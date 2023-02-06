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Два окупанти безуспішно намагаються уникнути удару бойового дрона ЗСУ. ВIДЕО

Два російські окупанти безуспішно намагалися втекти та уникнути удару українського бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережі видно, що попри все, український оператор влучно скидає боєприпас і завдає, щонайменше, тяжких поранень окупантам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 132 160 осіб (+870 за добу), 3231 танк, 2231 артсистема, 6415 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) дрони (4751)


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Топ коментарі
+28
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06.02.2023 12:03
+27
Смерть кацапським **********!
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06.02.2023 12:04
+13
Нажрались земли??? Имперские ублю*ки
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06.02.2023 14:04
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Навіщо?
Нас (мужиків) змалечку привчали мужньо сприймати удари долі!
)))
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06.02.2023 11:53 Відповісти
Сконають?
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06.02.2023 12:06 Відповісти
Дайбі!
)))
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06.02.2023 12:09 Відповісти
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06.02.2023 12:03 Відповісти
Смерть кацапським **********!
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06.02.2023 12:04 Відповісти
тю а шо случилася?
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06.02.2023 12:24 Відповісти
та нормаз муз.сопровождение. Типа-,.не унывайте пацаны,в следующей жизни вы будете ослами.раз не ценили в этой свою жизнь,, (не в обиду осликам )
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06.02.2023 12:38 Відповісти
Не знаю что там с музыкой. В наушниках был Darude - Sandstorm, под ним и смотрел.
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06.02.2023 12:54 Відповісти
у лисичек будет обед ужин и завтрак. лишь бы не отравились козлятиной тухлой
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06.02.2023 12:39 Відповісти
Я бачив трьох
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06.02.2023 12:50 Відповісти
Так, було саме три. І якраз між ними....
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06.02.2023 12:56 Відповісти
От ви ж ! зоркі соколи! Вони мабуть того тягнули, та думали, що ним відкупляться але пішли за компашку.
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06.02.2023 13:22 Відповісти
Нажрались земли??? Имперские ублю*ки
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06.02.2023 14:04 Відповісти
Кудысь стреляють - в инопланетян, наверное. Многие не верят, но эти точно знают, что они существуют.
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06.02.2023 14:22 Відповісти
19 млн. кв.км. мало? А земельна діляночка 4 м куб. якраз. Жили собі, ніхто не заважав, ні приперлися, за новими територіями. Які ж кончені!
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06.02.2023 16:36 Відповісти
Утилізація слов'янства почалась більше 1000 років тому, вектор результатів вже на кінці: ще 10 років і слов'ян залишиться не більше 15 млн як того і планувала Тетчер ...
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06.02.2023 16:39 Відповісти
Краще лише відео, де москаль задовбався бігати від дрона та запихнув собі на груди гранату. І став хороши руським))))))
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06.02.2023 16:58 Відповісти
На цьому відео чітко видно що поранено, або вбито троє московських вонючіх хробаків
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06.02.2023 20:20 Відповісти
 
 