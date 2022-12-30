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війна (56511) індексація (40) військовослужбовці (3946) ЗСУ (5717) зарплата (134)

Резніков про індексацію зарплат військових: "Нам паски потрібно затягувати"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на запитання про те, чи планується індексація грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, відповів, що треба навпаки затягувати паски.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ще більше, ніж вони зараз отримують? От ви кажете індексацію, а може тоді давайте всі з країни виїдемо? А хто ті гроші заробляє? Економіка працює? Чи, може, мито сплачується? Бізнес працює під обстрілами? Щось працює. А зброю мені за які гроші купляти їм і снаряди? Знаєте, скільки коштує один снаряд, наприклад, 152-го калібру, один? Мінімум 2000 євро. 1800-2500 євро в залежності від потужності. Один! А порахуйте, ми стріляємо за добу 6000 різного типу, категорій. Навіть якщо півтори тисячі один недорогий, середня ціна буде 2000. Просто порахуйте в грошах. А нагодувати сьогоднішні всі Збройні Сили, а вдягнути і дати бронежилети, шоломи тощо. Що, в натівських країнах солдат отримує чотири тисячі доларів? Ні, немає таких зарплат. А тепер в мене питання до вас. Ви усвідомлюєте собі об'єми економічних втрат всього, і говорити про збільшення доходів ще? Нехай мене проклянуть, але я хочу чесно говорити: народ, війна не закінчилась, і ми не знаємо, коли вони закінчиться. Нам, країні, треба вижити. Нам, навпаки, паски треба затягувати", - розповів Резніков.

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Топ коментарі
+50
...а заробляють гроші оті люди, яким ви з Гетьманцевим нові податки вводите.
І як ви затягуєте паски ми вже бачили не раз - останнього разу - авто К.Тимошенка за 100К$ і котедж на 1 тис.кв.м
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30.12.2022 22:18
+43
Ураа,резніков впевнений що судді депутаты, мажори та корупціонери теж паски затягнуть.Урааа!
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30.12.2022 22:17
+41
Цитата: "Ми могли б збільшити витрати на армію, але тоді нам доведеться відмовитись від інфраструктурних проектів". Думай те
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30.12.2022 22:17
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Ураа,резніков впевнений що судді депутаты, мажори та корупціонери теж паски затягнуть.Урааа!
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30.12.2022 22:17 Відповісти
та пішов він до дупи, він був певнений що росія не нападе, бо хоч шпиталь і розгорнули при кордоні, але ж ударні групи ще не сформували.
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30.12.2022 22:21 Відповісти
Його Буданов (друг Гогілашвілі) у цьому запевнив.
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31.12.2022 01:21 Відповісти
Затягнуть...роботягам та пересічним.
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30.12.2022 22:23 Відповісти
Йому і усім, хто присмоктався вже в цих умовах, потрібно затягнути паски НА ШИЇ,
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30.12.2022 23:11 Відповісти
Есть одна его заместительница, которая является рекордсменом по получаемым выплатам. И ей пояс затягивать совсем не нужно. С чего бы это?

