Резніков про індексацію зарплат військових: "Нам паски потрібно затягувати"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на запитання про те, чи планується індексація грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, відповів, що треба навпаки затягувати паски.
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ще більше, ніж вони зараз отримують? От ви кажете індексацію, а може тоді давайте всі з країни виїдемо? А хто ті гроші заробляє? Економіка працює? Чи, може, мито сплачується? Бізнес працює під обстрілами? Щось працює. А зброю мені за які гроші купляти їм і снаряди? Знаєте, скільки коштує один снаряд, наприклад, 152-го калібру, один? Мінімум 2000 євро. 1800-2500 євро в залежності від потужності. Один! А порахуйте, ми стріляємо за добу 6000 різного типу, категорій. Навіть якщо півтори тисячі один недорогий, середня ціна буде 2000. Просто порахуйте в грошах. А нагодувати сьогоднішні всі Збройні Сили, а вдягнути і дати бронежилети, шоломи тощо. Що, в натівських країнах солдат отримує чотири тисячі доларів? Ні, немає таких зарплат. А тепер в мене питання до вас. Ви усвідомлюєте собі об'єми економічних втрат всього, і говорити про збільшення доходів ще? Нехай мене проклянуть, але я хочу чесно говорити: народ, війна не закінчилась, і ми не знаємо, коли вони закінчиться. Нам, країні, треба вижити. Нам, навпаки, паски треба затягувати", - розповів Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
І як ви затягуєте паски ми вже бачили не раз - останнього разу - авто К.Тимошенка за 100К$ і котедж на 1 тис.кв.м
Когось мабуть об'їдає
І, не тренди, що ви зброю купуєти, в усього світу на колінах просите. Зброю купувати тре було до 24.02.2022 року, а не асфальт класти.
То може йому на горловині паска зав'язати ?
Та й рєзніков розжився.
А хтось взагалі почав хвойд послами призначати....мабуть від голоду маразм напав.
Військові не отримують якісь баснословні гроші. Реальні виплати чи не в половину менші за розпіарені 100 тисяч. І з цих грошей частина ще йде на додаткову амуніцію, яку неможливо отримати від МО.
"арешт" просто тимчасово обмежує право продажу, натомість права власності, керівництво, тощо все лишається, тому за гучними заголовками - пшик
слуги наріда не дуже поспішають конфісковувати кацапський бізнес, бо багато мають бізнес у РФ, взяти хоч 95 квартал зеленського
Но, на самом деле, это проблему решает не сильно, хотя экономику поддерживает очень хорошо (розницу, пенсионеров и тд). Но то что экономика в реальности упала процентов на 70 это не исправляет. У нас практически стоит металургия, потеряна значительная часть сельхозпереработки, строительных производств и тп.
Несколько тысяч програмеров на удаленке экономику страны не поправят....
Скорочення реального доходу через інфляцію торкнулося абсолютно всіх громадян, за винятком, може, продавців електротоварів. І якщо влада не вживе заходів по переведенню економіки на воєнні рейки, наступного року реальні доходи також знижуватимуться. Але ж це не значить, що не треба продовжувати боротьбу.
Урод.
Можете рейтинги начальству зіпсувати. Затягуйте пасок.
Він же ж сам собі протирічить. Говорить, що економіка не працює і нема з кого збирати податки. І при цьому саркастично запитує, чи не поїзати тоді всім з країни. Так силоміць утримуючи тут людей і не надаючи їм роботи гроші для бюджету не назбираєш у потрібній кількості.
Невже так важко домовитися з європейськими країнами про тимчасові робочі контракти для українців? Наприклад, тримісячні. По завершенні контракту заробітчанин має повернутися додому. Можна встановити якусь перерву для повторного виїзду. При цьому країни-реципієнти робочої сили з України мають забезпечити своєчасний виїзд українців після спливу терміну їхнього контракту. Ну а по приїзді до України заробітчани сплачували б якийсь податок. І всім було б добре.
Хватит уже популизма!
ВСІ ПАМЬЯТАЮТЬ , що він друг резидента фсб Сівковича, котрий зараз займается Україною у раши ?
А знали ж, що обирали, курва! Цибуля дорога була... Пів вареника... На війні їм бариги наживалися... Шкода, що історія не знає такого поняття, як індивідуальна відповідальність. Виключно колективна.