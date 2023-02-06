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Порошенко требует вернуть доплаты 30 тысяч военным. ВИДЕО

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал вернуть отмененные доплаты военным.

Порошенко подчеркнул – экономить на армии недопустимо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС"..

"Нас очень возмущает ситуация, когда некоторые пытаются снять по 30 тысяч гривен с украинских военнослужащих якобы для экономии бюджетных средств. 30 тысяч гривен с военнослужащих, которые даже карточку с собой на фронт не забирают. А бойцы ТрО и резерва за эти средства покупают форму, броники, шлемы – то, чего не хватало", – сказал Порошенко.

Также читайте: С 1 февраля вступит в силу новый порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим Сил обороны 

Порошенко считает, что доплаты в 30 тысяч стоит сохранить для всех военнослужащих, кто их получает сегодня. А вопросы дифференциации решать путём наращивания этой суммы. 30 тысяч – всем, кто надел форму, а чем ближе воин к передовой – тем больше должен получать, считает Порошенко.

"Мы должны защитить военнослужащих", – убежден пятый Президент.

выплаты (650) Порошенко Петр (19606) военнослужащие (6149) ВСУ (6614) тероборона (340)


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Топ комментарии
+43
Сейчас ему гниды Вениславский, Арахамия и Гетьманцев расскажут что денег нет и это популизм. Или не рискнут?
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06.02.2023 18:02
+40
А прочитать не дано? Он не предлагает дать еще. Он требует не забирать. На своих ... лядей и их хотелки у власти денег хватает, а на армию кончились?
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06.02.2023 18:06
+35
Зеленожопі! Де ваше затаскане: "Порошенко піариться і наживається на війні!" А слабо "слугам наріду" відмовитись від премій, доплат і компенсацій невідомо за що на користь армії, чі пиз....ти не мішки ворочати.
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06.02.2023 18:07
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30ка виплачувалась навіть слухачам військових пту, ну тут... Але знімати її з добровольців та мобілізовиних це не правильно. Без того де вони знаходяться. Вибору у них нема.
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06.02.2023 18:26 Ответить
зато их нет в следующей новости про догорающий танк...)
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06.02.2023 18:44 Ответить
Пароль "Порошенко" в заголовку, і одразу появились свіжозаряжені подлякові боти , , на додачу до перкрашеного мертвечукового
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06.02.2023 18:30 Ответить
Нічого дивного...(І.П. Павлов- Рефлекси та подразники)
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06.02.2023 18:43 Ответить
Все для фронта, все для победы, только так , для солдат все самое лучшее!!!
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06.02.2023 18:34 Ответить
Навіть яйця для них по 17 гривень закуповують. Мабуть страусами знесені. Все для армії.
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06.02.2023 18:36 Ответить
Так, треба повернути. Бо прикордонниця плантовська вже хоче жопу у Римі показати, а їхати нема за що.
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06.02.2023 18:40 Ответить
прикордониця плантовска - не в ЗСУ. Та й вже звільнена з ДПС, слава Богу.
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06.02.2023 18:42 Ответить
А вона там одна така? Ви б приїхали до Києва, подивилися які машини під'їжджають до центрального офісу ДПСУ, які наворечені співробітниці там вештаються...
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06.02.2023 18:58 Ответить
дуня, вари щі хєрмаку
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06.02.2023 18:43 Ответить
А моносброд у залі ВР навіть не слухає. Такі усі вумні, рєшают якісь проблеми поміж себе.
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06.02.2023 18:47 Ответить
Зря Ви так про владу,повинна буть єдина генеральна лінія ,і ВОНА Є- як гнобили армію до війни (з заробітньою платою) так і у війну якусь гидоту взмудрують. Кіт Матроскін сказав би-" шоб традицію не нарушать".
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06.02.2023 19:01 Ответить
https://t.me/pecherhill/842 Печерский холм

https://telegra.ph/file/d1a956991b7a4575cf7a4.jpg ​​ 🏛️Зарплаты военных сейчас это одна из наиболее горячих тем в украинском медиа-пространстве. Соцсети заполнила информация о том, что с февраля для военных, находящихся в тылу отменяют надбавку в 30 тысяч грн. Взамен обещают поднять оклад до 20 тысяч. Но фокус в том, что это уменьшает зарплату более чем вдвое. Сейчас солдат получает 14000 оклада + 30000 надбавки. 54000. С обещаными 20 тысячами не сравнить.

🤔При этом непосредственно на передовой суммы остаются те же, совокупно солдат получает больше 100 тысяч. Но есть и еще одна интересная деталь. Если внимательно почитать постановление, о собственно отмене доплаты там ни слова. По сути, там речь о более гибкой системе выплат. Об отмене доплат говорят со ссылкой на различные "разъяснения" и "дополнения". Мы опросили своих инсайдеров, и вот что узнали.

