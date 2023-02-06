УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9292 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 737 149

Порошенко вимагає повернути доплати 30 тисяч військовим. ВIДЕО

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим.

Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи – те, чого не вистачало", – сказав Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців

Порошенко вважає, що доплати у 30 тисяч варто зберегти для всіх військовослужбовців, хто їх отримує на сьогодні. А питання диференціації вирішувати шляхом нарощування цієї суми. 30 тисяч – усім, хто вдягнув форму, а чим ближче воїн до передової – тим більше має отримувати, вважає Порошенко.

"Ми маємо захистити військовослужбовців", – переконаний п’ятий Президент.

Автор: 

виплати (1050) Порошенко Петро (15180) військовослужбовці (4766) ЗСУ (7577) тероборона (386)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Сейчас ему гниды Вениславский, Арахамия и Гетьманцев расскажут что денег нет и это популизм. Или не рискнут?
показати весь коментар
06.02.2023 18:02
+40
А прочитать не дано? Он не предлагает дать еще. Он требует не забирать. На своих ... лядей и их хотелки у власти денег хватает, а на армию кончились?
показати весь коментар
06.02.2023 18:06
+35
Зеленожопі! Де ваше затаскане: "Порошенко піариться і наживається на війні!" А слабо "слугам наріду" відмовитись від премій, доплат і компенсацій невідомо за що на користь армії, чі пиз....ти не мішки ворочати.
показати весь коментар
06.02.2023 18:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
30ка виплачувалась навіть слухачам військових пту, ну тут... Але знімати її з добровольців та мобілізовиних це не правильно. Без того де вони знаходяться. Вибору у них нема.
показати весь коментар
06.02.2023 18:26 Відповісти
зато их нет в следующей новости про догорающий танк...)
показати весь коментар
06.02.2023 18:44 Відповісти
Пароль "Порошенко" в заголовку, і одразу появились свіжозаряжені подлякові боти , , на додачу до перкрашеного мертвечукового
показати весь коментар
06.02.2023 18:30 Відповісти
Нічого дивного...(І.П. Павлов- Рефлекси та подразники)
показати весь коментар
06.02.2023 18:43 Відповісти
Все для фронта, все для победы, только так , для солдат все самое лучшее!!!
показати весь коментар
06.02.2023 18:34 Відповісти
Навіть яйця для них по 17 гривень закуповують. Мабуть страусами знесені. Все для армії.
показати весь коментар
06.02.2023 18:36 Відповісти
Так, треба повернути. Бо прикордонниця плантовська вже хоче жопу у Римі показати, а їхати нема за що.
показати весь коментар
06.02.2023 18:40 Відповісти
прикордониця плантовска - не в ЗСУ. Та й вже звільнена з ДПС, слава Богу.
показати весь коментар
06.02.2023 18:42 Відповісти
А вона там одна така? Ви б приїхали до Києва, подивилися які машини під'їжджають до центрального офісу ДПСУ, які наворечені співробітниці там вештаються...
показати весь коментар
06.02.2023 18:58 Відповісти
дуня, вари щі хєрмаку
показати весь коментар
06.02.2023 18:43 Відповісти
А моносброд у залі ВР навіть не слухає. Такі усі вумні, рєшают якісь проблеми поміж себе.
показати весь коментар
06.02.2023 18:47 Відповісти
Зря Ви так про владу,повинна буть єдина генеральна лінія ,і ВОНА Є- як гнобили армію до війни (з заробітньою платою) так і у війну якусь гидоту взмудрують. Кіт Матроскін сказав би-" шоб традицію не нарушать".
показати весь коментар
06.02.2023 19:01 Відповісти
https://t.me/pecherhill/842 Печерский холм

https://telegra.ph/file/d1a956991b7a4575cf7a4.jpg ​​ 🏛️Зарплаты военных сейчас это одна из наиболее горячих тем в украинском медиа-пространстве. Соцсети заполнила информация о том, что с февраля для военных, находящихся в тылу отменяют надбавку в 30 тысяч грн. Взамен обещают поднять оклад до 20 тысяч. Но фокус в том, что это уменьшает зарплату более чем вдвое. Сейчас солдат получает 14000 оклада + 30000 надбавки. 54000. С обещаными 20 тысячами не сравнить.

🤔При этом непосредственно на передовой суммы остаются те же, совокупно солдат получает больше 100 тысяч. Но есть и еще одна интересная деталь. Если внимательно почитать постановление, о собственно отмене доплаты там ни слова. По сути, там речь о более гибкой системе выплат. Об отмене доплат говорят со ссылкой на различные "разъяснения" и "дополнения". Мы опросили своих инсайдеров, и вот что узнали.

