Резніков про індексацію зарплат військових: "Нам паски потрібно затягувати"

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на запитання про те, чи планується індексація грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, відповів, що треба навпаки затягувати паски.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ще більше, ніж вони зараз отримують? От ви кажете індексацію, а може тоді давайте всі з країни виїдемо? А хто ті гроші заробляє? Економіка працює? Чи, може, мито сплачується? Бізнес працює під обстрілами? Щось працює. А зброю мені за які гроші купляти їм і снаряди? Знаєте, скільки коштує один снаряд, наприклад, 152-го калібру, один? Мінімум 2000 євро. 1800-2500 євро в залежності від потужності. Один! А порахуйте, ми стріляємо за добу 6000 різного типу, категорій. Навіть якщо півтори тисячі один недорогий, середня ціна буде 2000. Просто порахуйте в грошах. А нагодувати сьогоднішні всі Збройні Сили, а вдягнути і дати бронежилети, шоломи тощо. Що, в натівських країнах солдат отримує чотири тисячі доларів? Ні, немає таких зарплат. А тепер в мене питання до вас. Ви усвідомлюєте собі об'єми економічних втрат всього, і говорити про збільшення доходів ще? Нехай мене проклянуть, але я хочу чесно говорити: народ, війна не закінчилась, і ми не знаємо, коли вони закінчиться. Нам, країні, треба вижити. Нам, навпаки, паски треба затягувати", - розповів Резніков.

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