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