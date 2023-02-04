У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців
У Міноборони роз’яснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців після набуття чинності нового порядку виплат.
Про це АрміяInform розповів заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль, передає Цензор.НЕТ.
Новий порядок діє з 1 лютого: додаткову грошову винагороду військовим по 30 000 грн та по 100 0000 грн виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.
Виплати 100 000 грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться – як було торік 100 000 грн, так і залишиться та сама премія.
Проте з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%. Якщо військовослужбовець отримував 13 000 грн – таке мінімальне грошове забезпечення було торік – то з 1 лютого військовослужбовець отримуватиме не менше 20 000 грн. Це три мінімальні зарплати. На передовий військовослужбовець із мінімальним грошовим забезпеченням отримуватиме додатково 100 000 грн – за місяць у нього буде 120 000 грн.
Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій, 100 000 грн щомісяця продовжать отримувати за час виконання бойових завдань:
→ військовослужбовці ракетних військ та артилерії;
льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
→ моряки;
→ військові медики (цього року їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які винагородять 100 000 грн щомісяця);
→ зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання у районі проведення бойових дій.
Винагороду у розмірі 30 000 грн щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, які зараховані до складу резерву головнокомандувача ЗСУ. 30 000 грн виплачуватимуть лише за період виконання цих спеціальних бойових завдань.
Також у Міноборони роз'яснили, кому зменшать грошове забезпечення. Грошова винагорода не виплачуватиметься військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони чи резерву главкома ЗСУ, які перебувають за межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази та інше.
Якщо військовослужбовець, який отримував 100 000 грн, буде поранений, травмований або контужений у бою, він отримає винагороду у розмірі 100 000 грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кого мобілізували, живуть в палатках по полігонах цілу зиму, в дома залишилися дружина, діти, батьки похилого віку (з пенсією по 2тис) що вони мають сказати ? За те вони в тилу!!! Їбанутися можна, будеш ******* - сядеш!
А ось це совок і черги "Куди преш, тебе тут не стояло"
Таке враження (та і не тільки мені) нас розхитують ззовні. Не піддавайтесь обуренню повісткам, нами маніпулюють (було декілька днів назад інфа про ІПСО, так вона і є)
PS, за військових соромно має бути державі в даний час (сам мобілізований, від початку, доброволець) 500$ мобілізованому, коли харчі (маю реал ну видаткову накладну за серпень 22року) в рази дорожче від ринкової, не брати оптову для ЗСУ (реально в на деяких продуктах 100%)
>А где сейчас в Украине тыл?
Погоджуюсь.
І взагалі, надто багато не просто помилкових, а - шкідливих законів і дій виходить від цієї влади, яка цинічно назвала себе «слугами народу».
Неможливо повірити у таку шокуючу реалію в умовах жорстокої війни.
Журнілісти, патріотичні звичайно, переконали нас, що в Україні вже утворилася нація. Не знаю, виходить, що якимось магічним способом ця свята подія оминула діючу владу. Причому, усі три її гілки.
🤦♂️🙅♂️🙅♀️
PS. Резніков також пожарив би кг яєць на вогні, ****** би інкше. На жаль було би смішно як би не так сумнь
ОБВОРОВАЛИ РЯДОВОГО ВОЕННОГО !!!
І подумайте про те населення, яке знаходиться в тилу і взагалі невідомо як взагалі виживає при сьогоднішніх цінах і відсутності роботи.
Так це його задача - знищення держави, тому і знижують ЗП.