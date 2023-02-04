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Новости Война
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Минобороны (9023) ВСУ (6259) заработная плата (2355)

В Минобороны объяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих

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В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих после вступления в силу нового порядка выплат.

Об этом АрмияInform рассказал заместитель начальника управления социальной поддержки - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль, передает Цензор.НЕТ.

Новый порядок действует с 1 февраля: дополнительное денежное вознаграждение военным по 30 000 грн и по 100 0000 грн будут выплачиваться по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Выплаты 100 000 грн военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся – как было в прошлом году 100 000 грн, так и останется та же премия.

Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих в среднем на 50%. Если военнослужащий получал 13 000 грн – такое минимальное денежное довольствие было в прошлом году – то с 1 февраля военнослужащий будет получать не менее 20 000 грн. Это три минимальных зарплаты. На передовой военнослужащий с минимальным денежным довольствием будет получать дополнительно 100 000 грн – за месяц у него будет 120 000 грн.

Также читайте: В этом году реальные зарплаты украинцев снизятся на четверть, - НБУ

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой, 100 000 грн ежемесячно продолжат получать за время выполнения боевых заданий:

→ военнослужащие ракетных войск и артиллерии;
летчики при выполнении полетов в районах ведения боевых действий;
→ моряки;
→ военные медики (в этом году их выделили в отдельную категорию в качестве военнослужащих, которые вознаградят 100 000 грн ежемесячно);
→ зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Вознаграждение в размере 30 000 грн будут ежемесячно получать военнослужащие, входящие в состав группирований Сил обороны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей. Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также находящиеся в подразделениях военнослужащие, которые зачислены в состав резерва главнокомандующего ВСУ. 30 000 грн будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Также в Минобороны разъяснили, кому сократят денежное довольствие. Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, проходящим службу в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва главкома ВСУ, находящихся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть обучающие центры, органы военного управления, тыловые базы и прочее.

Также читайте: В Минобороны предупредили, что возможны задержки денежных выплат военным: "Если они и будут, то будут минимальными, это считанные дни"

Если военнослужащий, получавший 100 000 грн, будет ранен, травмирован или контужен в бою, он получит вознаграждение в размере 100 000 грн. Также это вознаграждение сохраняется за время отпуска после лечения, если ранение было тяжелым. Степень тяжести ранения определяют военные врачебные комиссии.
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Топ комментарии
+27
Так і ти йди, посидиш нічого не робляч, чи ссикотно?
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04.02.2023 16:58
+18
а ті хто пішов добровольцем в перші місяці війни? В мене в підрозділі декілька спеціалістів, хто пішов служити добровільно. До цього вони мали зарплати в тисячах доларів. Деякі пішли служити маючи бронь.

