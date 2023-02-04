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Новини Війна
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У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців

зсу

У Міноборони роз’яснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців після набуття чинності нового порядку виплат.

 Про це АрміяInform розповів заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль, передає Цензор.НЕТ.

Новий порядок діє з 1 лютого: додаткову грошову винагороду військовим по 30 000 грн та по 100 0000 грн виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.

Виплати 100 000 грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться – як було торік 100 000 грн, так і залишиться та сама премія.

Проте з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%. Якщо військовослужбовець отримував 13 000 грн – таке мінімальне грошове забезпечення було торік – то з 1 лютого військовослужбовець отримуватиме не менше 20 000 грн. Це три мінімальні зарплати. На передовий військовослужбовець із мінімальним грошовим забезпеченням отримуватиме додатково 100 000 грн – за місяць у нього буде 120 000 грн.

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Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій, 100 000 грн щомісяця продовжать отримувати за час виконання бойових завдань:

→ військовослужбовці ракетних військ та артилерії;
льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
→ моряки;
→ військові медики (цього року їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які винагородять 100 000 грн щомісяця);
→ зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання у районі проведення бойових дій.

Винагороду у розмірі 30 000 грн щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, які зараховані до складу резерву головнокомандувача ЗСУ. 30 000 грн виплачуватимуть лише за період виконання цих спеціальних бойових завдань.

Також у Міноборони роз'яснили, кому зменшать грошове забезпечення. Грошова винагорода не виплачуватиметься військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони чи резерву главкома ЗСУ, які перебувають за межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази та інше.

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Якщо військовослужбовець, який отримував 100 000 грн, буде поранений, травмований або контужений у бою, він отримає винагороду у розмірі 100 000 грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії.

Автор: 

Міноборони (7345) ЗСУ (7531) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+27
Так і ти йди, посидиш нічого не робляч, чи ссикотно?
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04.02.2023 16:58
+18
а ті хто пішов добровольцем в перші місяці війни? В мене в підрозділі декілька спеціалістів, хто пішов служити добровільно. До цього вони мали зарплати в тисячах доларів. Деякі пішли служити маючи бронь.

