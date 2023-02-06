Два окупанти безуспішно намагаються уникнути удару бойового дрона ЗСУ. ВIДЕО
Два російські окупанти безуспішно намагалися втекти та уникнути удару українського бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережі видно, що попри все, український оператор влучно скидає боєприпас і завдає, щонайменше, тяжких поранень окупантам.
Топ коментарі
+28 Роман с камнем
показати весь коментар06.02.2023 12:03
+27 Василь Палиця
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+13 Влад В #552760
показати весь коментар06.02.2023 14:04
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Нас (мужиків) змалечку привчали мужньо сприймати удари долі!
)))
)))