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30.12.2022 22:39 Відповісти
Цитата: "Ми могли б збільшити витрати на армію, але тоді нам доведеться відмовитись від інфраструктурних проектів". Думай те
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30.12.2022 22:17 Відповісти
хай люди без даху і вікон сидять, почекають, коли росія репарації заплатить
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30.12.2022 23:00 Відповісти
...а заробляють гроші оті люди, яким ви з Гетьманцевим нові податки вводите.
І як ви затягуєте паски ми вже бачили не раз - останнього разу - авто К.Тимошенка за 100К$ і котедж на 1 тис.кв.м
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30.12.2022 22:18 Відповісти
Бойові поверніть, підари!!!
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30.12.2022 22:18 Відповісти
Пацани за свої гроші все купують , поранені щоб пройти ММРТ платять баригам від медецини свої гроші , маршрутчики крутять руки , навіть в туалеті шльндри старі вимагають . Так їм ще і виявляється треба пояси затягнути. Мерзота.
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31.12.2022 07:02 Відповісти
Добре щоб так думали і чинушіі депутати партії зелених іподрому! (майже по Константинополю)
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30.12.2022 22:19 Відповісти
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30.12.2022 22:19 Відповісти
Що характерно в Наталки морда лиця шириться щороку.
Когось мабуть об'їдає
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30.12.2022 22:20 Відповісти
то вона з голоду пухне.
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30.12.2022 23:29 Відповісти
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30.12.2022 22:20 Відповісти
Никто не видит, что они в разных помещениях снимались на фоне зеленой тряпки?
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31.12.2022 02:32 Відповісти
такой же монтаж (комбинированные съемки) как и у "боневтика" ("я в Киеве")
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31.12.2022 02:34 Відповісти
В Бахмуті.
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31.12.2022 07:04 Відповісти
Чули-чули. Мавіною цілий день давляться. Прямо ісхудались всі. Скоро Юзіка обженуть. Тому військові хай почекають. Поки 73% порозумнішають до наступних виборів.
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30.12.2022 22:19 Відповісти
100 !!!
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30.12.2022 22:27 Відповісти
подоїть олігархів і не треба буде нічого затягувати, ну не курви а? роблять тут довбаний совок і не стидаються, люди останнє втрачають але мають затискати паски, а ця наволоч нічого собі не затискає, навпаки вважають що це їх зоряний час.
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30.12.2022 22:20 Відповісти
Резніков, я розумію, пазки треба затягувати усім, і вам в тому числі.
І, не тренди, що ви зброю купуєти, в усього світу на колінах просите. Зброю купувати тре було до 24.02.2022 року, а не асфальт класти.
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30.12.2022 22:20 Відповісти
Задаром дають окремі країни і такі зразки озброєнь, які відсутні у вільному продажу і виготовляються тільки під замовлення. Наприклад, ППО, Хаймарси та їх аналоги, ударні безпілотники. Решта залізяччя, радянського і старого західного 1980-1990-х років купується за гроші, бо у значній кількості воно збереглося у бідних країн. Задаром давати нема дурних. Або за гроші, або під заміну більш новими зразками з боку НАТО.
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30.12.2022 22:59 Відповісти
В тому і суть, що влада хоче задарма.
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31.12.2022 07:51 Відповісти
До речі, а опівський блазень тимошонка автівки міняє, як військовий рукавички..
То може йому на горловині паска зав'язати ?
Та й рєзніков розжився.
А хтось взагалі почав хвойд послами призначати....мабуть від голоду маразм напав.
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30.12.2022 22:23 Відповісти
Скоро з таким відношенням, тільки в Інтернеті і воюватимете, і буде у вас як на всій території, яка нині потерпає, ублюдлюки, вже й так вертатись нікуди, та сама темінь
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30.12.2022 22:23 Відповісти
А може відмовитись від фінансування MeZгера? Тимошенка? Арахамії з Алахвердієвою? Скоротити видатки на марафон Ткаченка і на дороги Резніченка? Відправити Трухіна до лісу?
Військові не отримують якісь баснословні гроші. Реальні виплати чи не в половину менші за розпіарені 100 тисяч. І з цих грошей частина ще йде на додаткову амуніцію, яку неможливо отримати від МО.
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30.12.2022 22:24 Відповісти
Кирилу Тимошенку не пробував "пасок затягнути"?! Каналу "Рада",гімняному "марафону"?!
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30.12.2022 22:25 Відповісти
Людина,яка не володіє ситуацією. Де кошти від арешту майна руського бізнесу. Цифри є,грошей не має,або мільярдів гривень від фітнес подруги Дніпра, де вони? Чи паски депутатів якось війна зацепила ...поїзди на Буковель.
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30.12.2022 22:26 Відповісти
ви плутаєте "арешт" з "конфіскацією"