Виходить, дякуючи владі, цей спеціаліст втратив спочатку зарплату по місцю роботи (влітку 2022), а тепер і 30 тис. Як прожити його сім'ї, вивезеній навесні з Бахмуту, коли батько - срлдат отримує аж до 20 тис. грн.? Як вважаєте багато добровольців піде в ЗСУ на 20 тис? В ЗСУ не тільки піхота. А і спеціалісти. Так, він може піти в окопи, а хто тоді буде відновлювати пробиті осколками радіостанції чи маршрутизатори? Маршрутизувати мережі чи збирати з декількох один тепловізори? Писати програми? Навряд чи це зможе, навіть, цілий начальник фінуправління МО України.
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04.02.2023 18:18
+14
вопрос не в том кому нужно платить, а кому нет, а в том куда пойдут "сэкономленные" бабки, часом не на яички по 17 за кг или очкастый Задрот Елдака купит хату своей "молодухе" зорий на пагорбах.....
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04.02.2023 17:38
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вислів "по-новому" завжди викликає у мене посмішку
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04.02.2023 18:41 Відповісти
Поліцаї вже масово подають рапорти на звільнення ...
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04.02.2023 18:42 Відповісти
Ідуть в військкомати добровольцями служити в ЗСУ?
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04.02.2023 19:38 Відповісти
😀😀😀
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04.02.2023 20:37 Відповісти
Нагадує мені це все сумнозвісні закони від 16 січня, але тепер суто до військових. В липні скасували зарплату по місую роботи, потім прийняли крокодилячі закони стосовно військових (тюрма, тюрма та ще раз тюрма), тепер кажуть йдіть ***** і так ***** заробляєте.
А кого мобілізували, живуть в палатках по полігонах цілу зиму, в дома залишилися дружина, діти, батьки похилого віку (з пенсією по 2тис) що вони мають сказати ? За те вони в тилу!!! Їбанутися можна, будеш ******* - сядеш!
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04.02.2023 19:05 Відповісти
А вони хіба не за Зе голосували? Може так дійде до голови через дупу.
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05.02.2023 13:32 Відповісти
Якщо боєць отримає поранення у бою, а наказ про виконання бойових робіт не оформлено, то отримає він хєр без масла.
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04.02.2023 19:17 Відповісти
якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії. Джерело:
А ось це совок і черги "Куди преш, тебе тут не стояло"
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04.02.2023 20:00 Відповісти
А нічого, що деякі формування, в яких залишиться виплата 30000 перебувають в тих самих населених пунктах, в яких ці надбавки познімали іншим формуванням? А нічого, що військовослужбовці, з яких познімали ці надбавки перебувають в цей період на казармах цілодобово? А нічого, що військовослужбовці, які залишились в так званому ППД виконують обов'язки за тих, кого не має в 3-х або в 5-ти кратному розмірі більш ніж при 100% особовому складі? І це називається справедливий підхід? Так може краще їх взагалі демобілізувати?
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04.02.2023 20:33 Відповісти
Всі надбавки підуть суддям, а також на пенсії тим же суддям, прокурорським та іншим бійцям невидимого фронту
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04.02.2023 20:40 Відповісти
Я за дембель, нехай йдуть в тил кого заїбали повістки
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04.02.2023 21:31 Відповісти
Які казарми... В бліндажах і палатках вже 11 місяців
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05.02.2023 15:23 Відповісти
Вы все правы, критиковальщики. Но есть один ньюанс: повышается именно месячное денежное содержание не за счет премий, которые не идут во внимание при выплате пенсий уволенным ветеранам, а за счет повышения месячного денежного содержания каждой должности, после чего пенсионный фонд обязан пересчитать пенсию уже уволенным защитникам. Так понятно или нужна ссылка о прядке начисления пенсии военнослужащим?
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05.02.2023 15:46 Відповісти
А где сейчас в Украине тыл? Войска надо держать не только на линии столкновения, но и по всему периметру Украины. На фоне разговоров об очередном наступлении орков, безопасности нигде нет. Они могут прорываться и на Житомирщине, и на Сумщине, и на Харьковщине и т.д. Военные сейчас в большом напряжении, да и не только они. И неизвестно с какой стороны они будут принимать на себя бой. И ненадо уменьшать значимость тех, кто сейчас находится, якобы, в тылу. За 20 тыс в месяц терпеть отсутствие определенных бытовых условий, нести боевые дежурства, быть в постоянном напряжении - это позор для воюющей страны. Эти курвы из Минобороны разворовывают бюджет на миллионы, а защитники должны за копейки существовать. Ребята, ненадо нам здесь ссориться. Нам важен и дорог каждый воин, где бы он не находился. Твари депутаты вояжируют то по Дубаям, то по Таиландам, покупают автомобили и недвижимость за миллионы, а их жопы хотят, чтоб бесплатно защищали. У меня для них нет цензурных слов, только нецензурные. Гнидоты!
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04.02.2023 21:26 Відповісти
Даний приклад (мова) це дійсно правда. Респект автору.
Таке враження (та і не тільки мені) нас розхитують ззовні. Не піддавайтесь обуренню повісткам, нами маніпулюють (було декілька днів назад інфа про ІПСО, так вона і є)

PS, за військових соромно має бути державі в даний час (сам мобілізований, від початку, доброволець) 500$ мобілізованому, коли харчі (маю реал ну видаткову накладну за серпень 22року) в рази дорожче від ринкової, не брати оптову для ЗСУ (реально в на деяких продуктах 100%)
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04.02.2023 21:41 Відповісти
Я абсолютно з Вами згоден . Ще влітку спорив з хлопцями - казав , що треба залишати підрозділи Тер. оборони , там , де вони навесні захистили міста і села . Ну а по периметру кордону - навіть не обговорюється . Люди служать , це важка праця , то що , в них копійки забирати ? І ще пригадую , як навесні , коли було гаряче , було багато розмов , щоб видати стрілецьку зброю в кожну оселю . Але це вже інша справа .
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05.02.2023 17:22 Відповісти
@

>А где сейчас в Украине тыл?