Виходить, дякуючи владі, цей спеціаліст втратив спочатку зарплату по місцю роботи (влітку 2022), а тепер і 30 тис. Як прожити його сім'ї, вивезеній навесні з Бахмуту, коли батько - срлдат отримує аж до 20 тис. грн.? Як вважаєте багато добровольців піде в ЗСУ на 20 тис? В ЗСУ не тільки піхота. А і спеціалісти. Так, він може піти в окопи, а хто тоді буде відновлювати пробиті осколками радіостанції чи маршрутизатори? Маршрутизувати мережі чи збирати з декількох один тепловізори? Писати програми? Навряд чи це зможе, навіть, цілий начальник фінуправління МО України.
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04.02.2023 18:18
+14
вопрос не в том кому нужно платить, а кому нет, а в том куда пойдут "сэкономленные" бабки, часом не на яички по 17 за кг или очкастый Задрот Елдака купит хату своей "молодухе" зорий на пагорбах.....
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04.02.2023 17:38
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вислів "по-новому" завжди викликає у мене посмішку
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04.02.2023 18:41 Ответить
Поліцаї вже масово подають рапорти на звільнення ...
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04.02.2023 18:42 Ответить
Ідуть в військкомати добровольцями служити в ЗСУ?
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04.02.2023 19:38 Ответить
😀😀😀
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04.02.2023 20:37 Ответить
Нагадує мені це все сумнозвісні закони від 16 січня, але тепер суто до військових. В липні скасували зарплату по місую роботи, потім прийняли крокодилячі закони стосовно військових (тюрма, тюрма та ще раз тюрма), тепер кажуть йдіть ***** і так ***** заробляєте.
А кого мобілізували, живуть в палатках по полігонах цілу зиму, в дома залишилися дружина, діти, батьки похилого віку (з пенсією по 2тис) що вони мають сказати ? За те вони в тилу!!! Їбанутися можна, будеш ******* - сядеш!
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04.02.2023 19:05 Ответить
А вони хіба не за Зе голосували? Може так дійде до голови через дупу.
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05.02.2023 13:32 Ответить
Якщо боєць отримає поранення у бою, а наказ про виконання бойових робіт не оформлено, то отримає він хєр без масла.
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04.02.2023 19:17 Ответить
якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії. Джерело:
А ось це совок і черги "Куди преш, тебе тут не стояло"
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04.02.2023 20:00 Ответить
А нічого, що деякі формування, в яких залишиться виплата 30000 перебувають в тих самих населених пунктах, в яких ці надбавки познімали іншим формуванням? А нічого, що військовослужбовці, з яких познімали ці надбавки перебувають в цей період на казармах цілодобово? А нічого, що військовослужбовці, які залишились в так званому ППД виконують обов'язки за тих, кого не має в 3-х або в 5-ти кратному розмірі більш ніж при 100% особовому складі? І це називається справедливий підхід? Так може краще їх взагалі демобілізувати?
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04.02.2023 20:33 Ответить
Всі надбавки підуть суддям, а також на пенсії тим же суддям, прокурорським та іншим бійцям невидимого фронту
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04.02.2023 20:40 Ответить
Я за дембель, нехай йдуть в тил кого заїбали повістки
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04.02.2023 21:31 Ответить
Які казарми... В бліндажах і палатках вже 11 місяців
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05.02.2023 15:23 Ответить
Вы все правы, критиковальщики. Но есть один ньюанс: повышается именно месячное денежное содержание не за счет премий, которые не идут во внимание при выплате пенсий уволенным ветеранам, а за счет повышения месячного денежного содержания каждой должности, после чего пенсионный фонд обязан пересчитать пенсию уже уволенным защитникам. Так понятно или нужна ссылка о прядке начисления пенсии военнослужащим?
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05.02.2023 15:46 Ответить
А где сейчас в Украине тыл? Войска надо держать не только на линии столкновения, но и по всему периметру Украины. На фоне разговоров об очередном наступлении орков, безопасности нигде нет. Они могут прорываться и на Житомирщине, и на Сумщине, и на Харьковщине и т.д. Военные сейчас в большом напряжении, да и не только они. И неизвестно с какой стороны они будут принимать на себя бой. И ненадо уменьшать значимость тех, кто сейчас находится, якобы, в тылу. За 20 тыс в месяц терпеть отсутствие определенных бытовых условий, нести боевые дежурства, быть в постоянном напряжении - это позор для воюющей страны. Эти курвы из Минобороны разворовывают бюджет на миллионы, а защитники должны за копейки существовать. Ребята, ненадо нам здесь ссориться. Нам важен и дорог каждый воин, где бы он не находился. Твари депутаты вояжируют то по Дубаям, то по Таиландам, покупают автомобили и недвижимость за миллионы, а их жопы хотят, чтоб бесплатно защищали. У меня для них нет цензурных слов, только нецензурные. Гнидоты!
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04.02.2023 21:26 Ответить
Даний приклад (мова) це дійсно правда. Респект автору.
Таке враження (та і не тільки мені) нас розхитують ззовні. Не піддавайтесь обуренню повісткам, нами маніпулюють (було декілька днів назад інфа про ІПСО, так вона і є)