😮В "Слуге народа" действительно всерьез обговаривают идею снижения зарплат военным. Доводы просты. Экономика государства в руинах. Таких зарплат как в армии уже не осталось нигде. Вообще, мы давно писали, что зарплаты военным в 100 тысяч, установили в феврале с перепугу. Тогда в ОП все всерьез верили в "две-три недели, максисмум пол года" от Арестовича. В реальности война идет уже скоро год как. Депутат Завиневич как то озвучил цифру в 40 миллиардов грн ежемесячно, ровно столько тратит правительство на зарплаты военным.

🙅🏻‍♂️Не удивительно, что возникают предложения армейские зарплаты урезать. Особенно тут активничает условная група Гетманцева, любителя отнимать и принуждать платить. Однако.

📉Офис президента понимает так же, что уменьшение зарплат военным похоронит рейтинг президента в армии и не только. А в стране идет мобилизация, которая и так воспринимается обществом очень болезненно. А еще огромная масса солдат реально ожидают в феврале-апреле массовой демобилизации, как это было при Порошенко. Уже очевидно, демобилизации не будет. Что будет с рейтингом?

💸Зачем же на таком фоне урезать зарплаты? Да просто все. Надвигаются переговоры с МВФ о предоставлении Украине очередного транша. После череды коррупционных скандалов на Западе обговаривают идею об уменьшении материальной поддержки Украины. Мол, ребятки, раз у вас так воруют поищите пожалуйста внутренние резервы.

🤭Найти внутренние резервы, значит вернуться к реформам времен Петра Порошенко и поломать схемы с которых кормятся элиты на местах и вся касса "Слуги народа". А это означает, потерю поддержки местных элит и голосов под куполом ВР. Опять же, ОП Ермака вполне всерьез хочет проведения выборов сразу по окончании войны. Что в этих условиях делает власть?

🤑Она запускает панику с зарплатами солдат. Само постановление можно трактовать по разному. По сути сейчас все зависит от финансистов МО. На соцсетях переполох.

🤦🏼А власть заявляет Западу, видите, мол что у нас творится? Военным зарплаты платить нечем. Дальше очевидно. Начнется отток людей из армии. Война затянется... А Запад в помощь Украине вбухал уже такие деньги, что просто взять и все прекратить не выйдет. Иначе будет затяжная война.

🤗Ермак по-сути сейчас шантажирует Запад. Однако долго эта игра не продлится. Запад слишком долго терпел Ермака. Сложившуюся ситуацию Запад может использовать против Ермака и тогда пить "Боржоми" будет уже поздно.
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06.02.2023 19:13 Ответить
Правильно Порошенко требует!! Только подумайте!! Эти ******** депутаты ВР и Тупоголовая Безугла получает 240 тысяч зарплаты +доллары в конвертах, а бедный солдат , разного ранга, в окопе, в 15 -ти градусный мороз получает 13 тысяч.. А кило мяса на рынке 200 гривен, а кило гречки 80 гривен.. СУКИ зелёные!!
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06.02.2023 19:15 Ответить
Гетьман каже БАЗУ
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06.02.2023 19:35 Ответить
все ясно понятно стало в квітні 19го... - ми самі ті лохи, яких зелені розвели тода на лісапеді, а зараз на яйцях розводять....
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06.02.2023 19:24 Ответить
Це на якій мові? Інгліш через яндекс?
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06.02.2023 23:56 Ответить
звідки ти англійську почув? - мабуть вона вам, кацапам мариться...
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07.02.2023 00:17 Ответить
Повесточников нах им 6500 хватит((

З 1 лютого 2023 року рівень грошового забезпечення військових підняли приблизно на 30-35%. Додаткові виплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень були залишені.

Про порядок виплат військовим розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо раніше стрілець отримував 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. А далі відповідно по рангу: командир роти, підрозділу, до командира бригади - у всіх у них по суті збільшують в 30-35%", - пояснив він.

Резніков зазначив, що додаткові виплати, як стимулюючий фактор - 100 тисяч і 30 тисяч гривень - залишені, однак відбулися уточнення щодо того, хто саме має отримувати ці кошти.

"Виплати були і задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту, ризикуючи своїм життям, веде вогонь. Те, що у військових називається "на передку", або "на нулі". Вони всі отримують і будуть отримувати 100 тисяч гривень, як це було прийнято рішення в минулому році", - зауважив голова Міноборони.

100 тисяч гривень також отримуватимуть розвідники, які перетинають лінію контакту і виконують завдання.

