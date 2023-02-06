Два окупанти безуспішно намагаються уникнути удару бойового дрона ЗСУ. ВIДЕО

Два російські окупанти безуспішно намагалися втекти та уникнути удару українського бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережі видно, що попри все, український оператор влучно скидає боєприпас і завдає, щонайменше, тяжких поранень окупантам.

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