😮В "Слуге народа" действительно всерьез обговаривают идею снижения зарплат военным. Доводы просты. Экономика государства в руинах. Таких зарплат как в армии уже не осталось нигде. Вообще, мы давно писали, что зарплаты военным в 100 тысяч, установили в феврале с перепугу. Тогда в ОП все всерьез верили в "две-три недели, максисмум пол года" от Арестовича. В реальности война идет уже скоро год как. Депутат Завиневич как то озвучил цифру в 40 миллиардов грн ежемесячно, ровно столько тратит правительство на зарплаты военным.

🙅🏻‍♂️Не удивительно, что возникают предложения армейские зарплаты урезать. Особенно тут активничает условная група Гетманцева, любителя отнимать и принуждать платить. Однако.

📉Офис президента понимает так же, что уменьшение зарплат военным похоронит рейтинг президента в армии и не только. А в стране идет мобилизация, которая и так воспринимается обществом очень болезненно. А еще огромная масса солдат реально ожидают в феврале-апреле массовой демобилизации, как это было при Порошенко. Уже очевидно, демобилизации не будет. Что будет с рейтингом?

💸Зачем же на таком фоне урезать зарплаты? Да просто все. Надвигаются переговоры с МВФ о предоставлении Украине очередного транша. После череды коррупционных скандалов на Западе обговаривают идею об уменьшении материальной поддержки Украины. Мол, ребятки, раз у вас так воруют поищите пожалуйста внутренние резервы.

🤭Найти внутренние резервы, значит вернуться к реформам времен Петра Порошенко и поломать схемы с которых кормятся элиты на местах и вся касса "Слуги народа". А это означает, потерю поддержки местных элит и голосов под куполом ВР. Опять же, ОП Ермака вполне всерьез хочет проведения выборов сразу по окончании войны. Что в этих условиях делает власть?

🤑Она запускает панику с зарплатами солдат. Само постановление можно трактовать по разному. По сути сейчас все зависит от финансистов МО. На соцсетях переполох.

🤦🏼А власть заявляет Западу, видите, мол что у нас творится? Военным зарплаты платить нечем. Дальше очевидно. Начнется отток людей из армии. Война затянется... А Запад в помощь Украине вбухал уже такие деньги, что просто взять и все прекратить не выйдет. Иначе будет затяжная война.

🤗Ермак по-сути сейчас шантажирует Запад. Однако долго эта игра не продлится. Запад слишком долго терпел Ермака. Сложившуюся ситуацию Запад может использовать против Ермака и тогда пить "Боржоми" будет уже поздно.
показати весь коментар
06.02.2023 19:13 Відповісти
Правильно Порошенко требует!! Только подумайте!! Эти ******** депутаты ВР и Тупоголовая Безугла получает 240 тысяч зарплаты +доллары в конвертах, а бедный солдат , разного ранга, в окопе, в 15 -ти градусный мороз получает 13 тысяч.. А кило мяса на рынке 200 гривен, а кило гречки 80 гривен.. СУКИ зелёные!!
показати весь коментар
06.02.2023 19:15 Відповісти
Гетьман каже БАЗУ
показати весь коментар
06.02.2023 19:35 Відповісти
все ясно понятно стало в квітні 19го... - ми самі ті лохи, яких зелені розвели тода на лісапеді, а зараз на яйцях розводять....
показати весь коментар
06.02.2023 19:24 Відповісти
Це на якій мові? Інгліш через яндекс?
показати весь коментар
06.02.2023 23:56 Відповісти
звідки ти англійську почув? - мабуть вона вам, кацапам мариться...
показати весь коментар
07.02.2023 00:17 Відповісти
Повесточников нах им 6500 хватит((

З 1 лютого 2023 року рівень грошового забезпечення військових підняли приблизно на 30-35%. Додаткові виплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень були залишені.

Про порядок виплат військовим розповів Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Якщо раніше стрілець отримував 13 тисяч гривень грошового забезпечення, він тепер буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. А далі відповідно по рангу: командир роти, підрозділу, до командира бригади - у всіх у них по суті збільшують в 30-35%", - пояснив він.

Резніков зазначив, що додаткові виплати, як стимулюючий фактор - 100 тисяч і 30 тисяч гривень - залишені, однак відбулися уточнення щодо того, хто саме має отримувати ці кошти.

"Виплати були і задумані для тих, хто безпосередньо на лінії контакту, ризикуючи своїм життям, веде вогонь. Те, що у військових називається "на передку", або "на нулі". Вони всі отримують і будуть отримувати 100 тисяч гривень, як це було прийнято рішення в минулому році", - зауважив голова Міноборони.

100 тисяч гривень також отримуватимуть розвідники, які перетинають лінію контакту і виконують завдання.