Погоджуюсь.

І взагалі, надто багато не просто помилкових, а - шкідливих законів і дій виходить від цієї влади, яка цинічно назвала себе «слугами народу».

Неможливо повірити у таку шокуючу реалію в умовах жорстокої війни.

Журнілісти, патріотичні звичайно, переконали нас, що в Україні вже утворилася нація. Не знаю, виходить, що якимось магічним способом ця свята подія оминула діючу владу. Причому, усі три її гілки.

🤦‍♂️🙅‍♂️🙅‍♀️
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06.02.2023 06:50 Відповісти
Я так розумію зібралися ті хто і не знає що таке тил. На полігоні вчаться тисячі хлопців, сплять у палатках а літом просто неба. Бо щоразу йдуть обстріли казарм. Но ви повинні розуміти що тилові не жирують біля них, а просто вкалують сутками бо потрібно обслуговувать стрільби а вони іднем і вночі,потім в перервах ремонтувати що розтрощили, копати окопи ,рубати дрова бо хлопці мерзнуть,розвозити їх по лісам,харчувати,охороняти бо в них на це немає часу. Строковіки які попереслуживали по року лишнього виконують саму тяжку і бррудну роботу тепер отримують 560 грн. Більшість мобілізовані і так як всі на полігоні спеціалисти узких напрямків що і на свободі потрібні і за великі гроши. І машини ремонтуємо ,і підємникі мішеней все за тридцятку. і нас в обслугованні сотня на декілька тисяч такщо про жируєм це ви зря,приїдьте поживіть рік в лісу в палатці побачим як буде. А ці гроші це була відповідь собі за що це тобі маючи все дома і чому ти не косив і не прятався
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04.02.2023 22:17 Відповісти
100% підтримую. Нехай весь кабмін поживе зиму в палатках, тоді зрозуміє як живеться в тилу.

PS. Резніков також пожарив би кг яєць на вогні, ****** би інкше. На жаль було би смішно як би не так сумнь
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04.02.2023 23:27 Відповісти
А что так, МО уже ВСЕ деньги на яйцах украли? Что уже на зарплаты нет?
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04.02.2023 22:20 Відповісти
Суки депутатские, с гет-манцевым.
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04.02.2023 22:49 Відповісти
А можете ещё выяснить есть ли законные основания не платить зарплаты раненым, больным и травмированным, которых вывезли с мест ведения боевых действий, не сзч? И кто отвечает за эти выплаты,? Могут ли бойцы жаловаться на то что они и их семьи остаются без копейки денег во время лечения так чтобы их не "наказали" и не подвели под статью? Заранее спасибо
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05.02.2023 09:29 Відповісти
Какая запутаная статья. Видимо даже в МинОбороны есть маркетилоги, чтобы манипулировать народом в плане зарплат. Почему депутатм подняли зарплаты, почему НАБУ уменьшили. Это те кто кр чат мы за каждого военного боремся. Парни хоть бы за эти деньги купили каски нормпльные и броники.

