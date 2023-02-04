У Міноборони пояснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців

У Міноборони роз’яснили, як зміняться зарплати та премії військовослужбовців після набуття чинності нового порядку виплат.

Про це АрміяInform розповів заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль, передає Цензор.НЕТ.

Новий порядок діє з 1 лютого: додаткову грошову винагороду військовим по 30 000 грн та по 100 0000 грн виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий у тилу чи безпосередньо у зоні проведення бойових дій.

Виплати 100 000 грн військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться – як було торік 100 000 грн, так і залишиться та сама премія.

Проте з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців у середньому на 50%. Якщо військовослужбовець отримував 13 000 грн – таке мінімальне грошове забезпечення було торік – то з 1 лютого військовослужбовець отримуватиме не менше 20 000 грн. Це три мінімальні зарплати. На передовий військовослужбовець із мінімальним грошовим забезпеченням отримуватиме додатково 100 000 грн – за місяць у нього буде 120 000 грн.

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Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій, 100 000 грн щомісяця продовжать отримувати за час виконання бойових завдань:

→ військовослужбовці ракетних військ та артилерії;

льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

→ моряки;

→ військові медики (цього року їх виділили в окрему категорію як військовослужбовців, які винагородять 100 000 грн щомісяця);

→ зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання у районі проведення бойових дій.

Винагороду у розмірі 30 000 грн щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони та виконують бойові чи спеціальні завдання згідно з бойовими наказами чи розпорядженнями командирів військових частин. Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконують завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, які зараховані до складу резерву головнокомандувача ЗСУ. 30 000 грн виплачуватимуть лише за період виконання цих спеціальних бойових завдань.

Також у Міноборони роз'яснили, кому зменшать грошове забезпечення. Грошова винагорода не виплачуватиметься військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони чи резерву главкома ЗСУ, які перебувають за межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази та інше.

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Якщо військовослужбовець, який отримував 100 000 грн, буде поранений, травмований або контужений у бою, він отримає винагороду у розмірі 100 000 грн. Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії.