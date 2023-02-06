Порошенко вимагає повернути доплати 30 тисяч військовим. ВIДЕО

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим.

Порошенко наголосив – економити на армії неприпустимо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців нібито для економії бюджетних коштів. 30 тисяч гривень з військовослужбовців, які навіть картку з собою на фронт не забирають. А бійці ТрО і резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи – те, чого не вистачало", – сказав Порошенко.

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Порошенко вважає, що доплати у 30 тисяч варто зберегти для всіх військовослужбовців, хто їх отримує на сьогодні. А питання диференціації вирішувати шляхом нарощування цієї суми. 30 тисяч – усім, хто вдягнув форму, а чим ближче воїн до передової – тим більше має отримувати, вважає Порошенко.

"Ми маємо захистити військовослужбовців", – переконаний п’ятий Президент.