"арешт" просто тимчасово обмежує право продажу, натомість права власності, керівництво, тощо все лишається, тому за гучними заголовками - пшик

слуги наріда не дуже поспішають конфісковувати кацапський бізнес, бо багато мають бізнес у РФ, взяти хоч 95 квартал зеленського
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30.12.2022 22:36 Відповісти
Арешт з подальшим шляхом до ЗСУ. Скільки раз була інформація, що передано на потреби країни,а потім відповідні органи пишуть,що нічого не отримували. Арешт може бути тільки за кордоном, в Україні бізнес кацапії тільки вилучення назавжди. Навіщо дискусія,якщо зрозуміло про що
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31.12.2022 08:38 Відповісти
"руський" далеко не синонім до "російський" чи "русскій". Нам що усі старовинні топоніми "Рава Руська", вул. "Руська" (де жили русини, а не московити) у Львові, "Рясна Руська", "Руська Мокра",... тепер міняти?
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31.12.2022 01:31 Відповісти
Цей міністр сломався , носить нового
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30.12.2022 22:31 Відповісти
Міністр оборони сраний, нема чого рахувати форму ,бронежилети, зброю, набої які дають безкоштовно західні партнери. Чи може ви мерзотники так списуєте мільярди які також нам захід дає? І це для шашличників буде цілком нормально : взяти з гумдопомоги в 500т комлектів форми від Канади, наприклад 300т і написати що закупили їх в якійсь українській фірмі, і заплатити за неї з грошей американських платників податків, показавши підробленні бумажки. Як таке тобі ілон маск?
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30.12.2022 22:37 Відповісти
Можна подумати, що він за свої нам снаряди купує, а не за западні... Рівень забезпечення повинен бути на висоті, а як ти це зробиш нас не стосується, це твоя робота і твої проблеми.
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30.12.2022 22:42 Відповісти
Пане Резніков! Якщо ви забезпечите армію дронами та іншим, то ми почнемо скидатись на зарплатню нашим військовим! І паски затягнемо! І працювати будемо, як і зараз працюємо!
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30.12.2022 22:44 Відповісти
Резніков мав би вже бути звільнений за неналежне забезпечення ЗСУ.
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31.12.2022 02:06 Відповісти
Так може треба було думати кого в армію гребти, загребли всіх підряд і тих хто міг заводити валюту в Україну і забезпечував себе і близьких. Вам казали що програмісти гнучкі і можуть бути корисними для економіки, нахера було їх гребти щоб потім на них витрачати гроші які вони самі могли заробити, а то і більше.
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30.12.2022 22:46 Відповісти
то хай Іван з села воює, а київський програміст собі благополуччя заробляє, сплачуючи 2% податку?
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30.12.2022 22:48 Відповісти
Ну не 2%, а минимум 20% ндс, а в том же бензине более 50%. А дальше эти деньги дают еще кучу налогов и зарплат в экономике.
Но, на самом деле, это проблему решает не сильно, хотя экономику поддерживает очень хорошо (розницу, пенсионеров и тд). Но то что экономика в реальности упала процентов на 70 это не исправляет. У нас практически стоит металургия, потеряна значительная часть сельхозпереработки, строительных производств и тп.
Несколько тысяч програмеров на удаленке экономику страны не поправят....
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30.12.2022 23:07 Відповісти
Може декілька тисяч програмерів і не виправлять ситуацію з економікою, але декілька тисяч сімей зможете більш менш нормально себе почувати без допомоги держави.
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31.12.2022 09:47 Відповісти
В першу чергу майже всі програмісти це валюта з закордону де ти маєш її продати як ФОП по 36.5 курсу на міжбанку, де держава її скуповує, потім всі кого я знаю ще донати роблять для тої ж держави і зсу, і можуть забезпечити себе і рідних, а Ванька з села як ви кажете, не може всього цього. Зараз при податку в 2% програмісти в державу вкладають набагато більше ніж до війни, нещодавно писали що прибутки з айті сфери за рік перевищили 6млрд. дол. До того ж коли забирають програміста йому платят в армії, від 45к грн до 120к грн в залежності від посади і де служить або воює. А все що я описав до цього вже він не платить бо не має змоги працювати. Просто якщо адекватно подивитись то ніхто воювати не хоче,але одні не можуть себе нічим забезпечити, при цьому їм треба допомога держави, а інші можуть самі собі допомогти, родичам і державі.
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31.12.2022 08:34 Відповісти
Але ж ми стверджуємо, що то москалі за гроші і Ладу воюють.