PS, за військових соромно має бути державі в даний час (сам мобілізований, від початку, доброволець) 500$ мобілізованому, коли харчі (маю реал ну видаткову накладну за серпень 22року) в рази дорожче від ринкової, не брати оптову для ЗСУ (реально в на деяких продуктах 100%)
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04.02.2023 21:41 Ответить
Я абсолютно з Вами згоден . Ще влітку спорив з хлопцями - казав , що треба залишати підрозділи Тер. оборони , там , де вони навесні захистили міста і села . Ну а по периметру кордону - навіть не обговорюється . Люди служать , це важка праця , то що , в них копійки забирати ? І ще пригадую , як навесні , коли було гаряче , було багато розмов , щоб видати стрілецьку зброю в кожну оселю . Але це вже інша справа .
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05.02.2023 17:22 Ответить
@

>А где сейчас в Украине тыл?

Погоджуюсь.

І взагалі, надто багато не просто помилкових, а - шкідливих законів і дій виходить від цієї влади, яка цинічно назвала себе «слугами народу».

Неможливо повірити у таку шокуючу реалію в умовах жорстокої війни.

Журнілісти, патріотичні звичайно, переконали нас, що в Україні вже утворилася нація. Не знаю, виходить, що якимось магічним способом ця свята подія оминула діючу владу. Причому, усі три її гілки.

🤦‍♂️🙅‍♂️🙅‍♀️
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06.02.2023 06:50 Ответить
Я так розумію зібралися ті хто і не знає що таке тил. На полігоні вчаться тисячі хлопців, сплять у палатках а літом просто неба. Бо щоразу йдуть обстріли казарм. Но ви повинні розуміти що тилові не жирують біля них, а просто вкалують сутками бо потрібно обслуговувать стрільби а вони іднем і вночі,потім в перервах ремонтувати що розтрощили, копати окопи ,рубати дрова бо хлопці мерзнуть,розвозити їх по лісам,харчувати,охороняти бо в них на це немає часу. Строковіки які попереслуживали по року лишнього виконують саму тяжку і бррудну роботу тепер отримують 560 грн. Більшість мобілізовані і так як всі на полігоні спеціалисти узких напрямків що і на свободі потрібні і за великі гроши. І машини ремонтуємо ,і підємникі мішеней все за тридцятку. і нас в обслугованні сотня на декілька тисяч такщо про жируєм це ви зря,приїдьте поживіть рік в лісу в палатці побачим як буде. А ці гроші це була відповідь собі за що це тобі маючи все дома і чому ти не косив і не прятався
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04.02.2023 22:17 Ответить
100% підтримую. Нехай весь кабмін поживе зиму в палатках, тоді зрозуміє як живеться в тилу.

PS. Резніков також пожарив би кг яєць на вогні, ****** би інкше. На жаль було би смішно як би не так сумнь
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04.02.2023 23:27 Ответить
А что так, МО уже ВСЕ деньги на яйцах украли? Что уже на зарплаты нет?
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04.02.2023 22:20 Ответить
Суки депутатские, с гет-манцевым.
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04.02.2023 22:49 Ответить
А можете ещё выяснить есть ли законные основания не платить зарплаты раненым, больным и травмированным, которых вывезли с мест ведения боевых действий, не сзч? И кто отвечает за эти выплаты,? Могут ли бойцы жаловаться на то что они и их семьи остаются без копейки денег во время лечения так чтобы их не "наказали" и не подвели под статью? Заранее спасибо
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05.02.2023 09:29 Ответить
Какая запутаная статья. Видимо даже в МинОбороны есть маркетилоги, чтобы манипулировать народом в плане зарплат. Почему депутатм подняли зарплаты, почему НАБУ уменьшили. Это те кто кр чат мы за каждого военного боремся. Парни хоть бы за эти деньги купили каски нормпльные и броники.

