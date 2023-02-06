Порошенко требует вернуть доплаты 30 тысяч военным. ВИДЕО
Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал вернуть отмененные доплаты военным.
Порошенко подчеркнул – экономить на армии недопустимо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС"..
"Нас очень возмущает ситуация, когда некоторые пытаются снять по 30 тысяч гривен с украинских военнослужащих якобы для экономии бюджетных средств. 30 тысяч гривен с военнослужащих, которые даже карточку с собой на фронт не забирают. А бойцы ТрО и резерва за эти средства покупают форму, броники, шлемы – то, чего не хватало", – сказал Порошенко.
Порошенко считает, что доплаты в 30 тысяч стоит сохранить для всех военнослужащих, кто их получает сегодня. А вопросы дифференциации решать путём наращивания этой суммы. 30 тысяч – всем, кто надел форму, а чем ближе воин к передовой – тем больше должен получать, считает Порошенко.
"Мы должны защитить военнослужащих", – убежден пятый Президент.
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https://telegra.ph/file/d1a956991b7a4575cf7a4.jpg 🏛️Зарплаты военных сейчас это одна из наиболее горячих тем в украинском медиа-пространстве. Соцсети заполнила информация о том, что с февраля для военных, находящихся в тылу отменяют надбавку в 30 тысяч грн. Взамен обещают поднять оклад до 20 тысяч. Но фокус в том, что это уменьшает зарплату более чем вдвое. Сейчас солдат получает 14000 оклада + 30000 надбавки. 54000. С обещаными 20 тысячами не сравнить.
🤔При этом непосредственно на передовой суммы остаются те же, совокупно солдат получает больше 100 тысяч. Но есть и еще одна интересная деталь. Если внимательно почитать постановление, о собственно отмене доплаты там ни слова. По сути, там речь о более гибкой системе выплат. Об отмене доплат говорят со ссылкой на различные "разъяснения" и "дополнения". Мы опросили своих инсайдеров, и вот что узнали.
😮В "Слуге народа" действительно всерьез обговаривают идею снижения зарплат военным. Доводы просты. Экономика государства в руинах. Таких зарплат как в армии уже не осталось нигде. Вообще, мы давно писали, что зарплаты военным в 100 тысяч, установили в феврале с перепугу. Тогда в ОП все всерьез верили в "две-три недели, максисмум пол года" от Арестовича. В реальности война идет уже скоро год как. Депутат Завиневич как то озвучил цифру в 40 миллиардов грн ежемесячно, ровно столько тратит правительство на зарплаты военным.
🙅🏻♂️Не удивительно, что возникают предложения армейские зарплаты урезать. Особенно тут активничает условная група Гетманцева, любителя отнимать и принуждать платить. Однако.
📉Офис президента понимает так же, что уменьшение зарплат военным похоронит рейтинг президента в армии и не только. А в стране идет мобилизация, которая и так воспринимается обществом очень болезненно. А еще огромная масса солдат реально ожидают в феврале-апреле массовой демобилизации, как это было при Порошенко. Уже очевидно, демобилизации не будет. Что будет с рейтингом?
💸Зачем же на таком фоне урезать зарплаты? Да просто все. Надвигаются переговоры с МВФ о предоставлении Украине очередного транша. После череды коррупционных скандалов на Западе обговаривают идею об уменьшении материальной поддержки Украины. Мол, ребятки, раз у вас так воруют поищите пожалуйста внутренние резервы.
🤭Найти внутренние резервы, значит вернуться к реформам времен Петра Порошенко и поломать схемы с которых кормятся элиты на местах и вся касса "Слуги народа". А это означает, потерю поддержки местных элит и голосов под куполом ВР. Опять же, ОП Ермака вполне всерьез хочет проведения выборов сразу по окончании войны. Что в этих условиях делает власть?
🤑Она запускает панику с зарплатами солдат. Само постановление можно трактовать по разному. По сути сейчас все зависит от финансистов МО. На соцсетях переполох.
🤦🏼А власть заявляет Западу, видите, мол что у нас творится? Военным зарплаты платить нечем. Дальше очевидно. Начнется отток людей из армии. Война затянется... А Запад в помощь Украине вбухал уже такие деньги, что просто взять и все прекратить не выйдет. Иначе будет затяжная война.
🤗Ермак по-сути сейчас шантажирует Запад. Однако долго эта игра не продлится. Запад слишком долго терпел Ермака. Сложившуюся ситуацию Запад может использовать против Ермака и тогда пить "Боржоми" будет уже поздно.
З 1 лютого 2023 року рівень грошового забезпечення військових підняли приблизно на 30-35%. Додаткові виплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень були залишені.
Про порядок виплат військовим розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.
"Якщо раніше стрілець отримував 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. А далі відповідно по рангу: командир роти, підрозділу, до командира бригади - у всіх у них по суті збільшують в 30-35%", - пояснив він.
Резніков зазначив, що додаткові виплати, як стимулюючий фактор - 100 тисяч і 30 тисяч гривень - залишені, однак відбулися уточнення щодо того, хто саме має отримувати ці кошти.
"Виплати були і задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту, ризикуючи своїм життям, веде вогонь. Те, що у військових називається "на передку", або "на нулі". Вони всі отримують і будуть отримувати 100 тисяч гривень, як це було прийнято рішення в минулому році", - зауважив голова Міноборони.
100 тисяч гривень також отримуватимуть розвідники, які перетинають лінію контакту і виконують завдання.
Водночас ті, хто забезпечують бойові завдання, але далі від лінії фронту, отримуватимуть 30 тисяч гривень винагороди. Таку ж суму отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання, наприклад, на півночі вздовж лінії фронту, оскільки там немає бойових зіткнень.
Своїй Зе владі нічого не скорочує, нікого не садить, купують дорогі автівки.
Кому може бути пофіг в такій тяжкій для України ситуації що знову ЗСУ і
ТРО обкрадають. Тільки наріку....Мало за три роки обкрадав ЗСУ.
Краще б урізали собі зарплати та доплати...і помічників поскорочували...
Як так? Бубочка ж обіцяв?
Чому Зе наживається на війні?
Чому Зе не закінчить війну?
Чому яйця по 17 грн за штуку?
Цибулі дешевої нажерся вже?
Хуже НЕ стало? Нє?