ОБВОРОВАЛИ РЯДОВОГО ВОЕННОГО !!!
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05.02.2023 11:31 Відповісти
Багато хто не згоден з тим, що забрали у декого 30000. Але треба розуміти, що державний бюджет не безмежний, та ще й крадуть безбожно. Можна, звичайно, "дати всім сестрам по сережкам", але тоді печатний станок буде перегріватися від безперевної роботи. Я, звичайно, турбуюсь не про станок, а про те, що це зовсім обезцінить і так вже дуже ослаблену гривню, і всі ці виплати будуть нічого не коштувати....хоч 30000, хоч 100000 будуть копійками.
І подумайте про те населення, яке знаходиться в тилу і взагалі невідомо як взагалі виживає при сьогоднішніх цінах і відсутності роботи.
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05.02.2023 12:26 Відповісти
Населення проголосувало по приколу в 2019 - це лише наслідок інфантильних дій.
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05.02.2023 13:34 Відповісти
ЗП на передовій можна було б збільшити і до 200к, бо при пораненнях держава не сильно так щоб буде заморочуватись, 100к на лікування може бути мізер. Високі ризики - висока ЗП. Навіть за рахунок інфляції
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05.02.2023 14:19 Відповісти
Щось всі тільки про 30 і 100, де забрали, де залишили.. Но є ще новесеньке + 50, яке зховане за цими 30/100. І кому їх дадуть..? Правильно! доплати для органів управління (штаби) які всюди, ноль/тил. Львів тил? всі -30, но штаб ОК Захід +50. Математика! P.S. Військомати - так це органи управління мобілізацією!
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05.02.2023 15:15 Відповісти
Оце правильно!Браво,пане президенте!Знайшли,в кого відібрати кошти...А тепер я вам відкрию тайну,деякі військовослужбовці,деяких частин,які вийшли з ТОТ,змогли сюди перевезти родини,батьків,в них тут немає нічого від слова зовсім,не житла,нічого,їхні родини виживають дякуючі цій премії,знімають житло,годуються,бо не всі взмозі влаштуватись на роботу,у когось діти малі,у когось хворі батьки,хтось з цих хлопців допомагає матеріально рідним й близьким на ТОТ фінансово,і тут БАЦ!Держава гідно допомогла вирішувати їхні проблеми...Взяла й підвищила їм зарплату...Аж курва до 20000 тисяч...А тепер математика,однокімнатна квартира,навіть наприклад не у Львові,а за 30-50 км від нього,меньше ніж за 8-10 тисяч ви її не знімите,плюс комунальні послуги,це ще 2-3 тисяч гривень,й того маємо,що його родина має витрати на проживання від 10 до 13 тисяч,залишається від 10 до 7 тисяч на життя на місяць...Хто небудь при нинішніх цінах на продукти з тих жирних гнид що при владі зможе місяць прожити?А я ще не рахував потреби на дітей,особливо тільки народжених,я не враховував те,що ліки людям потрібні,чи може в нас медицина вже безкоштовна?Так,хлопці гинуть на нулі,це беззаперечний факт,але ж і ті хто в тилу,вчаться,готуюються,чи може держава їм щось надає з засобів захисту,амуніції?Я багато спілкуюсь з хлопцями,й кожен розказує,що вони собі щось самі купують...Самі,Карл!Бляха,де все те,що нам шлють?!А ви ось так взяли й просто зробили по справедливому,позбавили навіть цього...Дуже справедливо...Зате курви депутати чомусь нічого не позбавились,і не позбавляться...
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05.02.2023 16:37 Відповісти
До кого ви звертаєтесь? До зрадника, який відводив війська знаючи про напад? Який кинув сотні тисяч в тч. дітей на поталу оркам, замість евакуації?

Так це його задача - знищення держави, тому і знижують ЗП.
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05.02.2023 17:45 Відповісти
Подымают военнослужащим, кроме срочников, пусть кормят семьи на 420 грн в месяц. Отличную брешь открываете спецслужбам противника, демобилизации нет, денег нет, уважение нет, одни «заебы», людей оставляют ни с чем в такое тяжелое время. Теперь имнечего терять, семью не прокормишь, не уволишься, чистой воды раб в демократической стране. Позор одним словом.
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05.02.2023 22:13 Відповісти
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