Скорочення реального доходу через інфляцію торкнулося абсолютно всіх громадян, за винятком, може, продавців електротоварів. І якщо влада не вживе заходів по переведенню економіки на воєнні рейки, наступного року реальні доходи також знижуватимуться. Але ж це не значить, що не треба продовжувати боротьбу.
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30.12.2022 22:46 Відповісти
Влада не переведе економіку на воєнні рейки, тому вона і не вводить стан війни! Холопи мають платити данину на утримання суддів і прокурорів
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30.12.2022 22:51 Відповісти
Так скоро дойдем до "денег нет но вы держитесь"
Урод.
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30.12.2022 22:49 Відповісти
Вони готувалися. Ага.
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30.12.2022 22:50 Відповісти
Готуйтесь до звільнення, пане Міністр! Якийсь Ви непереконливий у своїх спічах.
Можете рейтинги начальству зіпсувати. Затягуйте пасок.
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30.12.2022 22:51 Відповісти
Посадить Каламойского и заставить его вернуть в Украину 5 украденных миллиардов-и будет на индексацию всем военным. после Каламойского можно и другими заняться:например всеми богатыми госчиновниками нынешними и прошлыми кто не сможет подтвертидь законность происхождения своих капиталлов с последующей конфискацией этих капиталлов. Как это делают в любых нормальных странах мира. как это в США делают с тем-же Каламойским а до этого с миллиардами Лазаренко:не смог подтвердить законность происхождения денег?-деньгтконфискуются в поььзщу государства(США)!
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30.12.2022 22:52 Відповісти
Звучит хорошо, только причем тут министр обороны к тому что Вы написали? Ему дали бюджет, он с ним оперирует.
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31.12.2022 04:18 Відповісти
Дописувач має рацію,бо паски затягування потрібно для окремих які до цього нажилися на Україні. Для ЗСУ не може бути тільки бюджету, усе для захисту України і Перемоги. Війна не бюджет
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31.12.2022 08:42 Відповісти
"Ще більше, ніж вони зараз отримують? От ви кажете індексацію, а може тоді давайте всі з країни виїдемо? А хто ті гроші заробляє? Економіка працює?"

Він же ж сам собі протирічить. Говорить, що економіка не працює і нема з кого збирати податки. І при цьому саркастично запитує, чи не поїзати тоді всім з країни. Так силоміць утримуючи тут людей і не надаючи їм роботи гроші для бюджету не назбираєш у потрібній кількості.

Невже так важко домовитися з європейськими країнами про тимчасові робочі контракти для українців? Наприклад, тримісячні. По завершенні контракту заробітчанин має повернутися додому. Можна встановити якусь перерву для повторного виїзду. При цьому країни-реципієнти робочої сили з України мають забезпечити своєчасний виїзд українців після спливу терміну їхнього контракту. Ну а по приїзді до України заробітчани сплачували б якийсь податок. І всім було б добре.
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30.12.2022 22:57 Відповісти
Ну правду говорит. От экономики дай бог треть осталась. Живем исключительно на международные пожертвования. Странно говорить о повышениях, даже если военные этого и достойны...
Хватит уже популизма!
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30.12.2022 22:57 Відповісти
"Нам паски потрібно затягувати"