ОБВОРОВАЛИ РЯДОВОГО ВОЕННОГО !!!
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05.02.2023 11:31 Ответить
Багато хто не згоден з тим, що забрали у декого 30000. Але треба розуміти, що державний бюджет не безмежний, та ще й крадуть безбожно. Можна, звичайно, "дати всім сестрам по сережкам", але тоді печатний станок буде перегріватися від безперевної роботи. Я, звичайно, турбуюсь не про станок, а про те, що це зовсім обезцінить і так вже дуже ослаблену гривню, і всі ці виплати будуть нічого не коштувати....хоч 30000, хоч 100000 будуть копійками.
І подумайте про те населення, яке знаходиться в тилу і взагалі невідомо як взагалі виживає при сьогоднішніх цінах і відсутності роботи.
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05.02.2023 12:26 Ответить
Населення проголосувало по приколу в 2019 - це лише наслідок інфантильних дій.
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05.02.2023 13:34 Ответить
ЗП на передовій можна було б збільшити і до 200к, бо при пораненнях держава не сильно так щоб буде заморочуватись, 100к на лікування може бути мізер. Високі ризики - висока ЗП. Навіть за рахунок інфляції
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05.02.2023 14:19 Ответить
Щось всі тільки про 30 і 100, де забрали, де залишили.. Но є ще новесеньке + 50, яке зховане за цими 30/100. І кому їх дадуть..? Правильно! доплати для органів управління (штаби) які всюди, ноль/тил. Львів тил? всі -30, но штаб ОК Захід +50. Математика! P.S. Військомати - так це органи управління мобілізацією!
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05.02.2023 15:15 Ответить
Оце правильно!Браво,пане президенте!Знайшли,в кого відібрати кошти...А тепер я вам відкрию тайну,деякі військовослужбовці,деяких частин,які вийшли з ТОТ,змогли сюди перевезти родини,батьків,в них тут немає нічого від слова зовсім,не житла,нічого,їхні родини виживають дякуючі цій премії,знімають житло,годуються,бо не всі взмозі влаштуватись на роботу,у когось діти малі,у когось хворі батьки,хтось з цих хлопців допомагає матеріально рідним й близьким на ТОТ фінансово,і тут БАЦ!Держава гідно допомогла вирішувати їхні проблеми...Взяла й підвищила їм зарплату...Аж курва до 20000 тисяч...А тепер математика,однокімнатна квартира,навіть наприклад не у Львові,а за 30-50 км від нього,меньше ніж за 8-10 тисяч ви її не знімите,плюс комунальні послуги,це ще 2-3 тисяч гривень,й того маємо,що його родина має витрати на проживання від 10 до 13 тисяч,залишається від 10 до 7 тисяч на життя на місяць...Хто небудь при нинішніх цінах на продукти з тих жирних гнид що при владі зможе місяць прожити?А я ще не рахував потреби на дітей,особливо тільки народжених,я не враховував те,що ліки людям потрібні,чи може в нас медицина вже безкоштовна?Так,хлопці гинуть на нулі,це беззаперечний факт,але ж і ті хто в тилу,вчаться,готуюються,чи може держава їм щось надає з засобів захисту,амуніції?Я багато спілкуюсь з хлопцями,й кожен розказує,що вони собі щось самі купують...Самі,Карл!Бляха,де все те,що нам шлють?!А ви ось так взяли й просто зробили по справедливому,позбавили навіть цього...Дуже справедливо...Зате курви депутати чомусь нічого не позбавились,і не позбавляться...
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05.02.2023 16:37 Ответить
До кого ви звертаєтесь? До зрадника, який відводив війська знаючи про напад? Який кинув сотні тисяч в тч. дітей на поталу оркам, замість евакуації?

Так це його задача - знищення держави, тому і знижують ЗП.
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05.02.2023 17:45 Ответить
Подымают военнослужащим, кроме срочников, пусть кормят семьи на 420 грн в месяц. Отличную брешь открываете спецслужбам противника, демобилизации нет, денег нет, уважение нет, одни «заебы», людей оставляют ни с чем в такое тяжелое время. Теперь имнечего терять, семью не прокормишь, не уволишься, чистой воды раб в демократической стране. Позор одним словом.
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05.02.2023 22:13 Ответить
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