Водночас ті, хто забезпечують бойові завдання, але далі від лінії фронту, отримуватимуть 30 тисяч гривень винагороди. Таку ж суму отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання, наприклад, на півночі вздовж лінії фронту, оскільки там немає бойових зіткнень.
показати весь коментар
06.02.2023 19:34 Відповісти
Питання не в 30 тис. Якщо з тилу заберуть, то нехай дадуть тим хлопцям, що по бойових виходять. Збільште їм на ту суму. Повірте, що ніхто і слова не булькне. Але ж так не буде. А ці пітухи собі по кишенях розсують.
показати весь коментар
06.02.2023 19:41 Відповісти
Хай ця тварюка сам разкошелеться. Награбував за роки перебування у владі достатньо. Воно щось вимагає
показати весь коментар
06.02.2023 19:42 Відповісти
Віталій Зельоний Кізяк,ти скільки допоміг ЗСУ,чи ти сам,чи твій син воює? Чи ти в Зелені на посаді шариш? Воюєєш,чи як Холуї крадеш?
показати весь коментар
06.02.2023 20:49 Відповісти
вже втомився перепитувати таких як ти (на Ви не можу звертатися до ****..болів) - наведи хоч ОДИН приклад де Порошенко вкрав. Відповіді від тих хто поставив тобі лайк теж будуть зараховані
показати весь коментар
06.02.2023 20:50 Відповісти
Кізяк Віталій,ти сам вор,работает на зеленіх бариг,тварь
показати весь коментар
06.02.2023 22:06 Відповісти
Після того, як ти згватував самицю шимпанзе у Крижопільському зоопарку й відмовився визнати своєю дитинку, що народилася, хто ж тобі повірить?
показати весь коментар
06.02.2023 23:08 Відповісти
Підтримую на 100% Президента України Порошенко. У нього і його паротії завди болить за Україну, її Збройні Сили, за мову і звичайно віру. він це робив і продовжує це робити, а от "зелені" топчуться своїми брудними ногами по Конституції по законах, які приймались для розбудови України, їм краще у беззаконні мародерити і не розганати і щось змінювати по московській церкві (УПЦ), бо то є їх виборці, але вбивці України. І це все робиться не на користь України, а на користь її руйнауції, але збереження "слуг" і Бень.
показати весь коментар
06.02.2023 19:49 Відповісти
Ти сам би після бояри закусував Лахта подоляцька.
показати весь коментар
06.02.2023 20:08 Відповісти
бот, твій ІQ весь взаду.
показати весь коментар
06.02.2023 20:09 Відповісти
в тебе, в тебе, твоя подлякова методичка все плутає; втім, це так природньо для вас всіх подлякових
показати весь коментар
06.02.2023 22:06 Відповісти
То Зе клоуну пофіг, ніколи думати між дорожками
Своїй Зе владі нічого не скорочує, нікого не садить, купують дорогі автівки.
Кому може бути пофіг в такій тяжкій для України ситуації що знову ЗСУ і
ТРО обкрадають. Тільки наріку....Мало за три роки обкрадав ЗСУ.
показати весь коментар
06.02.2023 20:07 Відповісти
пистиш. Там була обіцянка тисячі в день у випадку замесу. І була виконана в 17-му році. Скрін на першій сторінці гілки в юзера
показати весь коментар
06.02.2023 20:21 Відповісти
Жаль нельзя вернуть Порошенко. По общению в интернете могу утверждать что Зеленский это надолго, если не навсегда.
показати весь коментар
06.02.2023 20:23 Відповісти
Нє! Не можна! Якшо повернути виплати, то Порошенко їх вкраде. А от у вигляді вілли в Італії під наглядом мами Рими вони будуть у безпеці!
показати весь коментар
06.02.2023 21:28 Відповісти
Слуги економлять на війську...дно...!!!
Краще б урізали собі зарплати та доплати...і помічників поскорочували...
показати весь коментар
06.02.2023 21:41 Відповісти
Після того, як ти зґвалтував самицю орангутанга у Яготинському зоопарку й відмовився визнати своєю дитинку, що народилася, хто ж тобі повірить?
показати весь коментар
06.02.2023 23:13 Відповісти
Порох! Бабло є? Доплачуй, не скими!!! САм.....Кожному... Винен...
показати весь коментар
06.02.2023 23:11 Відповісти
Шмарклю зелена, Порох вже, без малого, 4 (чотири) роки як не президент. Де ж ті "підозри", де ж ті провадження, де ж той обіцяний "явашвирок"? Видно тільки яйця по 17 гривень, начебто, за кілограм, і картоплю по 22 гривні.
показати весь коментар
06.02.2023 23:19 Відповісти
Що, ВЕСНА так і не прийшла за майже ЧОТИРИ роки?

Як так? Бубочка ж обіцяв?

Чому Зе наживається на війні?

Чому Зе не закінчить війну?

Чому яйця по 17 грн за штуку?

Цибулі дешевої нажерся вже?

Хуже НЕ стало? Нє?
показати весь коментар
07.02.2023 00:08 Відповісти
шосси іди поліжи - все там, можеш кусок відколупати і до дому притягти...
показати весь коментар
07.02.2023 01:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 