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30.12.2022 22:58 Відповісти
Собі для початку позатягуте!!!!!
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30.12.2022 23:03 Відповісти
Інакше ми не зможемо будувати дороги.
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30.12.2022 23:03 Відповісти
‼️‼️‼️Гетьманцева відгонить від бюджету і гроши для військових знайдуться
ВСІ ПАМЬЯТАЮТЬ , що він друг резидента фсб Сівковича, котрий зараз займается Україною у раши ?
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30.12.2022 23:04 Відповісти
Конфіскуйте і продавайте майно олігархів інших заможних людей і забезпечуйте усім потрібним армію, у нас воєнний стан, війна чи що... одні мають подихати, а інші мають жити в тих же умовах-реаліях, що й до війни... зрозуміло буде стогін, але це байдуже, або віддадуть все зараз для перемоги України, або втратять-віддадуть все потім РФ... знов же це має бути лише за однієї умови, повного контролю витрат, кожної копійки і вкрадена в таких умовах бодай одна копійка має каратись смертю, не має бути жодної толерантності до корупційних злочинів.
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30.12.2022 23:04 Відповісти
Щось не до добра, так забагато Резнікова на вечірніх новинах
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30.12.2022 23:08 Відповісти
+ 500 лямов на парламент. Кто там паски затягує?
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30.12.2022 23:25 Відповісти
То есть ЗП чуть больше одного снаряда в месяц. Месяц в режиме "в любую секунду можно умереть". А он говорит наоборот ЗП нужно урезать...
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30.12.2022 23:27 Відповісти
Вам затягувавати не доведеться,ви вже стiльки накрали,що вистачить онукам.
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30.12.2022 23:36 Відповісти
Для рішення фінансових проблем пропоную створити дорожню бригаду із зелених депутатів, нехай асфальт виколупують руками. А потім Зе з Дєрмаком реалізуують його на міжнародному ринку.
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30.12.2022 23:53 Відповісти
Може спочатку всяким сєрлєщам і подібним добряче затягнути паски, щоб аж очі на лоб повилазили! Мільйонні зарплати суки отримують під час війни, а військовим вони паски будуть затягувать!
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30.12.2022 23:55 Відповісти
на велике крад1вництво не хватаэ
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31.12.2022 00:00 Відповісти
весь світ бабло в Україну вкидає,а він паски затягує....аби їм на шиї хто затягнув.
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31.12.2022 00:14 Відповісти
Що не заява то прєлесть. Загострення прям якесь. Ї@ло собі вже б краще затягнув і мовчав би.
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31.12.2022 00:23 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦
А знали ж, що обирали, курва! Цибуля дорога була... Пів вареника... На війні їм бариги наживалися... Шкода, що історія не знає такого поняття, як індивідуальна відповідальність. Виключно колективна.
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31.12.2022 00:28 Відповісти
Не словом а ділом - після заяви про "затягування пастків" Резніков мав просити собі мінімальну з/п + харчування за рахунок держави але на рівні офіцера ЗСУ. Але того він не зробить, бо собі ВР ми вже бачили як "затягнули".... у цьому році.
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31.12.2022 02:02 Відповісти
***** зеленый, цену железяк считает! Это он покупает по 2к евро снаряды, которые бесплатно дают США и ЕС?!
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31.12.2022 02:36 Відповісти
Большую часть дают, но это не отменяет того, что мы покупаем, например те же Байрактары никто не дарит.
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31.12.2022 04:25 Відповісти
Якщо паски почать затягувать на шиї "Блазня" з "блазенятами" - армії затягувать власні паски не знадобиться
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31.12.2022 04:05 Відповісти
рукожёпое руководство страны - от зелени до шмыргаля... ни образования, ни интеллекта, ни мозгов... вонючий гетманцев рулит... так взял бы гнусавый и попробовал разобраться в экономике... нет... нет мозгов... есть огромная надежда что очень скоро украинский народ сбросит шоры с глаз... и ужаснется кто стоит у власти... дебил, избранный народом и назначивший на самые ответственные посты таких же уродов как сам... и тогда начнется...
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31.12.2022 07:01 Відповісти
 
 