Водночас ті, хто забезпечують бойові завдання, але далі від лінії фронту, отримуватимуть 30 тисяч гривень винагороди. Таку ж суму отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання, наприклад, на півночі вздовж лінії фронту, оскільки там немає бойових зіткнень.
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06.02.2023 19:34 Ответить
Питання не в 30 тис. Якщо з тилу заберуть, то нехай дадуть тим хлопцям, що по бойових виходять. Збільште їм на ту суму. Повірте, що ніхто і слова не булькне. Але ж так не буде. А ці пітухи собі по кишенях розсують.
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06.02.2023 19:41 Ответить
Хай ця тварюка сам разкошелеться. Награбував за роки перебування у владі достатньо. Воно щось вимагає
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06.02.2023 19:42 Ответить
Віталій Зельоний Кізяк,ти скільки допоміг ЗСУ,чи ти сам,чи твій син воює? Чи ти в Зелені на посаді шариш? Воюєєш,чи як Холуї крадеш?
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06.02.2023 20:49 Ответить
вже втомився перепитувати таких як ти (на Ви не можу звертатися до ****..болів) - наведи хоч ОДИН приклад де Порошенко вкрав. Відповіді від тих хто поставив тобі лайк теж будуть зараховані
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06.02.2023 20:50 Ответить
Кізяк Віталій,ти сам вор,работает на зеленіх бариг,тварь
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06.02.2023 22:06 Ответить
Після того, як ти згватував самицю шимпанзе у Крижопільському зоопарку й відмовився визнати своєю дитинку, що народилася, хто ж тобі повірить?
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06.02.2023 23:08 Ответить
Підтримую на 100% Президента України Порошенко. У нього і його паротії завди болить за Україну, її Збройні Сили, за мову і звичайно віру. він це робив і продовжує це робити, а от "зелені" топчуться своїми брудними ногами по Конституції по законах, які приймались для розбудови України, їм краще у беззаконні мародерити і не розганати і щось змінювати по московській церкві (УПЦ), бо то є їх виборці, але вбивці України. І це все робиться не на користь України, а на користь її руйнауції, але збереження "слуг" і Бень.
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06.02.2023 19:49 Ответить
Ти сам би після бояри закусував Лахта подоляцька.
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06.02.2023 20:08 Ответить
бот, твій ІQ весь взаду.
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06.02.2023 20:09 Ответить
в тебе, в тебе, твоя подлякова методичка все плутає; втім, це так природньо для вас всіх подлякових
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06.02.2023 22:06 Ответить
То Зе клоуну пофіг, ніколи думати між дорожками
Своїй Зе владі нічого не скорочує, нікого не садить, купують дорогі автівки.
Кому може бути пофіг в такій тяжкій для України ситуації що знову ЗСУ і
ТРО обкрадають. Тільки наріку....Мало за три роки обкрадав ЗСУ.
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06.02.2023 20:07 Ответить
пистиш. Там була обіцянка тисячі в день у випадку замесу. І була виконана в 17-му році. Скрін на першій сторінці гілки в юзера
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06.02.2023 20:21 Ответить
Жаль нельзя вернуть Порошенко. По общению в интернете могу утверждать что Зеленский это надолго, если не навсегда.
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06.02.2023 20:23 Ответить
Нє! Не можна! Якшо повернути виплати, то Порошенко їх вкраде. А от у вигляді вілли в Італії під наглядом мами Рими вони будуть у безпеці!
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06.02.2023 21:28 Ответить
Слуги економлять на війську...дно...!!!
Краще б урізали собі зарплати та доплати...і помічників поскорочували...
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06.02.2023 21:41 Ответить
Після того, як ти зґвалтував самицю орангутанга у Яготинському зоопарку й відмовився визнати своєю дитинку, що народилася, хто ж тобі повірить?
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06.02.2023 23:13 Ответить
Порох! Бабло є? Доплачуй, не скими!!! САм.....Кожному... Винен...
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06.02.2023 23:11 Ответить
Шмарклю зелена, Порох вже, без малого, 4 (чотири) роки як не президент. Де ж ті "підозри", де ж ті провадження, де ж той обіцяний "явашвирок"? Видно тільки яйця по 17 гривень, начебто, за кілограм, і картоплю по 22 гривні.
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06.02.2023 23:19 Ответить
Що, ВЕСНА так і не прийшла за майже ЧОТИРИ роки?

Як так? Бубочка ж обіцяв?

Чому Зе наживається на війні?

Чому Зе не закінчить війну?

Чому яйця по 17 грн за штуку?

Цибулі дешевої нажерся вже?

Хуже НЕ стало? Нє?
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07.02.2023 00:08 Ответить
шосси іди поліжи - все там, можеш кусок відколупати і до дому притягти...
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07.02.2023 01:01 Ответить
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